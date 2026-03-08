कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग में रेल मंत्रालय ने बदलाव किया है। कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन और देखभाल साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) ज़ोन करता है। इस ट्रेन का रेगुलर ऑपरेशन 1 जनवरी 2024 से शुरू हुआ था। ट्रेन नंबर 20642/20641 कोयंबटूर-बेंगलुरु-कोयंबटूर वंदे भारत ट्रेन 377 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 20 मिनट में तय करती है। ये वंदे भारत ट्रेन इरोड और सलेम जंक्शन से होकर चलती है।

कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज और फ्रीक्वेंसी

कोयंबटूर और बेंगलुरु के बीच यात्रा के दौरान यह वंदे भारत ट्रेन पांच स्टेशनों पर रुकती है। ये वंदे भारत ट्रेन तिरुप्पुर, इरोड, सलेम, धर्मपुरी और होसुर स्टेशन पर रुकती है। यह ट्रेन गुरुवार को छोड़कर हफ़्ते के सभी दिन चलती है।

कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल क्या है?

ट्रेन नंबर 20642 कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कोयंबटूर से 07:25 बजे निकलती है और 13:45 बजे बेंगलुरु कैंट पहुंचती है। वहीं वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 20641 बेंगलुरु-कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक की राजधानी से 14:20 बजे निकलती है और 20:40 बजे कोयंबटूर पहुंचती है।

अब साउथ वेस्ट जोन ने 15 मार्च से होसुर में ट्रेन नंबर 20642 कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के टाइम में बदलाव किया है। ट्रेन अभी के शेड्यूल से 10 मिनट बाद होसुर पहुंचेगी। यानी अभी के 12:03 बजे के आने के समय के बजाय ट्रेन नंबर 20642 कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस अब 12:13 बजे होसुर पहुंचेगी। यानी ट्रेन के स्टार्टिंग टाइम में बदलाव नहीं किया गया है।

कोयंबटूर-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकट का दाम कितना?

कोयंबटूर और बेंगलुरु के बीच AC चेयर कार (CC) से वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया 1,260 रुपये है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार (EC) के लिए किराया 2,190 रुपये है। पढ़ें बांग्लादेश-नेपाल बॉर्डर के इलाकों वाली ट्रेनों के लिए रेलवे का खास प्लान

रेलवे तमिलनाडु के नागरकोइल को तेलंगाना के चर्लापल्ली से जोड़ने वाली एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने वाला है। यह नई ट्रेन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। पढ़ें पूरी खबर