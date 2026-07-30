राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा RSS पर की गई टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समय-समय पर ‘असंतुलित और नफरत से भरे बयान’ देते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि वह वृंदावन के ठाकुरजी से प्रार्थना करेंगे कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके समर्थकों को सद्बुद्धि मिले।

वृंदावन में एएनआई से बातचीत करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है, जिसकी पहली और आखिरी प्राथमिकता राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि संघ देशभक्ति, सामाजिक सेवा और राष्ट्रहित के लिए समर्पित है, ऐसे संगठन के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी समय-समय पर असंतुलित और नफरत भरी बातें करते हैं। मैं इस समय वृंदावन में हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें, उनकी पार्टी और समर्थकों को सद्बुद्धि मिले। RSS राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर काम करने वाला संगठन है। उन्हें इस तरह का अनुचित व्यवहार बंद कर देना चाहिए।”

#Watch मथुरा। उत्तर प्रदेश। RSS पर बहस को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, "इसको राहुल गांधी समझें और आचरण करें तो यह उनके लिए और देश के लिए एक रास्ता होगा अन्यथा यह दुर्भावना का खेल और उसके अंदर आलोचना का खेल, देश के लिए बड़ा कष्टकारी है। कांग्रेस… pic.twitter.com/U72XyKKulh — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 30, 2026

लोकसभा में राहुल गांधी ने RSS पर साधा था निशाना

इंद्रेश कुमार की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई है, जो उन्होंने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान दिया था।

बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर RSS का नियंत्रण हो गया है और छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, “हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब और क्रूर है। हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। यह वसूली का सिस्टम बन चुका है। इस व्यवस्था की आत्मा पर RSS ने कब्जा कर लिया है।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि छात्रों का ‘वास्तविक दुश्मन’ RSS है। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका इस्तीफा भी केवल औपचारिक होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय वास्तव में उनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है।

राहुल गांधी के समर्थन में उतरे तारिक अनवर

वहीं, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बातें कहीं, उनमें कुछ भी गलत नहीं था। एएनआई से बातचीत में तारिक अनवर ने कहा कि राहुल गांधी का संदेश स्पष्ट था कि यदि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। अगर उन्हें जानकारी नहीं थी, तो यह और भी गंभीर बात होगी क्योंकि इससे यह संकेत मिलेगा कि देश के गृह मंत्री को राजधानी दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई की जानकारी तक नहीं है।

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भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ लोकसभा को एक नोटिस दिया है। यह नोटिस विशेषाधिकार हनन और अवमानना से जुड़ा हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।