Indian Railways Trains Cancelled: बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अपडेट आया है। भारतीय रेलवे ने आज बिहार की ओर जाने वाली 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 33 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है और 9 ट्रेनों को रास्ते में ही समाप्त करने या दूसरे स्टेशन से चलाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला राजेंद्र पुल पर चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग के काम के कारण लिया गया है।
दरअसल, भारतीय रेलवे द्वारा यह निर्माण कार्य बिहार में मोकामा के पास गंगा नदी पर बने पुराने राजेंद्र पुल के समानांतर एक नया रेल पुल शुरू करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नया पुल चालू होने से इस क्षेत्र में रेल यातायात को काफी मजबूती मिलेगी।
रेलवे का ये पुल महत्वपूर्ण क्यों?
यह नया रेल पुल मौजूदा रेल नेटवर्क को अपर हाथीदह जंक्शन, टाल जंक्शन, रामपुर डुमरा, दिनकर ग्राम सिमरिया और बरौनी जंक्शन से सीधे जोड़ेगा। इन सभी प्रमुख स्टेशनों के आपस में जुड़ने से ट्रेनों का आवागमन बहुत आसान हो जाएगा।
इस परियोजना के बारे में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सरस्वती चंद्र ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नया पुल पुराने और ऐतिहासिक राजेंद्र पुल के ठीक बगल में ही बनाया गया है।
मोकामा और बरौनी को जोड़ने वाली पुल
मोकामा और बरौनी को जोड़ने वाला पुराना रेल-सह-सड़क पुल लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा है। गंगा नदी पर बना यह पुल साल 1959 से लगातार सेवा में है और लंबे समय से इस क्षेत्र के लिए परिवहन का प्रमुख माध्यम रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, पुराने पुल पर सिर्फ एक ही रेलवे लाइन है और तकनीकी सीमाओं की वजह से इसे डबल लाइन में बदलना संभव नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने साल 2015-16 के रेल बजट में एक नए समानांतर डबल-लाइन पुल के निर्माण को मंजूरी दी थी।
ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार
इस नए डबल-लाइन पुल को तैयार करने में लगभग 1,491.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आई है। इसके पूरी तरह चालू होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार और संख्या दोनों में बढ़ोतरी की जा सकेगी। राजेंद्र पुल के पास चल रहे इस तकनीकी काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रद्द की गई गाड़ियों में कई प्रमुख एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा हो सकती है।
कौन सी ट्रेनें नहीं चलेंगी?
रद्द की गई प्रमुख ट्रेनों में हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस और जयनगर-सीलादह एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस, बनारस-आरा एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस, सीतामढ़ी-कोलकाता टर्मिनल, पटना-कीऊल मेमू फास्ट पैसेंजर और भागलपुर-मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां भी आज नहीं चलेंगी।
रेलवे ने केवल ट्रेनें रद्द ही नहीं की हैं, बल्कि कई ट्रेनों के रास्तों में भी बदलाव किया है। आज यात्रा करने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन का परिवर्तित रूट जरूर देख लें। डायवर्ट यानी बदले गए रूट से चलने वाली गाड़ियों में हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, अमृतसर-हावड़ा मेल, हावड़ा-काठगोदाम बाग एक्सप्रेस और हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस शामिल हैं। इनके अलावा पटना-जसीडीह एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी-आरा कैपिटल एक्सप्रेस, संबलपुर-गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस और हटिया-पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को भी बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है।
रेलवे ने दी यात्रियों को सलाह
इस काम की वजह से प्रीमियम ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस और पटना-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी तेज गति वाली आधुनिक ट्रेनों को भी आज बदले हुए रास्ते से ही चलाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति और समय सारणी की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से अवश्य प्राप्त कर लें।
