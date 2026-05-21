मुख्यमंत्री विजय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन

के. ए. सेंगोट्टैयन राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग

श्रीनाथ मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग

एस. कमली पशुपालन विभाग

सी. विजयलक्ष्मी डेयरी विकास विभाग

आर. वी. रंजीतकुमार वन विभाग

विनोद कृषि और किसान कल्याण विभाग

राजीव पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग

पी. राजकुमार आवास और शहरी विकास विभाग

वी. कांधीराज सहकारिता विभाग

पी. मदन राजा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग

के. जगदीश्वरी सामाजिक कल्याण विभाग

एस. राजेशकुमार पर्यटन विभाग

एम. विजय बालाजी हथकरघा, वस्त्र और खादी विभाग

डी. लोकेश तमिलसेल्वन वाणिज्य कर और पंजीकरण विभाग

ए. विजय तमिलन पार्थिबन परिवहन विभाग

रमेश हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग

पी. विश्वनाथन उच्च शिक्षा विभाग

आर. कुमार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

के. थेन्नारासु विदेशों में रहने वाले तमिलों का कल्याण विभाग

वी. संपतकुमार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

जे. मोहम्मद परवाज़ श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग

डी. शरतकुमार मानव संसाधन प्रबंधन विभाग