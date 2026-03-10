Vande Bharat train schedule: रेल मंत्रालय ने कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया है। इन सभी चार सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों को दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ज़ोन द्वारा ऑपरेट और मेन्टेन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2026 तक भारत में कुल 164 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा था। भारतीय रेलवे ने अभी चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में बदलाव किया है।

वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव

राष्ट्रीय परिवहन सेवा Indian Railways ने कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इनमें ट्रेन ट्रेन संख्या 20704 यशवंतपुर-काचेगुड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 20703 काचेगुड़ा-यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 22231 कलबुर्गी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 22232 बेंगलुरु-कलबुर्गी वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। ये नए बदलाव 15 मार्च 2026 से लागू होंगे।

इन चार वंदे भारत ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव

ट्रेन संख्या 20703 यशवंतपुर-काचेगुड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

24 सितंबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई ट्रेन संख्या 20703 काचेगुड़ा-यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में चलती है। इस ट्रेन ने 25 सितंबर 2023 से अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था।

अब हिंदूपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अब यहां 15:48 बजे की जगह 15:55 बजे पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 20704 यशवंतपुर-काचेगुड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

24 सितंबर 2023 को शुरू की गई ट्रेन संख्या 20704 यशवंतपुर–काचेगुड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में चलती है। इस ट्रेन ने 25 सितंबर 2023 से अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया था।

अब हिंदूपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन अब यहां 12:08 बजे की जगह 12:17 बजे पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 22231 कलबुर्गी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 22231 कलबुर्गी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में चलती है। यह ट्रेन 550 किलोमीटर की दूरी लगभग 8 घंटे 45 मिनट में तय करती है।

इस ट्रेन के समय में दो रेलवे स्टेशनों पर बदलाव किया गया है। श्री सत्य साई प्रशांति निलयम स्टेशन पर ट्रेन अब 11:00 बजे की बजाय 11:13 बजे पहुंचेगी जबकि येलहंका स्टेशन पर ट्रेन अब 12:28 बजे की बजाय 12:58 बजे पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 22232 बेंगलुरु-कलबुर्गी वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 22232 एसएमवीटी बेंगलुरु-कलबुर्गी वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में चलती है।

इस ट्रेन के समय में दो रेलवे स्टेशनों पर बदलाव किया गया है। येलहंका स्टेशन पर ट्रेन अब 15:05 बजे की बजाय 15:09 बजे पहुंचेगी जबकि श्री सत्य साई प्रशांति निलयम स्टेशन पर ट्रेन अब 16:23 बजे की बजाय 16:45 बजे पहुंचेगी।

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे ने दी गुड न्यूज, इस रूट पर चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु और तेलंगाना के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे तमिलनाडु के नागरकोइल को तेलंगाना के चर्लापल्ली से जोड़ने वाली एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने वाला है। यह नई ट्रेन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को आरामदायक यात्रा करने में बहुत फ़ायदा होगा। ट्रेन का रखरखाव और संचालन साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ज़ोन करेगा। पढ़ें पूरी खबर…