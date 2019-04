Indian Railways, Longest Railway Station Name in India and World: तमिलनाडु स्थित पुरातची थलाईवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन अब देश में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह स्टेशन चेन्नई सेंट्रल के तौर पर भी जाना जाता है। पर 57 अक्षरों (अंग्रेजी में) वाला इसका नाम दुनिया में सबसे लंबे नाम वाले स्टेशन से बस एक अक्षर पीछे है। बता दें कि इंग्लैंड के वेल्स में ‘Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch’ दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, जिसके नाम में कुल 58 अक्षर हैं।

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम एआईएडीएमके के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के नाम पर पांच अप्रैल 2019 को रखा गया था। इससे पहले, केंपगौड़ा बस स्टेशन के पास बने चेन्नई सेंट्रल को लोग मद्रास सेंट्रल के नाम से जानते थे।

मौजूदा समय में चेन्नई सेंट्रल के बाद देश में दूसरा सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन क्रांतिवीर संगोल्ली रय्याना बेंगुलुरू सिटी है। यह नाम इसे 2015 में मिला था। दरअसल, मूलरूप से सूबे के रहने वाले सैनिक रय्यना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं की याद में इस स्टेशन को यह लंबा-चौड़ा नाम दिया गया था। स्टेशन को इसके अलावा बेंगलुरू सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका कोड एसबीसी (SBC) है।

भारत में सबसे लंबे नाम वाले स्टेशनों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटीएम) का नाम है। कुल 33 अक्षरों वाले इस नाम में 2017 में संधोशन हुआ था। उस दौरान इसके नाम में महाराज शब्द जोड़ा गया था। हालांकि, स्थानीय लोगों के बीच अभी भी इसे वीटी के नाम से पुकारा और जाना जाता है, क्योंकि पहले इसका आधिकारिक नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। सीएसटीएम, मध्य रेलवे के मुख्यालय के तौर पर काम करता है।

जानकारी के मुताबिक, चेन्नई और मुंबई रेलवे स्टेशंन के नाम अब तक करीब तीन बार बदले जा चुके हैं। दुनिया के सबसे लंबे नामों वाले स्टेशंस में आंध्र प्रदेश के Venkatanarasimharajuvaripeta स्टेशन का नाम भी है। यह तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र के पास स्थित है।

