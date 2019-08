INDIAN RAILWAYS ने पटरी पर बैठे कपल की तस्वीर शेयर कर चेताया, मजे लेने लगे लोग

IRCTC: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। लोगों को कुछ भी मजाकिया तस्वीर या वीडियो मिलती है तो लोग अक्सर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। हाल में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब वायरल हो रही एक तस्वीर को भारतीय रेलवे ने ट्वीटर पर पोस्ट कर लोगों को चेताया जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर मजे लेने लगे।

दरअसल, रेल मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें एक कपल ट्रेन के नीचे पटरी पर साथ बैठे हुए हैं। रेलवे ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है। यह खतरनाक है और दण्डनीय अपराध। कृपया किसी भी रुके हुए ट्रेन के कोच या डिब्बे के नीचे जाने की कोशिश ना करें। यह बिना किसी चेतावनी के चल सकती हैं। रेलवे ट्रेक भी किसी अधिकृत स्थान से ही पार करें। सतर्क रहें और सावधान रहें।

This is Dangerous and a punishable offence ! Please never try to reach under any stationary wagon or coach. It may move without giving any warning. Cross Railway track only from authorised locations. STAY ALERT STAY SAFE !!! pic.twitter.com/vqRkjhMqJW

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 27, 2019