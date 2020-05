केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच मार्च में ही यात्री ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। लॉकडाउन का ऐलान होने के साथ ही परिवहन और रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि इसकी अवधि खत्म होने तक देश में कोई भी सार्वजनिक वाहन और ट्रेनें नहीं चलेंगी। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने की तारीख नजदीक आते ही सरकार ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन रेल सेवा को अभी तक चालू नहीं किया गया था। सिर्फ अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की ही छूट दी गई थी। हालांकि, राज्यों के विरोध के बाद अब सरकार ने ट्रेनों से मजदूरों को लाने-ले जाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी है।

रेल मंत्रालय ने आज प्रवासी मजदूरों की यात्रा के लिए तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली 22 डिब्बों की स्पेशल ट्रेन को चलाने की अनुमति दी। इसमें 1000 प्रवासी मजदूरों को ले जाया गया। रेल मंत्रालय के मुताबिक, ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक गई। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने ही मांग की थी। अगर दूसरे राज्य इसकी मांग करते हैं, तो रेल मंत्रालय के निर्देश पर ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जाएगी।

