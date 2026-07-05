Tamil Nadu News: तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी कहा था कि हम भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, वही अब उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है।
इतना ही नहीं उन्होंने कहा, “कुछ लोग हमारे गठबंधन के जरिये हमारे वोट पाकर मंत्री बने। वे चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी। डीएमके ऐसी पार्टी नहीं है जो आपकी धमकियों या डराने-धमकाने से डर जाएगी।”
हम सरकार क्यों गिराएंगे- उदयनिधि
तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने आगे कहा, “हर सुबह, जैसे ही वे (टीवीके नेता) उठते हैं, वे कहते हैं कि डीएमके, एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। वे यह भी कहते हैं कि डीएमके सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। हम सरकार क्यों गिराएंगे? जनता खुद ही उसे हटा देगी। उन्होंने हमें बुरी ताकत, भ्रष्ट ताकत और कई अन्य नामों से पुकारा। वे तो हमारा नाम लेने में भी हिचकिचा रहे थे।”
विधायक से लेकर सीएम तक रील बना रहे- उदयनिधि
पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने कहा, “वे टीवीके नेता रील्स पोस्ट करके सत्ता में आए। उन्हें लगता है कि वे रील्स के जरिये ही सरकार भी चला सकते हैं। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक, हर कोई रील्स बना रहा है। वे एक ‘रील्स सरकार’ चला रहे हैं।” तमिलनाडु में विपक्ष के नेता ने कहा, “हम टीवी पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने एआईएडीएमके को दो हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन वे डीएमके को छू भी नहीं सकते। सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा असरदार तरीके से डीएमके विपक्ष की भूमिका निभा रही है।”
अब हमें पता है कि असली विरोधी कौन है- उदयनिधि स्टालिन
उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “पिछले चुनाव में हमें पता ही नहीं था कि हमारा असली विरोधी कौन है। जिन्हें हम हराना चाहते थे, उन्हें हमने हराया। हम गली-गली और जिले-जिले जाकर वोट मांगते रहे, लेकिन अपने ही घरों में वोट मांगना भूल गए। अब हमें पता है कि असली विरोधी कौन है। अगली बार, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं।”
तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि ने कहा, “हम सत्ता में हों या न हों, डीएमके एक ऐसा आंदोलन है जो इस बात में यकीन रखता है और इसे साबित भी करता है कि लोगों की सेवा करना ही सबसे जरूरी काम है। जीत हो या हार, जो लोग लोगों के साथ खड़े रहते हैं, वे कलैगनार के साथी हैं। डीएमके ने हर तरह की जीत देखी है और हर तरह की हार का सामना किया है।”
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तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट मीटिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा कि टीवीके सरकार की इस मीटिंग में दो बाहरी लोग शामिल हुए हैं। इसे लेकर अब डीएमके ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अब भाजपा ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…