Indian Railways Security: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए तकनीक आधारित सुरक्षा उपायों, जन-भागीदारी (कम्युनिटी एंगेजमेंट) और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर काम कर रहा है। नई दिल्ली में 23 अक्टूबर को संपन्न हुए ‘राजकीय रेलवे पुलिस’ (GRP) प्रमुखों के 8वें ऑल इंडिया सम्मेलन में इन पहलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक की अध्यक्षता आरपीएफ (RPF) की महानिदेशक सोनाली मिश्रा ने की। बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सदस्य और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जीआरपी (GRP) प्रमुख शामिल हुए।

रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ‘ड्रोन-सहायता प्राप्त पिंक गश्त’

सम्मेलन में चर्चा की गई मुख्य पहलों में से एक दक्षिण मध्य रेलवे की ‘पिंक पेट्रोल: यह पहल शक्ति (SHAKTI) ढांचे के तहत काम करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (रैपिड-रिस्पॉन्स टीमों) के साथ ड्रोन-आधारित निगरानी को जोड़ती है। यह मॉडल ज़मीनी स्तर के सुरक्षा अभियानों में मदद करने और निगरानी सुधारने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देता है। इसे रेलवे सुरक्षा में महिलाओं के नेतृत्व वाले एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

दिवाली और छठ के दौरान भीड़ प्रबंधन

दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। इसे देखते हुए सम्मेलन में रेलवे स्टेशनों पर अग्रिम योजना और प्रभावी भीड़ प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया गया। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने व्यस्त समय में यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस, जीआरपी और दिल्ली मेट्रो अधिकारियों के साथ अपने तालमेल का अनुभव साझा किया।

इसके तहत सीसीटीवी (CCTV) निगरानी, लाउडस्पीकर से घोषणाएं, बैरिकेडिंग, यात्रियों के लिए निर्धारित वेटिंग/होल्डिंग क्षेत्र और समर्पित कंट्रोल रूम जैसे उपायों को रेखांकित किया गया। सम्मेलन में सुरक्षाकर्मियों की समन्वित तैनाती और यात्रियों की सुरक्षित व व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बच्चों में रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रोजेक्ट दिशा’

मध्य रेलवे के पुणे मंडल ने ‘प्रोजेक्ट दिशा’ प्रस्तुत किया। यह योजना रेलवे पटरियों के आसपास रहने वाले बच्चों पर केंद्रित है। यह पहल रेलवे बुनियादी ढांचे के आसपास जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और मनोरंजक गतिविधियों, सुरक्षा जागरूकता सत्रों और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों का उपयोग करती है।

इस कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदायों का सहयोग शामिल है। इसका उद्देश्य पटरियों को अवैध रूप से पार करने, ट्रेनों पर पथराव करने, चोरी करने और रेलवे सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य असामाजिक गतिविधियों को रोकना है।

रेल मदद प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे GRP जवान

एक और महत्वपूर्ण बदलाव ‘सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स’ (CRIS) द्वारा जीआरपी (GRP) कर्मियों को रेलमदद प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। रेल मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की शिकायतों का जल्द निवारण करना, समय पर जानकारी साझा करना और शिकायत निगरानी को मजबूत करना है। प्लेटफॉर्म में जीआरपी जवानों को शामिल करने से यात्रियों की शिकायतों के समाधान में बेहतर समन्वय बनेगा।

ट्रेनों पर पथराव रोकने पर विशेष ध्यान

ट्रेनों पर होने वाले पथराव को भी रेलवे सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया। सम्मेलन में संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाने, निगरानी मजबूत करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए युवाओं को जोड़ने और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा, आरपीएफ और जीआरपी के बीच बेहतर समन्वय को भी रोकथाम के लिए बेहद अहम माना गया।

इसके साथ ही, सम्मेलन में आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों के संयुक्त प्रशिक्षण, तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने और नशीले पदार्थों की जब्ती से जुड़ी जानकारी समय पर साझा करने पर भी चर्चा हुई।

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे बोर्ड को एक अहम निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि रेलवे काउंटर से टिकट खरीदकर सफर करने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी यह सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को मिलती है और इसे लेना उनकी मर्जी पर निर्भर है। पढ़िए पूरी खबर…