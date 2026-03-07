भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु और तेलंगाना के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे तमिलनाडु के नागरकोइल को तेलंगाना के चर्लापल्ली से जोड़ने वाली एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने वाला है। यह नई ट्रेन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को आरामदायक यात्रा करने में बहुत फ़ायदा होगा। ट्रेन का रखरखाव और संचालन साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ज़ोन करेगा।
नागरकोइल-चर्लापल्ली अमृत भारत ट्रेन की टाइमिंग और दूरी
नागरकोइल-चर्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लगभग 28-30 घंटों में 1500 km से ज़्यादा की दूरी तय करने की उम्मीद है। ट्रेन के मदुरै जंक्शन, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति जैसे बड़े स्टेशनों से गुज़रने की उम्मीद है।
नागरकोइल और चर्लापल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे। एक बयान में रेलवे ने कहा कि नागरकोइल-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का डिटेल्ड शेड्यूल जैसे ट्रेन नंबर, स्टॉपेज, टाइमिंग वगैरह सही समय पर बताया जाएगा।
ट्रेन में क्या फीचर्स होंगे?
नागरकोइल-चारलापल्ली अमृत भारत ट्रेन में कई अपग्रेडेड फीचर्स होंगे। इनमें सेमी-ऑटोमैटिक कपलर, नए तरह के कंस्ट्रक्शन मटीरियल वाले मॉड्यूलर टॉयलेट, मजबूत पिलर और पार्टीशन, इमरजेंसी टॉक बैक फीचर्स, EP असिस्टेड ब्रेक सिस्टम, नए डिजाइन की सीटें और बर्थ, नए डिजाइन की पेंट्री कार, वंदे भारत जैसा कंटीन्यूअस लाइटिंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, गैंगवे, एक्सटर्नल इमरजेंसी लाइट, मोबाइल फोन होल्डर के साथ चार्जिंग सॉकेट शामिल है।
चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने चारलापल्ली-नागरकोइल अमृत भारत ट्रेन को 130 km प्रति घंटे (kmph) की मैक्सिमम स्पीड से चलाने के लिए डिजाइन किया है। रेल मंत्रालय ने देश में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। इसने मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के फायदे के लिए 100 और अमृत भारत रेक बनाने का टारगेट रखा है।
