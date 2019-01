भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आरसीटीसी) दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों की सैर कराने के लिए 6 रात और 7 दिन वाला एक टूर पैकेज ऑफर कर रहा है। इस दौरान चेन्नई, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मदुरै में घुमाया जाएगा। पैकेज का नाम ‘साउथ इंडिया डिवाइन टूर पैकेज एक्स दिल्ली’ रखा गया है। इस पैकेज के तहत यात्री को पद्मनाभ स्वामी मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, रामनाथ स्वामी मंदिर आदि जगहों पर घुमाया जाएगा। इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट irctctourism.com पर दी गई है। आईआरसीटीसी यह टूर हवाई जहाज से कराएगा। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास तय की गई है। टूर 1 मार्च 2019 से शुरू होगा। टूर की अन्य तारीखें 12 मार्च, 19 मार्च और 24 मार्च रखी गई हैं। इस टूर के लिए 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। टूर के दौरान यात्रियों को नाश्ता, डिनर और एयरपोर्ट तक लाने ले जाने के लिए एसी वाहन और ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा।

बता दें कि टूर पैकेज आपके रूम चयन पर निर्भर है। अगर आप एक आदमी वाला कमरा लेते हैं तो इस टूर पैकेज के लिए 48,280 रुपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप डबल ऑक्युपेंसी वाला रूम लेते हैं तो यह पैकेज आपको 37,540 रुपये का पड़ेगा। वहीं, ट्रिपल ऑक्युपेंसी वाला रूम लेते हैं को पैकेज के लिए 36,650 रुपये देने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।

बता दें कि यात्रियों की सुविधाओं और सहूलियतों का ख्याल रखते हुए भारतीय रेल और आईआरसीटीसी ने पिछले कुछ समय में सेवाओं में बारीकी से ध्यान देना शुरू किया है। रेलवे ने अपनी कमाई बढ़ाने का तरीका भी निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने ट्रेनों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए रास्ता खोल दिया है। एक अन्य खबर यह है कि रेलवे ने नए साल पर ट्रांसजेंडर बुजुर्गों को राहत देने का फैसला किया है। ट्रांस जेंडर के तहत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 1 जनवरी से किराए में 40 फीसदी तक छूट देने की घोषणा पिछले दिनों की गई थी।

