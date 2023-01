Pravasi Bharatiya Divas 2023: पासपोर्ट का रंग कोई भी हो हमारा खून एक, इंदौर में वैष्णव जन तो तेने कहिये… से प्रवासी भारतीय दिवस का आगाज

S Jaishankar ने कहा कि बीते 8 सालों में हमारे प्रवासी भारतीयों ने उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। एस जयशंकर ने भारत को दुनिया से जोड़ने के लिए भारतीय युवाओं की तारीफ की।

Indore 17th Pravasi Bhartiya Sammelan: इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज (Photo-Twitter/ANI)

Pravasi Bhartiya Divas: प्रवासी भारतीय सम्मेलन (Pravasi Bhartiya Sammelan) के 17वें साल के सम्मेलन की मेजबानी इस साल मध्य प्रदेश में इंदौर (Indor) को मिला है। ये सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने रविवार को इंदौर में 17वें युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा भारत की ऊर्जा (Energy of Young India) तेजी से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में हमारे प्रवासी भारतीयों ने उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। एस जयशंकर ने भारत को दुनिया से जोड़ने के लिए भारतीय युवाओं की तारीफ की।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram