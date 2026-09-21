गुजरात के गांधीनगर में 15वीं सदी के माने जाने वाले इंद्रौदा किले को फिर से बनाने की 11 करोड़ रुपये की योजना फिलहाल रोक दी गई है। गांधीनगर नगर निगम (GMC) अब इस परियोजना पर दोबारा विचार कर रहा है। किले का इतिहास स्पष्ट नहीं होने और इतनी बड़ी रकम खर्च करने से कितना फायदा होगा, इसे लेकर सवाल उठे हैं।

यह योजना गांधीनगर के पूर्व नगर आयुक्त जेएन वाघेला ने तैयार करवाई थी। मई में उनके तबादले के बाद नए नगर आयुक्त जेएस प्रजापति ने परियोजना को फिलहाल लंबित कर दिया है। अब इस पर अंतिम फैसला नगर निगम की नई चुनी हुई संस्था करेगी। गांधीनगर नगर निगम के चुनाव 11 अक्टूबर को होने हैं।

टेंडर में दो कंपनियां हुई थीं पास

इस साल की शुरुआत में GMC ने इंद्रौदा किले के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था। टेंडर प्रक्रिया में दो बोलीदाताओं ने जरूरी योग्यता पूरी की थी, लेकिन उनकी बोली को मंजूरी के लिए स्थायी समिति के सामने नहीं रखा गया। फिलहाल आचार संहिता लागू होने के कारण नगर निगम की निर्वाचित संस्था भी भंग है।

निवर्तमान स्थायी समिति के अध्यक्ष गौरांग व्यास ने बताया कि आयुक्त इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परियोजना को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह योजना टाल दी गई है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया है। नई नगर निगम संस्था बनने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है।

पहले जमीन बचाने पर दिया जाएगा ध्यान

नगर आयुक्त जेएस प्रजापति ने कहा कि निगम यह देख रहा है कि किले के पुनर्निर्माण से वास्तव में कितना फायदा होगा। उनके मुताबिक, किले के आसपास की सरकारी जमीन की स्थिति का भी अध्ययन किया जा रहा है। कई जगह किले की पुरानी संरचना पूरी तरह टूट चुकी है और वहां नई संरचना बनानी पड़ेगी। इससे परियोजना की लागत बढ़ सकती है।

प्रजापति ने कहा कि निगम की पहली प्राथमिकता सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाना और उसे पर्यटन के लिए विकसित करना है। अगर किले को फिर से तैयार करने से जमीन को सुरक्षित रखने और इलाके को पर्यटन स्थल बनाने में मदद मिलती है, तभी इसके पुनर्निर्माण पर आगे बढ़ा जाएगा।

साबरमती नदी के किनारे स्थित यह किला उसी गाँव के नाम से जाना जाता है जहाँ यह स्थित है – इंद्रोडा। (Photo Source: Express)

किले का पक्का इतिहास भी नहीं मिला

परियोजना पर दोबारा विचार करने की एक बड़ी वजह किले का स्पष्ट इतिहास नहीं मिलना भी है। साबरमती नदी के किनारे बना यह किला इंद्रौदा गांव के नाम से जाना जाता है। गांधीनगर शहर की स्थापना 1965 में हुई थी और यह किला राज्य की राजधानी की प्रमुख पुरानी संरचनाओं में से एक माना जाता है।

हालांकि, आज किले का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है। इसकी करीब 800 मीटर लंबी चारों तरफ की प्राचीर में से अब केवल लगभग 225 मीटर हिस्सा ही बचा है। किले का सिर्फ एक टूटा हुआ बुर्ज भी अब दिखाई देता है।

लोककथाओं में अहमदशाह बादशाह का जिक्र

GMC के आधिकारिक नोट के अनुसार, इंद्रौदा एक ऐतिहासिक गांव है और गांधीनगर के निर्माण और विकास में इसकी अहम भूमिका रही है। लेकिन नोट में यह भी माना गया है कि सदियों पुराने इस किले का कोई निश्चित इतिहास उपलब्ध नहीं है।

लोककथा के अनुसार, अहमदाबाद के संस्थापक अहमदशाह बादशाह जब अहमदाबाद से दिल्ली जाते थे, तो इंद्रौदा किले में रुककर आराम करते थे। एक अन्य लोककथा के मुताबिक, इंद्रौदा की स्थापना राजा इंद्रसिंह ने की थी और उसी समय यहां किला बनाया गया था। एक मान्यता इसे गांव की आराध्य देवी इंद्राणी माता से भी जोड़ती है।

इंद्रोडा एक ऐतिहासिक गाँव है जो अभी GMC के वार्ड नंबर 4 में आता है और गांधीनगर शहर के गठन और विकास में इसकी अहम भूमिका रही है। (Photo Source: Express)

400 मीटर दीवार नए सिरे से बनानी होगी

आधिकारिक नोट के मुताबिक, किले की करीब 250 मीटर दीवार की मरम्मत की जरूरत है। वहीं करीब 400 मीटर दीवार पूरी तरह नए सिरे से बनानी होगी। किले की दीवारें करीब 65 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटों से बनी हैं और उन पर चूने का प्लास्टर किया गया था।

किले की दीवारों के ऊपर सुरक्षा के लिए करीब 1.7 मीटर ऊंचा रास्ता भी हुआ करता था। बताया गया है कि किले के चारों कोनों पर बुर्ज जैसी संरचनाएं थीं, लेकिन अब सिर्फ एक बुर्ज बचा है।

किले में क्या-क्या बनाने की थी योजना?

इंडियन एक्सप्रेस ने पहले उस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट दी थी जिसमें किले की बची हुई दीवारों की मरम्मत के साथ टूट चुकी दीवारों को दोबारा बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा घोड़ों का अस्तबल, रसोई, हमाम, व्यूइंग गैलरी, एम्फीथिएटर, वॉकवे और गजेबो बनाने की भी योजना थी।

किले के चारों बुर्जों को फिर से बनाने और आसपास लैंडस्केपिंग करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। अब नई नगर निगम संस्था और आयुक्त की राय के बाद तय होगा कि 11 करोड़ रुपये की यह परियोजना आगे बढ़ेगी या इसमें बदलाव किया जाएगा।

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