Indian Railways First Under Water Train in Country News in Hindi: आने वाले दिनों ट्रेनें पानी के नीचे भी दौड़ेंगी। ऐसा देश में पहली बार होगा, जब ट्रेनें अंडर वॉटर चलेंगी। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पानी के नीचे ट्रेन चलाने के लिए न केवल प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि इससे जुड़ा काम भी काफी हद तक पूरा किया जा चुका है।

सब कुछ सही रहा तो जल्द ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर स्थित हुगली नदी के नीचे ट्रेनें रफ्तार भरेंगी। ये न सिर्फ शहरवासियों को बेहतर परिवहन व्यवस्था और एक नया विकल्प मुहैया कराएंगी बल्कि उनका कीमती समय भी बचाएंगी।

मोदी सरकार ने इसी दिशा में हुगली नदी के नीचे अप और डाउन लाइन की दो ट्रांसपोर्ट सुरंगे बनवा ली हैं। ये रूट लगभग 16 किलोमीटर लंबा है, जो कि सॉल्ट लेक सेक्टर पांच से हावड़ा मैदान तक को कवर करेगा।

इस रूट के तहत फेज-1 में सॉल्ट लेक सेक्टर-5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक का रूट निर्धारित है, जो कि पांच किमी लंबा होगा। सूत्रों की मानें तो रेलवे जिस गति से इस संबंध में काम कर रहा है, उससे लगता है कि जल्द ही आम लोगों के लिए इस फेज को चालू कर दिया जाएगा। यानी रेल अब जमीन के ऊपर भी होगी और पानी के नीचे भी।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया, जिसमें कहा गया, “भारत की पहली अंडर वॉटर ट्रेन जल्द ही कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलना शुरू हो जाएगी। शानदार इंजीनियरिंग का नमूना बनने वाली यह ट्रेन देश में लगातार हो रही रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। कोलकातावासियों को इसके बनने से सुविधा और देश को गर्व का अनुभव होगा।”

