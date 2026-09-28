भारतीय रेलवे त्योहारों के सीजन से पहले टिकटों की जांच को लेकर सख्त होने जा रहा है। सेंट्रल रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान टिकट की वैधता के साथ-साथ यात्रियों के पहचान पत्र और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।

सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. स्वप्निल नीला के मुताबिक, कंसेशन या निर्धारित रिजर्वेशन कोटे के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित मूल पहचान पत्र (ओरिजिनल ID) साथ रखना होगा।

उन्होंने कहा कि जब एक से ज्यादा यात्रियों के लिए टिकट बुक किया जाता है तो टिकट में शामिल कम से कम एक यात्री के पास तय किया गया असली पहचान पत्र होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, “जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न होने पर टिकट पर यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को लागू नियमों के अनुसार बिना वैध टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है।”

कंसेशन और कोटा वाले टिकटों की भी होगी जांच

स्पेशल चेकिंग ड्राइव के दौरान रेलवे कर्मचारी कंसेशन और निर्धारित रिजर्वेशन कोटे के तहत बुक किए गए टिकटों की भी जांच करेंगे। यात्रियों को अपनी पात्रता साबित करने वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे।

रेलवे ने कहा है कि ई-पास या PTO के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को भी ओरिजिनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना होगा। साथ ही यह पक्का करना होगा कि यात्रा शुरू करने से पहले ई-पास/PTO को तय अथॉरिटी से यात्रा के लिए सही तरीके से एक्सचेंज करा लिया गया हो।

अनरिजर्व्ड टिकटों पर भी रहेगी नजर

रेलवे के इस स्पेशल चेकिंग ड्राइव में अनारक्षित (अनरिजर्व्ड) टिकटों की असलियत की भी जांच की जाएगी। टिकट चेकिंग स्टाफ जरूरत पड़ने पर TTE एप की मदद से टिकट को सर्टिफाइड और वेरीफाई कर सकता है।

क्यों चलाया जा रहा है यह विशेष अभियान?

सेंट्रल रेलवे के मुताबिक, इस अभियान का मकसद रेलवे में टिकट और रिजर्वेशन से जुड़ी अनियमितताओं पर रोक लगाना है। इसके तहत मुख्य रूप से:

रेलवे के राजस्व में होने वाली लीकेज को रोकना

रिजर्वेशन सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकना

कंसेशन और पास के फर्जी इस्तेमाल पर लगाम लगाना

टिकट की वास्तविकता और वैधता की जांच करना

ट्रेन में सफर के लिए कौन-सी ID मान्य है?

रेलवे के अनुसार, यात्रा के दौरान पहचान के लिए निर्धारित फोटो पहचान पत्र में निम्न दस्तावेज शामिल हैं:

आधार कार्ड

चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर फोटो पहचान पत्र

पासपोर्ट

आयकर विभाग द्वारा जारी PAN कार्ड

RTO द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी सीरियल नंबर वाला फोटो पहचान पत्र

मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा छात्रों को जारी फोटो वाला स्टूडेंट आईडी कार्ड

फोटो वाला नेशनलाइज्ड बैंक पासबुक

बैंक द्वारा जारी लैमिनेटेड फोटो वाला क्रेडिट कार्ड

यात्रियों के लिए जरूरी बात

अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, खासकर कंसेशन, विशेष कोटे, ई-पास या PTO के जरिए, तो यात्रा के दौरान जरूरी ओरिजिनल ID और एलिजिबिलिटी से जुड़े दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली स्पेशल चेकिंग ड्राइव के दौरान दस्तावेज नहीं होने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें: पुलिस पर ही लगा जुर्माना, भरना पड़ेगा 15 हजार रुपये फाइन, जानिए पूरा मामला

केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस पर जुर्माना लगा है… जी हां, आपने बिलकुल सही पढ़ा। केरल पुलिस पर तिरुवनंतपुरम नगर निगम के एक नियम का उल्लंघन करने पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।