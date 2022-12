COVID-19: कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में केंद्र, राज्यों से Genome Sequencing बढ़ाने को कहा, मंडाविया ने बुलाई मीटिंग

COVID-19 Increase in Many Countries: दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच भारत में एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि स्थिति को गंभीरता से देखने की जरूरत है। इसे लेकर परेशान होने के बजाए कारगर उपाय करें तो बेहतर रहेगा।

COVID-19: कई देशों में बढ़े कोरोना के मामले (Photo- Indian Express)

