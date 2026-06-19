रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसी के तहत मंत्रालय स्टेशन मास्टर की पावर बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन मास्टर के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। साथ ही मंत्री ने सुरक्षित, ज़्यादा कुशल और पैसेंजर-सेंट्रिक रेल संचालन पक्का करने के मकसद से एक बड़े फ्रेमवर्क का रिव्यू किया।

एक बयान में रेलवे ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान स्टेशन मास्टर के रोजाना के कामों में आने वाली ऑपरेशनल और प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान करने और उनके असर को बढ़ाने के लिए सुविधाजनक बनाने पर डिटेल में चर्चा हुई। बयान में कहा गया, “मीटिंग में स्टेशन मास्टर की भूमिका को मज़बूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा बढ़ी हुई प्रशासनिक और ऑपरेशनल पावर, करियर में आगे बढ़ने के बेहतर रास्ते और मैनेजमेंट के ऊंचे लेवल तक पहुंचने के ज़्यादा मौकों से जुड़े प्रस्तावों का रिव्यू किया गया।”

स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है?

रेलवे में स्टेशन मास्टर सुरक्षित ट्रेन संचालन पक्का करने, अलग-अलग विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करने, यात्री सुविधाओं को मैनेज करने और रेलवे स्टेशनों के रोज़ाना के कामकाज को कुशल बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्यादा पावर क्यों देना चाहता है?

रेलवे बढ़ती ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने, स्टेशनों पर एफिशिएंसी सुधारने और सर्विस डिलीवरी को मज़बूत करने के लिए स्टेशन मास्टर को ज़्यादा पावर देना चाहता है। इसमें कहा गया, “चर्चा मल्टी-ट्रैक और हाई-डेंसिटी सेक्शन में और स्टेशन देने पर फोकस रही, जहां ट्रैफिक लेवल और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ गई है। एफिशिएंसी सुधारने में टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते हुए स्टेशन मास्टर के लिए मोबाइल ऐप-बेस्ड पेपरलेस वर्किंग सिस्टम शुरू करने पर चर्चा हुई।”

यह पहल स्टेशन मास्टर को तेज़ी से मुश्किल होते रेल संचालन के लिए तैयार करने के लिए मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस करती है। बयान में आगे कहा गया, “अधिकारियों ने वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेटर और दूसरी मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेनिंग के तरीकों को अपग्रेड करने पर चर्चा की, ताकि स्टेशन मास्टर को तेज़ी से मुश्किल होते रेलवे संचालन और इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके।”

प्रस्तावित उपायों का मकसद स्टेशन मास्टर को तेज़ी से फैसले लेने, पैसेंजर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ ऑफिस, रेलवे कॉलोनी और दूसरी जुड़ी सुविधाओं को ज़्यादा असरदार तरीके से मैनेज करने में मज़बूत बनाना है।

4 मुद्दों पर हुई चर्चा

स्टेशन मास्टर कैडर में खाली पदों को भरना

बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन मास्टर कैडर में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की ज़रूरत पर भी चर्चा की, ताकि बढ़ती संचालन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और स्टेशन का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

इंटीग्रेटेड स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम

रेलवे के अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और स्टेशनों पर यात्रियों से जुड़ी समस्याओं का तेज़ी से समाधान करने के लिए एक इंटीग्रेटेड स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने पर चर्चा की गई।

स्टेशन मास्टर को ज़्यादा वित्तीय अधिकार

बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों में से एक था स्टेशन मास्टर के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाना, ताकि स्थानीय समस्याओं का तेज़ी से समाधान हो सके और स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बेहतर हो सके। इसमें कहा गया, “स्टेशन स्तर पर ज़्यादा अधिकार मिलने से समय पर रखरखाव, यात्रियों की ज़रूरतों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया और स्टेशन मैनेजमेंट में सुधार की उम्मीद है।”

स्टेशन मास्टर के लिए करियर में आगे बढ़ने के मौके

बैठक में स्टेशन मास्टर के लिए करियर में आगे बढ़ने के मौकों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया। रेलवे ने कहा कि इस कदम का मकसद उन्हें ऊंचे मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल तक ज़्यादा पहुंच प्रदान करना है।

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