नवी मुंबई से श्रीनगर आई इंडिगो फ्लाइट 6E 225 (VT-NOG) पार्किंग के दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक खंभे से टकरा गई। घटना सुबह करीब 9:02 बजे बे नंबर 06 पर विमान को पार्क कराते समय हुई। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। किसी भी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं है।

यात्रियों और क्रू को मैनुअल सीढ़ियों का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाला गया। एयरलाइन ने कहा कि घटना से संबंधित परिस्थितियों की जांच संबंधित अधिकारियों की ओर से की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही घटना का सटीक कारण पता चलेगा और फिलहाल इस स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

इंडिगो ने बताया कि एयरपोर्ट का कामकाज सामान्य है और फ्लाइट का आना-जाना तय समय के अनुसार जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट सभी यात्रियों और स्टेकहोल्डर्स के लिए सुरक्षित और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Srinagar, J&K | According to Srinagar airport authorities, an IndiGo flight 6E 225 (VT-NOG) operating from Navi Mumbai to Srinagar came into contact with the VDGS pole during the parking process at Srinagar Airport at approximately 0902 hours today. All passengers and crew… — ANI (@ANI) September 4, 2026

वीडीजीएस पोल क्या है?

अब बात वीडीजीए पोल की करें तो यह एयरपोर्ट के पार्किंग बे में लगा एक लंबा मेटल का खंभा होता है। इस पर विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (VDGS) की स्क्रीन और सेंसर लगे होते हैं। यह पार्किंग स्पॉट के ठीक सामने लगा होता है और पायलट को गाइड करता है। यह डिजिटल साइन दिखाता है जो पायलट को बताता है कि कब रुकना है या कब बाईं या दाईं ओर मुड़ना है।

इंडिगो विमान की हुई थी इमरजेंसी लैडिंग

बता दें कि इससे पहले दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट के इंजन में खराबी के बाद गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दिल्ली जा रहा इंडिगो का एक विमान मंगलवार सुबह एक इंजन में खराबी आने के बाद गोवा लौट आया और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरा। विमान में 229 यात्री सवार थे।

एयर पोर्ट के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उत्तर गोवा के मोपा स्थित एयरपोर्ट से सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरने वाले विमान को तुरंत वापस लौटना पड़ा। अधिकारी ने कहा, ”विमान के एक इंजन में खराबी आने के बाद उसे वापस लौटना पड़ा।” उन्होंने बताया कि दिल्ली जा रहे इस विमान में 229 यात्री सवार थे।

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सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान के टॉयलेट में एक क्रू मेंबर को एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर ‘बम’ लिखा हुआ था। धमकी मिलने के बाद पायलटों ने एहतियात के तौर पर विमान को अहमदाबाद डायवर्ट करने का फैसला किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…