ओडिशा के बालासोर जिले के जंगल से पांच बेबी ओरंगउटान मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। इन दुर्लभ जानवरों को लेकर अब इंडोनेशिया ने भी मदद की पेशकश की है। हालांकि, ओडिशा सरकार फिलहाल उन्हें वापस भेजने को लेकर कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है।

दरअसल, पांचों बेबी ओरंगउटान को मंगलवार सुबह बालासोर के एक जंगल से रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जानवर ओडिशा के जंगल तक कैसे पहुंचे और क्या इसके पीछे किसी बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क का हाथ है।

इंडोनेशिया ने की मदद की पेशकश

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडोनेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री ने इंडियन CITES मैनेजमेंट अथॉरिटी से संपर्क किया है। यह अथॉरिटी भारत में विदेशी वन्यजीवों के आने-जाने पर नजर रखती है। इंडोनेशिया ने कहा है कि अगर डीएनए टेस्ट में ओरंगउटान का इंडोनेशिया से होना साबित होता है, तो उन्हें उनके देश वापस भेजने में मदद की जा सकती है।

हालांकि, ओडिशा सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी भारतीय एजेंसी से इस संबंध में आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान इन पांचों बेबी ओरंगउटान की सेहत और उनके बचने पर है।

अभी वापसी पर नहीं हुआ कोई फैसला

ओडिशा के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (वाइल्डलाइफ) पीके झा ने कहा कि इन ओरंगउटान को उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा या बाद में उन्हें यहीं सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पांचों बेबी ओरंगउटान को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के हैंड-रीयरिंग सेंटर में रखा गया है। रेस्क्यू के बाद वे काफी डरे हुए और सदमे में थे, लेकिन अब उनकी हालत बेहतर है और वे ठीक हैं।

10 दिन बाद लिए जा सकते हैं DNA सैंपल

अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल इन ओरंगउटान के डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए ब्लड सैंपल नहीं लिया जाएगा। पहले उन्हें नए माहौल में ढलने का समय दिया जाएगा। अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 10 दिन बाद उनकी स्थिति सामान्य होने पर ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं।

डीएनए टेस्ट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि इन ओरंगउटान की असली उत्पत्ति कहां की है। इसके बाद ही उनकी वापसी या उन्हें ओडिशा में रखने को लेकर आगे की प्रक्रिया तय हो सकती है।

ओरंगउटान भारत के जंगलों में नहीं पाए जाते

ओरंगउटान दुनिया के बेहद दुर्लभ वन्यजीवों में शामिल हैं। ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के बोर्नियो और सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों (ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट) में पाए जाते हैं। ऐसे में ओडिशा के जंगल में पांच बेबी ओरंगउटान का एक साथ मिलना अधिकारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

स्मगलिंग नेटवर्क की जांच तेज

पांचों ओरंगउटान के ओडिशा पहुंचने की जांच स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की संयुक्त टीम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, एसटीएफ ने कम से कम तीन लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं, पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों में भी कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

जिस जगह से ओरंगउटान को रेस्क्यू किया गया, वह पश्चिम बंगाल की सीमा के काफी करीब है। जांच में ऐसे संकेत भी मिले हैं कि तस्कर जांच से बचने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अंदरूनी सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ब्लैक SUV पर भी नजर

जांच एजेंसियों की नजर एक ब्लैक एसयूवी पर भी है, जिसे इस इलाके से गुजरते हुए देखा गया था। एक अधिकारी के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान 50 से ज्यादा सीसीटीवी तस्वीरों को खंगाला जा रहा है। इन्हीं सुरागों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पांचों ओरंगउटान को जंगल तक कौन लेकर आया था।

DGP ने FIR दर्ज करने के दिए निर्देश

ओडिशा के डीजीपी विनयतोश मिश्रा ने शुक्रवार को एसटीएफ को मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज करने और जांच तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में पाए जाने वाले ये पांच बेबी ओरंगउटान ओडिशा के जंगल तक कैसे पहुंचे। डीएनए रिपोर्ट और जांच से इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

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