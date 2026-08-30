कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित ‘शुद्धिकरण’ के मामले में यूथ कांग्रेस ने रविवार को आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आईवाईसी कार्यकर्ताओं ने संघ और बीजेपी को ‘भेदभावपूर्ण और जातिवादी’ विचारधारा वाला बताया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मनुस्मृति के पन्ने भी जलाए।

यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रदर्शन की अगुवाई में झंडेवालान में स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर हुआ। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के हाथों में संविधान की एक प्रति थी और उन्होंने युवा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनुस्मृति के खिलाफ नारे लगाए। तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को संविधान की प्रस्तावना की प्रतियां, मनुस्मृति का विरोध करने वाले पोस्टर और इस प्राचीन ग्रंथ की प्रतियां लिये हुए देखा गया।

‘भाजपा और संघ की विचारधारा ‘दलित विरोधी’ है’

इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनुस्मृति के पन्ने जलाते हुए देखा गया, जबकि आधी जली हुई प्रतियां और ‘मनुस्मृति को नकारो’ लिखे पोस्टर जमीन पर पड़े थे। उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि देश में संविधान की विचारधारा और भाजपा-संघ की विचारधारा के बीच लड़ाई चल रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा-संघ की विचारधारा मनुस्मृति से प्रेरित है और ”दलित-विरोधी” है और देश जो है संविधान से चलेगा मनुस्मृति से नहीं।’

पुलिस ने उदय भानु को कर लिया गिरफ्तार

इस दौरान उदय भानु चिब ने उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक कार्यक्रम के बाद मंच के कथित ‘शुद्धिकरण’ मामले को लेकर भी बीजेपी और संघ की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह घटना दलितों और संविधान का अपमान है। भारतीय युवा कांग्रेस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने चिब को हिरासत में ले लिया और पहाड़गंज पुलिस स्टेशन ले गई।

बेंगलुरु में भी प्रदर्शन

यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के अलावा बेंगलुरु में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। यहां भी ‘शुद्धिकरण’ विवाद को लेकर मल्लेश्वरम में BJP ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

खड़गे से जुड़ा ‘शुद्धिकरण’ विवाद क्या है?

बता दें कि यह विवाद मल्लिकार्जुन खड़गे के 8 अगस्त 2026 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली को संबोधित करने से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम के कुछ दिन बाद उसी मैदान में एक संगठन के लोगों ने हवन/पूजा कर “शुद्धिकरण” किया। कांग्रेस का आरोप है कि यह शुद्धिकरण का काम खड़गे की दलित पहचान के कारण किया गया था।

#WATCH | Delhi: Indian Youth Congress National President Shri Uday Bhanu Chib says, "We went to the RSS office. Members of the Youth Congress burned the Manusmriti there. It was done because when Kharge ji visited Uttarakhand, a 'purification' ritual was performed after his… https://t.co/W6A2E31sp4 pic.twitter.com/BNZFkiVr8Y — ANI (@ANI) August 30, 2026

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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में दिए गए अपने बयान में कहा है कि जो यह सोचता है कि मुसलमान देश में नहीं रहेंगे, वह सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मानवता की एकता की हिंदू अवधारणा में इस तरह किसी को बाहर करने की कोई जगह नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का बयान सामने आया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…