तमिलनाडु की जोसेफ विजय सरकार के मंत्रिमंडल में गुरुवार को 23 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। इन विधायकों में कांग्रेस पार्टी के दो विधायक भी शामिल हैं। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी कहा है कि वो भी जोसेफ विजय सरकार में शामिल होगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम लीग के टॉप नेता केएम कादर मोहिदीन ने गुरुवार को यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि IUML ने तय किया है कि वो अपने विधायक एएम शाहजहां को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश करने का भी फैसला किया है। एएम शाहजहां तमिलनाडु की पापनासम विधानसभा सीट से जीते हैं। यहां उन्होंने टीवीके के अजारुद्दीन उदुमन अली को 1065 वोटों से हराया। तमिलनाडु में IUML ने कुल दो सीटों पर जीत दर्ज की है।

नए मंत्रियों को विजय ने बांटे विभाग, जनिए किसे क्या मिला

तमिलनाडु के नए मंत्रियों को मिले विभाग

मुख्यमंत्री विजय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन
के. ए. सेंगोट्टैयन
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग
श्रीनाथ
मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग
एस. कमली
पशुपालन विभाग
सी. विजयलक्ष्मी
डेयरी विकास विभाग
आर. वी. रंजीतकुमार
वन विभाग
विनोद
कृषि और किसान कल्याण विभाग
राजीव
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग
पी. राजकुमार
आवास और शहरी विकास विभाग
वी. कांधीराज
सहकारिता विभाग
पी. मदन राजा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग
के. जगदीश्वरी
सामाजिक कल्याण विभाग
एस. राजेशकुमार
पर्यटन विभाग
एम. विजय बालाजी
हथकरघा, वस्त्र और खादी विभाग
डी. लोकेश तमिलसेल्वन
वाणिज्य कर और पंजीकरण विभाग
ए. विजय तमिलन पार्थिबन
परिवहन विभाग
रमेश
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग
पी. विश्वनाथन
उच्च शिक्षा विभाग
आर. कुमार
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
के. थेन्नारासु
विदेशों में रहने वाले तमिलों का कल्याण विभाग
वी. संपतकुमार
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
जे. मोहम्मद परवाज़
श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग
डी. शरतकुमार
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
एन. मारिया विल्सन
वित्त, योजना और विकास विभाग
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस तमिल | 21 मई 2026

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मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की TVK सरकार के विश्वास मत जीतने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें