तमिलनाडु की जोसेफ विजय सरकार के मंत्रिमंडल में गुरुवार को 23 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। इन विधायकों में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक भी शामिल हैं। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी कहा है कि वो भी जोसेफ विजय सरकार में शामिल होगी।
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम लीग के टॉप नेता केएम कादर मोहिदीन ने गुरुवार को यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि IUML ने तय किया है कि वो अपने विधायक एएम शाहजहां को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश करने का भी फैसला किया है। एएम शाहजहां तमिलनाडु की पापनासम विधानसभा सीट से जीते हैं। यहां उन्होंने टीवीके के अजारुद्दीन उदुमन अली को 1065 वोटों से हराया। तमिलनाडु में IUML ने कुल दो सीटों पर जीत दर्ज की है।
नए मंत्रियों को विजय ने बांटे विभाग, जनिए किसे क्या मिला
तमिलनाडु के नए मंत्रियों को मिले विभाग
यह भी पढ़ें: क्या संकट में है विजय सरकार? TVK सरकार पर ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ के आरोप
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की TVK सरकार के विश्वास मत जीतने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।