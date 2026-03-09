रेल मंत्रालय ने अगले पांच सालों में 173 साल पुराने हावड़ा स्टेशन को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है। इससे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही की संख्या भी बढ़ेगी। हावड़ा देश का सबसे पुराना और सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। हावड़ा स्टेशन का निर्माण 1854 में हुआ था। पिछले कुछ सालों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हावड़ा रेलवे स्टेशन का कई बार विस्तार किया गया।

1905 में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर छह नए प्लेटफॉर्म जोड़े गए, जिससे कुल प्लेटफॉर्म की संख्या सात हो गई। 1984 में 8 और प्लेटफॉर्म बनाए गए, जिससे प्लेटफॉर्म की संख्या 15 हो गई। 1992 में चार और प्लेटफॉर्म के साथ एक नया टर्मिनल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। बाद में 2009 में स्टेशन का फिर से विस्तार किया गया, जिससे प्लेटफॉर्म की कुल संख्या 23 हो गई।

2030 तक ट्रेन संचालन की क्षमता हो जाएगी दोगुनी

हाल ही में रेलवे ने फैसला किया है कि अगले पांच सालों में बड़े स्टेशनों की ट्रेन शुरू करने की क्षमता को मौजूदा लेवल से दोगुना करने की ज़रूरत है। प्लान के तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन को भी अगले कुछ सालों में कैपेसिटी के मामले में अपग्रेड किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ईस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (CPRO) शिब्रम माझी ने कहा कि हावड़ा स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन के ज़रिए टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाई गई है।

शिब्रम माझी ने कहा, “ईस्टर्न रेलवे के हावड़ा डिवीजन ने देश के सबसे बिज़ी रेलवे टर्मिनलों में से एक पर ट्रेन हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने, ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हावड़ा स्टेशन पर कैपेसिटी बढ़ाने के बड़े कदम उठाए हैं।” रेलवे अधिकारी ने यह भी बताया कि हावड़ा स्टेशन आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों, खासकर साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) रूट से आने वाली ट्रेनों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

प्लेटफॉर्म नंबर 15 का होगा एक्सटेंशन

जोनल रेलवे ने हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 को फिर से बनाने और बढ़ाने का काम पूरा कर लिया है। प्लेटफॉर्म को 312 मीटर से बढ़ाकर 591 मीटर कर दिया गया है। इससे प्लेटफॉर्म पर 22 से 24 कोच वाली लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें आ सकेंगी। पहले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ़ 12 कोच वाली EMU ट्रेनें ही आ सकती थीं।

प्लेटफॉर्म नंबर 14 का भी हुआ एक्सटेंशन

हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 को बढ़ाने का काम भी पूरा हो गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 564 मीटर से बढ़ाकर 581 मीटर कर दी गई है। इससे लंबी दूरी की ज़्यादा लंबी ट्रेनों को आसानी से खड़ा किया जा सकेगा। इससे प्लेटफॉर्म देने में भी आसानी होगी।

रेलवे स्टेशन के लिए बनेंगे 2 नए प्लेटफॉर्म

ईस्टर्न रेलवे के कैपेसिटी बढ़ाने के काम के तहत, हावड़ा रेलवे स्टेशन को दो नए प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं। 635 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नंबर 24 पर 24 कोच वाली लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी की जा सकेंगी, जबकि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर 12 कोच वाली ट्रेनें खड़ी की जा सकेंगी। एक बार बन जाने पर दोनों प्लेटफॉर्म से सबअर्बन और लंबी दूरी की सर्विस को बेहतर तरीके से अलग करने, समय की पाबंदी में सुधार और पैसेंजर की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।

टर्मिनल कैपेसिटी को और मज़बूत करने के लिए, रेलवे ने हावड़ा स्टेशन के कई मौजूदा प्लेटफॉर्म को बढ़ाने का प्लान बनाया है। इस कदम से लंबे कोच के लिए जगह बेहतर होगी, जिससे ट्रेन की कैपेसिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी।

प्लेटफॉर्म नंबर 14,15 का एक्सटेंशन

जोनल रेलवे ने हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 का एक्सटेंशन पहले ही पूरा कर लिया है। इसके अलावा दूसरे प्लान किए गए काम पूरे होने के बाद, हावड़ा रेलवे स्टेशन की टर्मिनल हैंडलिंग कैपेसिटी में और सुधार होने की उम्मीद है, जिससे बोर्डिंग और डिबोर्डिंग आसान होगी और भीड़ का मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। पढ़ें बांग्लादेश-नेपाल बॉर्डर के इलाकों वाली ट्रेनों के लिए रेलवे का खास प्लान

