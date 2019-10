बौद्ध धार्मिक स्थल पर भारतीय पर्यटक ने की बेअदबी, लोगों का फूटा गुस्सा

बौद्ध धर्म के एक धार्मिक स्थल पर अपमानजनक हरकत करने को लेकर एक भारतीय पर्यटक पर भूटान के लोगों का जबरदस्त गुस्सा फूटा। सोशल मीडिया पर इस शख्स को लोग खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले इस शख्स का नाम अभिजीत रतन बताया जा रहा है। धार्मिक बौद्ध स्तूप का अपमान करने के चलते इस शख्स को भूटान में गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया।

दरअसल अभिजीत 15-बाइकर्स के साथ भूटान के ग्रामीण इलाकों में यात्रा कर रहा था। द भुटानीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वह धार्मिक बौद्ध स्तूप पर चढ़कर फोटो क्लिक करा रहे थे। रॉयल भूटान पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। हालांकि अभिजीत द्वारा लिखित में दिए गए माफीनामे के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया।

Update: According to the RBP the Indian tourist Abhijit Ratan Hajare has been let go after he apologized for his behavior in writing citing ignorance.

A factor was that for any legal charge to be applied under the penal code he would have to have destroyed or damaged the stupa. pic.twitter.com/fOYnTHbvhu

