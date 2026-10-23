सऊदी अरब के अलग-अलग शहरों में पिछले 10 दिन के अंदर हुए 6 बड़े हमलों के बाद इंडिगो एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट सेवा पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। शुक्रवार को एयरलाइन की ओर से जारी की गई नई ट्रैवल एडवाइजरी में बताया गया कि सऊदी अरब के चार अलग-अलग शहरों से आने-जाने वाले सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक बढ़ा दी गई है।

एयरलाइन की नई ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए रियाद के लिए सभी तरह की विमान सेवा 31 अक्टूबर तक बंद रहेगी जबकि जेद्दा, दम्माम और मदीना आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर लगी रोक 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

‘ग्राहकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता’

X पर जारी ट्रैवल एडवाइजरी में एयरलाइन ने कहा है, “हमारे कस्टमर्स और क्रू की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।”

घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें

एयरलाइन ने आगे कहा है, “जिन कस्टमर्स पर इसका असर पड़ा है उन्हें बुकिंग के समय दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ज़रिए बताया जा रहा है। कस्टमर्स को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले हमारी वेबसाइट goindigo.in/check-flight-status पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें।”

सऊदी में इस महीने हुए हैं कई बड़े हमले

बता दें कि मिडिल ईस्ट में चल रहे गतिरोध के चलते सऊदी अरब पर इस महीने में 6 बड़े हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 350 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ताजा हमला 21 अक्टूबर को शाम के वक्त दम्माम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक भारतीय नागरिक शामिल था। इससे पहले 10 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर एक मिसाइल अटैक हुआ था। इस हमले में एक भारतीय समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। 11 अक्टूबर को फिर से रियाद एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था। इसमें एक नागरिक की मौत हुई थी।

इस महीने होने वाले बड़े हमले

6 अक्टूबर: जजान और नजरान के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। साथ ही दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को सऊदी एयर डिफेंस ने रोकने का दावा किया।

7 अक्टूबर: रियाद और अभा एयरपोर्ट पर हमले हुए। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक तीन विदेशी नागरिकों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए।

8 अक्टूबर: रियाद एयरपोर्ट पर एक और हमला हुआ। अधिकारियों के मुताबिक, तीन सऊदी नागरिकों की मौत हुई। सरकारी एयरलाइन सऊदिया का एक विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ।

10 अक्टूबर: रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले में 1 भारतीय नागरिक समेत 13 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ीं।

11 अक्टूबर: रियाद एयरपोर्ट पर एक मिसाइल या ड्रोन गिरा। एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए।

Travel Advisory



In view of the evolving security situation and following a careful assessment, IndiGo flights to and from Riyadh will remain cancelled until 31 October 2026 (inclusive), while flights to and from Jeddah, Dammam and Madinah will remain cancelled until 27 October… — IndiGo (@IndiGo6E) October 23, 2026

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