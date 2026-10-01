Indian Railways Latest Update: भारतीय रेलवे ने 15 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में अगले तीन महीनों के लिए बदलाव किया है। पूर्व रेलवे (ER) के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक इन ट्रेनों का आसनसोल और दुर्गापुर के बीच कई ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।

पूर्व रेलवे ने एक बयान में कहा कि इन मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में इंजन बदलने का काम अब दुर्गापुर की जगह अंडाल स्टेशन पर किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक अगले तीन महीनों के लिए जारी रहेगी।

ट्रेनों के रूट में बदलाव क्यों किया गया?

रेलवे ने यह बदलाव परिचालन संबंधी कारणों (operational reasons) से किया है। यह व्यवस्था पहले से लागू थी जिसे अब तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

हमारी सलाह है कि इस अवधि में इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले ट्रेन का बदला हुआ रूट और तारीख जरूर चेक कर लेनी चाहिए।

किन ट्रेनों पर असर पड़ेगा?

पूर्व रेलवे की अधिसूचना के मुताबिक, इस बदलाव से 15 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित होंगी:

– 12551 एसएमवीटी बेंगलुरु-कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस

– 12552 कामाख्या-एसएमवीटी बेंगलुरु AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस

– 13417 दीघा-मालदा टाउन एक्सप्रेस

– 13418 मालदा टाउन-दीघा एक्सप्रेस

– 13425 मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस

– 13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस

– 15629 तांबरम-सिलघाट टाउन नागांव एक्सप्रेस

– 15630 सिलघाट टाउन-तांबरम नागांव एक्सप्रेस

– 15640 कामाख्या-पुरी एक्सप्रेस

– 15661 रांची-कामाख्या एक्सप्रेस

– 15662 कामाख्या-रांची एक्सप्रेस

– 15929 तांबरम-न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस

– 15930 न्यू तिनसुकिया-तांबरम एक्सप्रेस

– 22611 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस

– 22612 न्यू जलपाईगुड़ी-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस

प्रभावित ट्रेनों का बदला हुआ रूट

नई व्यवस्था के तहत प्रभावित ट्रेनें अंडाल-दुर्गापुर-अंडाल वाले रास्ते पर नहीं चलेंगी। इन ट्रेनों का रूट आसनसोल-अंडाल-सैंथिया के रास्ते किया गया है।

उदाहरण के तौर पर, ट्रेन नंबर 15629 तांबरम-सिलघाट टाउन नागांव एक्सप्रेस तय तारीखों पर आसनसोल-अंडाल-सैंथिया के रास्ते चलेगी।

वहीं ट्रेन नंबर 15630 सिलघाट टाउन-तांबरम एक्सप्रेस इसकी विपरीत दिशा में सैंथिया-अंडाल-आसनसोल के रास्ते चलेगी। बाकी प्रभावित ट्रेनों के रूट में भी उनकी तय तारीखों पर इसी तरह बदलाव किया गया है।

यात्रियों के लिए जरूरी बात

अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, खासकर कंसेशन, विशेष कोटे, ई-पास या PTO के जरिए, तो यात्रा के दौरान जरूरी ओरिजिनल ID और एलिजिबिलिटी से जुड़े दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली स्पेशल चेकिंग ड्राइव के दौरान दस्तावेज नहीं होने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे का नया अलर्ट! ‘वन टिकट, वन ओरिजिनल ID कार्ड’

भारतीय रेलवे त्योहारों के सीजन से पहले टिकटों की जांच को लेकर सख्त होने जा रहा है। सेंट्रल रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान टिकट की वैधता के साथ-साथ यात्रियों के पहचान पत्र और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. स्वप्निल नीला के मुताबिक, कंसेशन या निर्धारित रिजर्वेशन कोटे के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित मूल पहचान पत्र (ओरिजिनल ID) साथ रखना होगा। पढ़ें पूरी खबर…