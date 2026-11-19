पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने पर पर्यावरण मंत्री यादव ने बुधवार को तुर्की में कहा कि सीमा पार जाने वाली नदियों के पानी का बंटवारा न तो पुराने नियमों के आधार पर हो सकता है और न ही इसे दोनों देशों के बीच संबंधों से अलग करके देखा जा सकता है।

तुर्की के शहर अंताल्या में COP31 जलवायु बैठक के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए भूपेंद्र यादव यादव ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सीमा पार बहने वाले पानी को साझा करने से सभी को तरक्की और खुशहाली का रास्ता मिल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु और जनसंख्या संबंधी बदलावों के साथ-साथ तकनीकी प्रगति भी ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सिंधु जल संधि का कोई जिक्र किए बिना उन्होंने कहा, “समकालीन सहयोग न तो पुराने तौर-तरीकों पर आधारित हो सकता है और न ही उस व्यापक परिवेश से अलग हो सकता है जिसमें देश एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं।”

माना जा रहा पाकिस्तान को जवाब

भूपेंद्र यादव की यह टिप्पणी भारत की तरफ से सिंधु जल संधि के विषय पर किसी जलवायु सम्मेलन में पहला बयान है। यह बयान निश्चित रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बातों का जवाब था। उन्होंने COP31 में अपने संबोधन के दौरान सिंधु जल संधि का नाम लिए बिना ही इस मसले को उठाया था।

शहबाज शरीफ ने कहा था कि पानी को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी देशों को नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जल बंटवारे के समझौतों का अक्षरशः और उनकी मूल भावना के अनुरूप पालन किया जाना चाहिए।

साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि भारत से पाकिस्तान जाने वाली छह नदियों के पानी से संबंधित है। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं।

इसके बाद से भारत ने इस समझौते से जुड़ी नदियों पर कई परियोजनाओं के विकास पर काम आगे बढ़ाया है। लेकिन सिंधु जल संधि के प्रावधानों के पालन की स्थिति में पाकिस्तान की आपत्तियों का समाधान किए बिना ऐसा करना आसान नहीं था। पाकिस्तान इन नदियों के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है और जल संधि स्थगित किए जाने के बाद से लगातार इसका विरोध कर रहा है।

हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान बह कर जाने वाले पानी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान तकरीबन हर इंटरनेशनल मंच पर इस विषय को उठा चुका है और भारत पर नदियों के पानी को एक ‘हथियार’ के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ से अपने पक्ष में फैसला लेने में भी कामयाब रहा। भारत ने इस अदालत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उसने इस अदालत के गठन को ही मानने से इनकार कर दिया था।

भारत ने इस संधि पर फिर से बातचीत करने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके पीछे बढ़ती आबादी और विकास की जरूरतों से नदियों के पानी की बढ़ती मांग को वजह बताया गया है। पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल भी जरूरी हो गया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियों में बदलाव आ रहा है, जिसका असर नदियों के पानी पर पड़ता है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है।

भारत के पक्ष को दोहराते हुए बुधवार को भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीमा-पार नदी के पानी पर “रचनात्मक सहयोग” से साझा प्रगति और समृद्धि आ सकती है, लेकिन इस तरह के सहयोग को संबंधित देशों के बीच के समग्र संबंधों से अलग नहीं किया जा सकता।

COP31 में उनकी टिप्पणी शंघाई सहयोग संगठन के ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ के लिए पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक की नई दिल्ली यात्रा से कुछ ही दिन पहले आई है। मुसादिक मसूद मलिक पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री हैं। उन्होंने इसी साल उन हाथों को काटने की बात कही थी, जो पाकिस्तान के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।

मुसादिक मसूद मलिक से उनकी यात्रा से पहले पाकिस्तान में पूछा गया कि क्या वह नई दिल्ली में यह मुद्दा उठाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अब तक यही कहा है कि उनकी नई दिल्ली यात्रा का मकसद केवल SCO बैठक में शामिल होना है, और इसमें कोई द्विपक्षीय एजेंडा नहीं है।

भूपेंद्र यादव ने SCO मीटिंग में और क्या कहा?

COP31 में भूपेंद्र यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पेरिस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विकसित देशों की विफलता का खामियाजा विकासशील देशों को न भुगतना पड़े, यानी उन पर कोई अनुचित बोझ न डाला जाए।

उन्होंने कहा कि ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों की विकासात्मक जरूरतें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने के वास्ते ये बहुत जरूरी हैं। भूपेंद्र यादव ने खास तौर पर कहा कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के प्रयासों से पूरी दुनिया को और खासकर विकासशील देशों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा, “भारत की विकास-यात्रा एक उठती हुई लहर है, जो अन्य विकासशील देशों को भी ऊपर उठा सकती है।”



भूपेंद्र यादव ने कहा, “आज हमारा ग्रह इसलिए अधिक गर्म है क्योंकि पिछले दो सदियों में कुछ लोगों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास को बेतहाशा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बढ़ावा मिला था। अब ‘उच्च महत्वाकांक्षा’ के नाम पर ‘ग्लोबल साउथ’ से यह उम्मीद करना कि वे पिछली गतिविधियों के नतीजों को संभालने का बोझ उठाएं बिल्कुल अनुचित है।”



उन्होंने कहा, “विकासशील देशों से यह नहीं कहा जा सकता कि वे जलवायु संबंधी कार्रवाई और विकास के अपने जायज अधिकार – जिसमें बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं – के बीच किसी एक को चुनें। बचे हुए सीमित कार्बन बजट तक समान पहुंच एक ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता… विकसित देशों को अपनी जलवायु वित्त संबंधी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और तत्परता से पूरा करना चाहिए।”

दो हफ्ते तक चलने वाला वार्षिक जलवायु सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होने वाला है।

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