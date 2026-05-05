इंडिगो की एक फ्लाइट में धुआं देखने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतार लिया गया। यह धुआं फ्लाइट के कैबिन में देखा गया। धुएं देखने के बाद फ्लाइट क्रू ने इमरजेंसी घोषित की और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने का फैसला किया।

हैदराबाद-चंडीगढ़ आ रही इंडिगो को फ्लाइट 6ई-108 में 198 यात्री, दो बच्चे और छह चालक दल सवार था। फ्लाइट शाम 3.29 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरी।

कैबिन में फैल गया धुआं

फ्लाइट के कैबिन में एक यात्री के पावर बैंक से धुआं निकलने की सूचना मिलते ही कैबिन क्रू ने तुरंत उसे फायर एस्टग्यूजर से बुझाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही धुआ पूरे कैबिन में फैल गया।

इंडिगो एयरलाइंस ने प्रेस को दिए एक बयान में इसकी पुष्टि की और कहा, “5 मई 2026 को, जब हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट 6E 108 लैंडिंग के बाद खड़ी थी, तब एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आग लगने की घटना सामने आई।”

एक यात्री को आई चोट

ऐतिहातन पायलट ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया और शाम 3.55 बजे कैबिन क्रू ने इमरजेंसी गेट खोला और यात्रियों को इन्फ्लेटेबल स्लाइट के जरिए बाहर निकाला। निकासी के दौरान एक यात्री के टखने में मामूली चोट लगी।

घटना की जानकारी मिलने पर एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड गाड़ी भी मौके पर पहुंची। हालांकि उसने पहुंचने से पहले ही हालात काबू में आ चुके थे।

सोमवार को भी हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को लखनऊ में खराब मौसम के कारण दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को भोपाल भेजा गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिग कराई गई। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6476 में उत्तर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। भोपाल में लैंडिंग से पहले फ्लाइट ने लखनऊ में 3 बार लैंडिंग की कोशिश की पर वह नाकाम रही। बाद में दोनों उपमुख्यमंत्री भोपाल से करीब डेढ़ घंटे बाद रवाना हो गए।

यह भी पढ़ें: ‘मुझ पर भूत का साया था’, IndiGo की फ्लाइट में यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश

इंडिगो की एक फ्लाइट में शनिवार को उस समय अजीबोगरीब घटना घटी जब एक यात्री ने लैंडिंग से कुछ मिनट पहले इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की और बाद में दावा किया कि उस पर भूत का साया था। इंडिगो की फ्लाइट 6E-185 बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रात करीब 8:15 बजे रवाना हुई। यात्रियों में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले मोहम्मद अदनान भी शामिल थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें