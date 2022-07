Monkeypox Death: भारत में मंकीपॉक्स से पहली मौत! केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश

First Death in India from Monkeypox: केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विदेश में किए गए एक परीक्षण में युवक को मंकीपॉक्स का पता चला था, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने शनिवार को ही परीक्षण के परिणाम अस्पताल के अधिकारियों को सौंप दिए थे।

मंकीपॉक्स पर एक्शन मोड में आई सरकार (फोटो- एएनआई)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.