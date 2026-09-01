नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत (Permanent Court of Arbitration) ने सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि अभी भी लागू है और भारत को इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। अदालत ने भारत के उस फैसले को भी संधि को निलंबित या खत्म करने की कोशिश माना जिसमें भारत ने संधि को फिलहाल स्थगित रखने की बात कही थी। हालांकि, भारत ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत ने अदालत के फैसले को ही नहीं माना

भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। मंत्रालय ने कहा कि जिस संस्था ने यह फैसला सुनाया है, भारत ने उसके कानूनी अस्तित्व को कभी मान्यता नहीं दी है।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ”भारत इस तथाकथित फैसले को पूरी तरह से खारिज करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इस गैर-कानूनी तरीके से गठित संस्था के सभी पिछले फैसलों को सख्ती से खारिज किया है।” भारत ने यह भी साफ किया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला कायम रहेगा।

भारत ने कार्यवाही में हिस्सा तक नहीं लिया

भारत का कहना है कि पाकिस्तान की पहल पर 2023 में गठित की गई यह तथाकथित मध्यस्थता अदालत संधि की शर्तों और विश्व बैंक की भूमिका से जुड़ी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए बनाई गई है।

भारत ने इस संस्था के गठन को ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन बताया है। इसी वजह से भारत ने ना तो इस अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया और ना ही उसके पिछले फैसलों को स्वीकार किया। यानी मौजूदा स्थिति में मामला सिर्फ संधि की व्याख्या तक सीमित नहीं है। भारत और इस मध्यस्थता संस्था के बीच विवाद इस बात पर भी है कि इस संस्था को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार ही है या नहीं।

अदालत ने रतले प्रोजेक्ट पर भी टिप्पणी की

मध्यस्थता अदालत ने जम्मू-कश्मीर में बन रहे रतले जलविद्युत संयंत्र से जुड़े कुछ निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। अदालत का कहना है कि सिंधु जल संधि के तहत किसी एक देश को अपने स्तर पर संधि को रोकने, निलंबित करने या खत्म करने का अधिकार नहीं है।

वहीं भारत इस पूरे निष्कर्ष को मानने से इनकार कर रहा है। भारत का तर्क है कि जिस संस्था के अधिकार क्षेत्र को ही वह स्वीकार नहीं करता, उसके फैसले उसके लिए बाध्यकारी नहीं हो सकते।

सिंधु जल संधि: आखिर विवाद है किस बात पर?

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय की गई थीं।

हाल के वर्षों में इस संधि को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत ने संधि को स्थगित रखने का फैसला लिया है जबकि पाकिस्तान लगातार संधि को लागू रखने की मांग करता रहा है। इसी विवाद के बीच पाकिस्तान की पहल पर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत ने इस प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार किया और अपनी अलग आपत्तियां दर्ज कराईं।

भारत का रुख साफ: संधि पर हमारा फैसला कायम

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दोहराया कि भारत इस तथाकथित मध्यस्थता संस्था के किसी भी फैसले को मान्यता नहीं देता।

भारत के मुताबिक, इस संस्था का गठन ही संधि के प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए उसके द्वारा सुनाया गया कोई भी फैसला भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस तरह सिंधु जल संधि को लेकर अब दो बिल्कुल अलग दावे सामने हैं। हेग की मध्यस्थता अदालत संधि को लागू मान रही है जबकि भारत अदालत के अधिकार क्षेत्र और उसके फैसले- दोनों को ही खारिज कर रहा है।

इस विवाद का असर भारत-पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में चल रही जलविद्युत परियोजनाओं पर भी देखने को मिल सकता है।

सिंधु जल संधि: भारत को पाकिस्तान से दोबारा बातचीत की जरूरत क्यों पड़ी? समझिए विवाद की पूरी कहानी

भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को ‘स्थगित’ (In Abeyance) रखने का फैसला अभी तक बरकरार रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की ओर से कई तीखी और राजनीतिक बयानबाज़ियां सामने आई हैं। पाकिस्तान ने पिछले महीने इस संधि पर एक तथाकथित ‘अंतरराष्ट्रीय’ कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। इसमें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और प्रमुख नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सिंधु नदी बेसिन की नदियों के जल प्रवाह में किसी तरह की रुकावट डाली गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और युद्ध जैसी हालात भी पैदा हो सकते हैं।