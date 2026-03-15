इंडिगो ने क्षेत्र में संघर्ष के मद्देनजर पश्चिम एशिया के सात गंतव्यों के लिए अपनी नियोजित उड़ानें 28 मार्च तक स्थगित करने की घोषणा की। इन गंतव्यों में दोहा, कुवैत और शारजाह शामिल हैं।

यह निर्णय विमानन कंपनी की पश्चिम एशिया में अपने परिचालन को समायोजित करने की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह 16 से 28 मार्च के दौरान इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र से 252 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि इंडिगो मौजूदा भू-राजनीतिक जोखिम, हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों, हवाई अड्डों की समस्याओं, लगातार बढ़ती ईधन व बीमा लागतों और अन्य अनिश्चितताओं को देखते हुए स्थिति पर नजर रखना जारी रखेगा।

इंडिगो का क्या है फैसला?

विमानन कंपनी आवश्यक कनेक्टिविटी बनाए रखते हुए मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप अपनी क्षमता को समायोजित कर रही है। बयान में बताया गया, ‘नेटवर्क में आवश्यक समायोजन के तहत, दोहा, कुवैत, बहरीन, दम्माम, फुजैरा, रस अल खैमा और शारजाह के लिए निर्धारित उड़ानें 28 मार्च 2026 तक निलंबित रहेंगी।’ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष ने हवाई परिचालन को काफी प्रभावित किया है। इस बीच, एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस 15 मार्च को पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने-जाने वाली कुल 72 निर्धारित उड़ानों का परिचालन करेंगी।

इंडिगो में बड़ा बदलाव

जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) ने सोमवार, 10 मार्च को अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया (Rahul Bhatia) एयरलाइन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। कंपनी ने कहा है कि नए सीईओ की नियुक्ति जल्द किए जाने की उम्मीद है।