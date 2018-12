भारत के सबसे भारी सैटेलाइट जीसैट-11 का बुधवार (पांच दिसंबर) तड़के फ्रेंच गुयाना से एरिएयनस्पेस रॉकेट के जरिए सफल लॉन्च हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि जीसैट-11 के लॉन्च से देश में ब्रॉडबैंड सेवा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दक्षिण अमेरिका के पूर्वोत्तर तटीय क्षेत्र स्थित फ्रांस के अधिकार वाले भूभाग फ्रेंच गुयाना के कौरू में स्थित एरियन प्रक्षेपण केंद्र से भारतीय समयानुसार तड़के दो बजकर सात मिनट पर रॉकेट ने उड़ान भरी। एरियन-5 रॉकेट ने करीब 33 मिनट में जीसैट-11 को उसकी कक्षा में स्थापित किया था।

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक, लगभग 30 मिनट की उड़ान के बाद जीसैट-11 अपने वाहक रॉकेट एरियन-5 से अलग हो गया था। वह इसके बाद जियोंसिक्रोनस (भूतुल्यकालिक) ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हुआ। यह कक्षा उपग्रह के लिए पहले से तय कक्षा के बेहद पास है। इसरो प्रमुख के.सिवन ने इस बारे में बताया, “देश द्वारा तैयार किए गए अब तक के सबसे भारी, सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट का एरियन-5 के जरिए आज सफल लॉन्च किया गया।”

