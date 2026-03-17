देश में रसोई गैस सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में कच्चे तेल और पेट्रोल-डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि फारस की खाड़ी से चले LPG लदे दो जहाजों में से एक शिवालिक सोमवार शाम मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। दूसरा जहाज नंदा देवी मंगलवार को कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। इस सबके बीच गैस उपभोक्ताओं के बीच सिलेंडर बुक करने की अफरातफरी मची हुई है। वहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल) ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि देश भर में एलपीजी की आपूर्ति सुरक्षित और निर्बाध बनी हुई है, भले ही कुछ परिवार सामान्य से पहले रिफिल बुक करा रहे हों।

X पर एक पोस्ट में, कंपनी ने कहा कि समय से पहले या घबराहट में की गई बुकिंग से मांग में अस्थायी रूप से वृद्धि हो रही है और डिलीवरी की समयसीमा प्रभावित हो रही है। आपकी एलपीजी आपूर्ति सुरक्षित और निर्बाध बनी हुई है। इंडियन ऑयल देशभर के घरों में एलपीजी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। हम समझते हैं कि कुछ ग्राहक सामान्य से पहले ही रिफिल बुक कर रहे होंगे। हालांकि, अग्रिम या जल्दबाजी में की गई बुकिंग से मांग अस्थायी रूप से बढ़ सकती है और डिलीवरी के समय पर असर पड़ सकता है।”

Your LPG supply remains secure and uninterrupted.



IndianOil continues to ensure steady LPG availability for households across the country.



We understand that some customers may be booking refills earlier than usual. However, advance or panic bookings can temporarily increase… pic.twitter.com/PaNjbA6dpg — Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 17, 2026

कंपनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परिवारों को एलपीजी रिफिल तभी बुक करना चाहिए जब आवश्यक हो ताकि समय पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तेल कंपनी ने कहा, “एक छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है, कृपया अपनी एलपीजी रिफिल तभी बुक करें जब आवश्यक हो और जल्दबाजी में बुकिंग न करें। हमारी टीमें और वितरक पूरे भारत में घरों तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

HPCL ने भी कहा- CNG की आपूर्ति जारी

इससे पहले सोमवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी कहा था कि CNG की आपूर्ति जारी है। HPCL ने एक्स पर लिखा था, “घरेलू पाइप्ड गैस और वाहनों के लिए CNG की 100% सुनिश्चित आपूर्ति जारी है। उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही नियमित और पूर्ण आपूर्ति मिलती रहेगी। अफवाहों पर नहीं, तथ्य पर भरोसा करें।”

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एलपीजी की कमी

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के बीच एलपीजी या कच्चे तेल की कमी उत्पन्न हो गई है। सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की कमी आम आदमी को प्रभावित न करे।

मंत्री ने कहा कि एलपीजी को लेकर कोई गंभीर समस्या नहीं है। सुरेश गोपी ने पत्रकारों से कहा “हम वैकल्पिक उपाय भी तलाश रहे हैं। विपक्ष उन राज्यों में सत्ता में रहने वाली पार्टी को प्रोत्साहित करने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? उन्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो जनता के लिए भोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। वे वैकल्पिक तरीके सुझा सकते हैं। हम पश्चिम एशियाई मुद्दे के कारण उत्पन्न हुई इस गंभीर स्थिति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि होर्मुज हमारे पक्ष में है। आइए इसके सकारात्मक परिणामों का इंतजार करें।”

सरकार ने कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए एलपीजी आपूर्ति की निगरानी जारी है और घरेलू एलपीजी उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगभग 84% से बढ़कर लगभग 90% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उपाय कर रही हैं।

LPG पर दबाव कम करने की कोशिश

सरकार द्वारा मौजूदा संकट के बीच एलपीजी आपूर्ति पर दबाव कम करने के प्रयासों के तहत, कुछ शहरी गैस वितरण (CGD) कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर स्विच करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें