कारोबारी आनंद महिंद्रा ट्रेंडिंग विषयों पर अक्सर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, जिसे वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी करते हैं। अब, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने एक भारतीय-अमेरिकी आदमी की कार पर अपनी राय दी है। आखिर क्या खास है इस कार में? दरअसल यहां जिस कार की बात की जा रही है वह प्योर सोने की फेरारी है।

एक वीडियो के मुताबिक जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कार में दो आदमी सवार हैं। सड़क पर खड़े लोग कार को गौर से देखे जा रहे हैं। कार में सवार लोग कार चलाने के लिए तैयार हैं। एक महिला को हैरानी से हंसते हुए भी देखा जा सकता है। वीडियो में एक कैप्शन भी है जिसमें लिखा है, “शुद्ध सोने की फेरारी कार के साथ भारतीय अमेरिकी।”वीडियो और कार से नाखुश आनंद महिंद्रा ने क्लिप को एक पोस्ट के साथ शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि यह सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है। यह एक सबक है कि जब आप अमीर हैं तो अपना पैसा कैसे खर्च न करें …”

24 घंटे से भी कम समय में, आनंद महिंद्रा की पोस्ट को 1,69,300 से अधिक बार देखा जा चुका है और 6,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पर महिंद्रा के विचार से सहमत थे। कई लोगों ने वीडियो के बारे में अपनी राय दी।

I don’t know why this is going around on social media unless it is a lesson on how NOT to spend your money when you are wealthy… pic.twitter.com/0cpDRSZpnI

— anand mahindra (@anandmahindra) July 19, 2021