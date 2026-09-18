Madhya Pradesh News: इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए ने कांग्रेस से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए सरकारी जमीन के अस्थायी इस्तेमाल के लिए चार लाख रुपये अतिरिक्त भुगताने करने को कहा है।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित कार्यक्रम की इजाजत ना मिलने के बाद कांग्रेस को वैकल्पिक जगह पर कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा। पार्टी को 19 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय पार्क के पास आईडीए की लगभग 12000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है।

4800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल 14 सितंबर से ही किया गया

प्राधिकरण ने इंदौर नगर कांग्रेस कमेटी को 17 सितंबर से 19 सितंबर तक अस्थायी इस्तेमाल के लिए जमीन आवंटित की थी। आईडीए ने अब कहा है कि जांच में पाया गया कि साइट के 4800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल 14 सितंबर से ही किया जा रहा था, जो अनुमति वाली अवधि से तीन दिन पहले की बात है।

16 सितंबर को इंदौर नगर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को लिखे पत्र में आईडीए ने कहा कि जमीन कार्यक्रम के लिए 17 सितंबर से 19 सितंबर तक आवंटित की गई थी और पहले हुई बातचीत का जिक्र किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जमीन का इस्तेमाल केवल तय तारीखों पर ही किया जा सकता है।

पत्र में कहा गया है कि प्राधिकरण को मिली साइट रिपोर्ट से पता चला कि कांग्रेस ने 14 सितंबर से ही 4800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इसके बाद आईडीए ने अतिरिक्त तीन दिनों के लिए शुल्क की गणना की। पत्र में कहा गया है कि चूंकि कांग्रेस ने अनुमति वाली तारीख से पहले 4800 वर्ग मीटर जमीन का इस्तेमाल किया था, इसलिए अतिरिक्त इस्तेमाल के लिए 4,03,270 रुपये का भुगतान करना होगा।

अलग से लगेगा शुल्क

आईडीए ने यह भी चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के बाद जमीन के किसी भी इस्तेमाल पर अलग से शुल्क लगेगा। पत्र में कहा गया है कि अगर जमीन का इस्तेमाल निर्धारित तारीखों के बाद किया जाता है तो लागू नियमों के अनुसार अस्थायी पट्टा किराया अलग से देना होगा।

पार्टी अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस पहले ही तीन दिन की अस्थायी लीज के लिए 10.08 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी थी। यह ताजा मांग बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव की शिकायत के बाद आई है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अपनी लीज के तहत अनुमति वाली अवधि से ज्यादा समय तक सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रही थी।

कांग्रेस के नगर अध्यक्ष चौकसे ने अतिरिक्त मांग का खंडन करते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने प्रशासन पर सत्ताधारी दल की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया है।

बता दें कि कांग्रेस ने शुरू में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। बाद में, स्टेडियम के इस्तेमाल की इजाजत न मिलने के कारण कार्यक्रम को 19 सितंबर के लिए टाल दिया गया। नगर प्रशासन ने स्टेडियम के इस्तेमाल को लेकर हाई कोर्ट के मौजूदा निर्देशों का हवाला दिया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार गांधी को छात्रों से सीधे बातचीत करने से रोक रही है।

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