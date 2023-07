अंजू ने धर्म बदलकर पाकिस्तानी प्रेमी से किया निकाह, सदमे में पिता, बोले- अब वो हमारे लिए मर चुकी है

भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे है। कहा जा रहा है कि अंजू ने नसरुल्लाह से पाकिस्तान में निकाह कर लिया है। अंजू की दोस्ती नसरुल्लाह से फेसबुक के जरिये हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल गया। दावों के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में जाकर अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अंजू के शादी करने की खबर सुनकर उनके पिता गया प्रसाद थॉमस सदमे में हैं। अंजू के पिता ने कहा वो हमारे लिए मर गई है अंजू के पिता ग्वालियर में कपड़े की सिलाई का काम करते हैं। जब उन्हें अंजू के बारे में पता चला तो वह काफी दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में निकाह करने के बाद अंजू मेरे लिए मर चुकी है। वह उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए गया प्रसाद ने कहा कि जब बेटी देश से बाहर चली गई, तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं बच गया है। पिता ने कहा कि अंजू का इस्लाम धर्म अपनाना मेरे लिए उसके अंतिम संस्कार जैसा है। गया प्रसाद के मुताबिक जब अंजू ने अपना नाम बदल लिया, अपना पति बदल लिया, अपना मजहब बदल लिया, अपना देश बदल लिया, तो फिर हमारा उससे कोई नाता ही नहीं रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि अंजू मेरे लिए मर चुकी है, वह बच्चों के बारे में सोचती तो घर छोड़कर नहीं जाती और अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, कोई पशु-पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। गाय छोटे से बच्चे को दुखी होते देख दौड़ कर आती है। जानवर को भी अपने बच्चे से प्यार होता है। अगर अंजू को अपने बच्चों से प्यार होता तो वह पाकिस्तान नहीं जाती। अंजू को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, बच्चों की परवाह नहीं है, तो उसके लिए हमारे दिल में भी कोई जगह नहीं रह गई है।” वहीं वीजा खत्म होने पर भारत वापस आने की बात पर गया प्रसाद ने कहा कि वीजा खत्म हो जाए या वह खुद खत्म हो जाए अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं हैं। Also Read ’20 अगस्त तक भारत लौट आएगी अंजू…’, पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्ला बोला- हमारे बीच नहीं है लव रिलेशन अंजू के पिता ने कहा कि अंजू के दो बच्चे है, बेटे की उम्र 14 साल है वहीं उसकी बेटी की उम्र महज 5 साल है। गया प्रसाद ने कहा कि अब उनके बच्चों को कौन पालेगा। पिता ने कहा कि अगर उसको यही सब करना था तो पहले अपने पति से तलाक लेकर फिर पाकिस्तान जाती। उसने अपने पति और बच्चों का जीवन खराब कर दी हैं। गया प्रसाद ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि अंजू को भारत नहीं आने दिया जाए, उसे पाकिस्तान में ही रखा जाए। वहीं पाकिस्तानी पुलिस अंजू से जासूसी के मसले पर पूछताछ कर रही है गया प्रसाद ने कहा है कि अंजू जासूस नहीं है।

