ट्रेन में अक्सर कुछ यात्रियों के शराब पीने की शिकायत सामने आती है। आम तौर पर शिकायत करने पर रेल्वे ऐसे यात्रियों पर कड़ी कार्यवाही करता है। लेकिन इंटरनेट पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स शराब पी रहे एक व्यक्ति पर कार्यवाही न करने की शिकायत करता दिख रहा है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ट्रेन संख्या 33445 सियालदह से बारासात जाने वाली लोकल ट्रेन का है। इस वीडियो में एक शख्स खुले में शराब पी रहा है। उसके आस पास कुछ महिलाएं भी बैठी हैं।

ये वीडियो पराग पांडे नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है। इसमें लिखा है ” ट्रेन नंबर 33445 (सियालदह से बारासात, रात 9.12 बजे) यात्री सार्वजनिक रूप से शराब पी रहे हैं। रिपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मैंने पहले भी एक ट्वीट किया था रेल्वे एक्शन नहीं ले रहा है।”

हालांकि इस शख्स के ट्वीट पर रेल्वे ने कमेंट किया है और उसका पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर मांगा है। रेल्वे ने अपने एक अन्य ट्वीट में पूर्व रेल्वे के आरपीएफ़ को टैग किया है और तुरंत कार्यवाही करने की बात कही है।

Train no:33445(sealdah to barasat jn, 9.12pm) , commuters are drinking alcohol publicly. No one there to report, Illustrative action is also not taken even reported (like my previous tweet) @EasternRailway @rpfersdah @PiyushGoyal