|क्र. सं.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|स्थिति (Status)
|मार्ग परिवर्तन / अतिरिक्त विवरण
|1
|64425
|गाजियाबाद–नई दिल्ली ईएमयू
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|2
|64432
|नई दिल्ली–गाजियाबाद ईएमयू
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|3
|64013
|पलवल–शकूरबस्ती ईएमयू
|पलवल
|शकूरबस्ती
|रद्द (Cancelled)
|फरीदाबाद RLDA कार्य के कारण रद्द
|4
|64015
|पलवल–शकूरबस्ती ईएमयू
|पलवल
|शकूरबस्ती
|रद्द (Cancelled)
|फरीदाबाद RLDA कार्य के कारण रद्द
|5
|64429
|गाजियाबाद–नई दिल्ली ईएमयू
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|6
|64433
|गाजियाबाद–नई दिल्ली ईएमयू
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|7
|64441
|गाजियाबाद–नई दिल्ली ईएमयू
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|8
|64492
|नई दिल्ली–पलवल लेडीज विशेष ईएमयू
|नई दिल्ली
|पलवल
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|9
|64410
|नई दिल्ली–गाजियाबाद ईएमयू
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|10
|64443
|गाजियाबाद–दिल्ली जंक्शन ईएमयू
|गाजियाबाद
|दिल्ली जंक्शन
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|11
|64418
|दिल्ली जंक्शन–गाजियाबाद मेमू
|दिल्ली जंक्शन
|गाजियाबाद
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|12
|64445
|गाजियाबाद–दिल्ली जंक्शन ईएमयू
|गाजियाबाद
|दिल्ली जंक्शन
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|13
|64412
|दिल्ली जंक्शन–गाजियाबाद ईएमयू
|दिल्ली जंक्शन
|गाजियाबाद
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|14
|64491
|दिल्ली जंक्शन–शामली ईएमयू
|दिल्ली जंक्शन
|शामली
|रद्द (Cancelled)
|पूरी तरह रद्द
|15
|20840
|नई दिल्ली–रांची राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|रांची
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ साहिबाबाद
|16
|12424
|नई दिल्ली–डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|डिब्रूगढ़
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ साहिबाबाद
|17
|12314
|नई दिल्ली–सीलदह राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|सीलदह
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ साहिबाबाद
|18
|12306 / 12302
|नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|हावड़ा
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ साहिबाबाद
|19
|22812
|नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|भुवनेश्वर
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ साहिबाबाद
|20
|12394
|संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|राजेंद्र नगर
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ साहिबाबाद
|21
|12420
|गोमती एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|लखनऊ
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ दिल्ली शाहदरा ➔ साहिबाबाद
|22
|12392
|नई दिल्ली–राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|राजगीर
|डायवर्टेड (Diverted)
|नई दिल्ली ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ दिल्ली शाहदरा ➔ साहिबाबाद
|23
|20503
|डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|डिब्रूगढ़
|नई दिल्ली
|डायवर्टेड (Diverted)
|साहिबाबाद ➔ दिल्ली शाहदरा ➔ दिल्ली जंक्शन
|24
|64419
|हज़रत निज़ामुद्दीन–गाजियाबाद ईएमयू
|हज़रत निज़ामुद्दीन
|गाजियाबाद
|डायवर्टेड (Diverted)
|हज़रत निज़ामुद्दीन ➔ तिलक ब्रिज ➔ BPNL ➔ साहिबाबाद
|25
|64904
|गाजियाबाद–मथुरा जंक्शन ईएमयू
|गाजियाबाद
|मथुरा जंक्शन
|डायवर्टेड (Diverted)
|साहिबाबाद ➔ तिलक ब्रिज ➔ हज़रत निज़ामुद्दीन
|26
|54411
|रेवाड़ी–मेरठ कैंट पैसेंजर
|रेवाड़ी
|मेरठ कैंट
|डायवर्टेड (Diverted)
|दिल्ली किशनगंज ➔ दिल्ली जंक्शन ➔ दिल्ली शाहदरा ➔ साहिबाबाद
|27
|15307
|हरियाणा एक्सप्रेस
|–
|–
|आंशिक रद्द
|तिलक ब्रिज के स्थान पर नई दिल्ली से चलेगी
|28
|64110
|नई दिल्ली–अलीगढ़ ईएमयू
|–
|–
|आंशिक रद्द
|नई दिल्ली के स्थान पर गाजियाबाद से चलेगी
|29
|64567 / 64568
|बुलंदशहर–तिलक ब्रिज मेमू
|–
|–
|आंशिक रद्द
|तिलक ब्रिज के स्थान पर दिल्ली शाहदरा पर ही समाप्त/शुरू होगी