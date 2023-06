खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गई इंडिगो की फ्लाइट, पहुंची पाकिस्तान

एयरलाइन कंपनी ने बताया कि फ्लाइट का क्रू स्टाफ लगातार रेडियो या टेलीफोन के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में रहा और विमान सुरक्षित तरीके से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतारा गया।

खराब मौसम के कारण पाकिस्तान पहुंचा इंडिगो का विमान (फाइल फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

खराब मौसम के कारण इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट शनिवार (10 जून, 2023) को पाकिस्तान पहुंच गई। फ्लाइट रास्ता भटक गई और पाकिस्तान के गुजरांवाला में पहुंच गई। हालांकि, बाद में वह भारतीय हवाई क्षेत्र में वापस लौट आई। विमानन कंपनी ने रविवार (11 जून, 2023) को बताया कि यह फ्लाइट अमृतसर से अहमदाबाद जा रही थी। इस दौरन मौसम खराब होने की वजह से इंडिगो की फ्लाइट 6ई-645 को अटारी से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उतारना पड़ा। इंडिगो ने बताया कि इस मामले में अमृतसर स्थित वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) ने पाकिस्तान के साथ फोन के जरिये बेहतर तरीके से समन्वय किया। फ्लाइट का क्रू स्टाफ लगातार रेडियो या टेलीफोन के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में रहा और विमान सुरक्षित तरीके से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतारा गया। पाकिस्तानी अखबर डॉन की खबर के मुताबिक, फ्लाइट रडार के अनुसार, 454 नॉट की गति से उड़ रहा भारतीय विमान शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे उत्तरी लाहौर में प्रवेश कर गया और रात को 8:01 बजे भारत लौट गया। खबर के अनुसार, नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह असामान्य नहीं है क्योंकि मौसम खराब होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय रूप से इसकी इजाजत होती है। इससे पहले मई में पाकिस्तान में भारी बारिश होने के कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन (पीआईए) का एक विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और करीब 10 मिनट तक वहां रहा था। विमान पीके248 चार मई को मस्कट से लौट रहा था और उसे लाहौर में अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरना था। हालांकि, भारी बारिश के कारण बोइंग 777 विमान के पायलट के लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। इस बीच, पाकिस्तान में हवाई अड्डों पर खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, या उनमें देरी हुई है। सीएए के प्रवक्ता ने कहा कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 5,000 मीटर रहने के कारण लाहौर के लिए मौसम की चेतावनी की अवधि शनिवार रात साढ़े 11 बजे तक बढ़ा दी गई है। खराब विजिबिलिटी के कारण लाहौर जाने वाली कई उड़ानों को इस्लामाबाद भेज दिया गया। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शनिवार शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।

