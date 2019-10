IRCTC Tejas express: लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली बहुप्रतिक्षित और पहली कॉरपोरेट हाईस्पीड ट्रेन ‘तेजस एक्सप्रेस’ पटरी पर उतरते ही पत्थरबाजों के निशाने पर आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मिताबिक शनिवार रात ट्रेन जब इटावा और कानपुर के बीच थी तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिये। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। वंदेभारत एक्सप्रेस में भी पथराव हो चुका है। इस ट्रेन में एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार पथराव हुआ है जिसके चलते अब इस ट्रेन में आरपीएफ का एक दस्ता साथ चलता है।

कुछ लोगों की इस हरकत से सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि हम लोग तेजस जैसी अच्छी ट्रेन डिजर्व नहीं करते। एक ने लिखा कि इस देश में लोगों कि सोच कब बदलेगी। बता दें तेजस एक्सप्रेस चलने के पहले दिन ट्रेन में 700 से अधिक सीटों की बुकिंग हुई। इस ट्रेन में आम ट्रेन के मुक़ाबले बहुत सारी लगजरी सुविधाएं हैं।

बता दें लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 82501 तेजस एक्सप्रेस की एसी चेयर कार का किराया 1,505 रुपये और एक्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2,310 रुपये होगा। वहीं दिल्ली से लखनऊ की यात्रा के दौरान एसी चेयर कार का टिकट 1755 रुपये का होगा, जबकि एक्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2450 रुपये खर्च करने होंगे।

Windows of newly launched Tejas Express damaged by unknown people, while it was travelling from Delhi to Mumbai, yesterday pic.twitter.com/LHMUbW4vkp

— ANI (@ANI) May 21, 2017