Indian Railways: चक्रवाती तूफान आज गुरुवार को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के प्रभावों से निपटने के लिए प्रशासन ने काफी तैयारी की है। वहीं चक्रवाती तूफान (Cyclone Vayu) के चलते परिवहन व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दरअसल पश्चिमी रेलवे ने भी सावधानी बरतते हुए तूफान के चलते गुजरात में 15 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, वहीं 16 अन्य ट्रेनों को आंशिक रुप से कैंसिल किया गया है। एनबीटी की एक खबर के अनुसार, ये ट्रेनें शुक्रवार तक कैंसिल रहेंगी। साथ ही रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहतकार्यों के लिए कर्मचारियों के साथ-साथ मशीनों, जैसे जेसीबी, पेड़ काटने के उपकरण और पानी के टैंक भी तैयार रखें, ताकि जल्द से जल्द प्रभावित रेलमार्ग पर परिवहन शुरू किया जा सके।

पश्चिमी रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वेरावल, ओखा, पोरबंदर, भावनगर, भुज और गांधीधाम को जाने वाली सभी ट्रेनें गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक पूरी तरह से या फिर आंशिक रुप से कैंसिल कर दी गई हैं। खबर के अनुसार, पश्चिमी रेलवे इस स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिनसे लोगों को राजकोट डिविजन से बाहर निकाला जाएगा। ये स्पेशल ट्रेनें लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाएंगी।

List of cancelled/partially cancelled/short terminated trains by Western Railway due to cyclone ‘vayu’ pic.twitter.com/BBhThB5tfR

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 12, 2019