Special Trains: होली के बाद नहीं मिल रहा वापसी का रिजर्वेशन? रेलवे ने जारी की स्पेशल ट्रेनों की नई लिस्ट, ये रही पूरी डिटेल

Special Train Timings Stoppages: भारतीय रेलवे ने 11 स्पेशल ट्रेनों की नई लिस्ट जारी की है। ये ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई हैं।

Special Train List: भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है (File Photo- Express/Amit Mehra)

Special Trains: अपने परिवार के साथ होली का महापर्व मनाने के बाद अगर आप भी अपनी कर्मस्थली पर वापस लौटने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रूट्स पर कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अगर आपको अभी तक ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है तो आप इन ट्रेनों में टिकट बुक कर अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं भारतीय रेलवे ने किस रूट पर कौनसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 04212 वैष्णो देवी कटड़ा – वाराणसी स्पेशल ट्रेन- भारतीय रेलवे की यह स्पेशल ट्रेन दिनांक 10.03.23 और 13.03.2023 को वैष्णो देवी कटड़ा से रात 09.30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11.35 बजे वाराणसी पहुंचेगी। यह ट्रेन उधमपुर, जम्मू- तवी, पठानकोट कैंट, जलंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, यमुनानगर. जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद , बरेली , शाहजहांपुर, लखनऊ, रायबरेली जंक्‍शन तथा प्रतापगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी। 04211 वाराणसी – वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल ट्रेन- यह रेलगाड़ी दिनांक 09.03.23 और 12.03.2023 को वाराणसी से शाम 04:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम 06.30 बजे वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन को भी 04212 वैष्णो देवी कटड़ा – वाराणसी स्पेशल ट्रेन वाले समान स्टॉपेज दिए गए हैं। 04076 आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या स्पेशल ट्रेन- यह सवारी गाड़ी दिनांक 10.03.23 को आनंद विहार टर्मिनल से रात 10.50 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन शाम 05.20 बजे कामाख्या पहुंचेगी। अपने रूट पर इस ट्रेन को कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्‍शन , पं. दीनदयाल उपाध्याय, पाटलिपुत्र, बरौनी जंक्‍शन, कटिहार जंक्‍शन, किशनगंज , सिलीगुड़ी जंक्‍शन, अलीपुर द्वार, तथा न्यू बंगाईगांव स्टेशनों पर स्टॉपेज दिए गए हैं। 04546 चंडीगढ़-कामाख्या स्पेशल ट्रेन- यह स्पेशल रेलगाड़ी दिनांक 11.03.23 को चंडीगढ़ से शाम 06.55 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन शाम 05.20 बजे कामाख्या पहूंचेगी। वातानुकूलित, शयनयान तथा सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली यह स्पेशल रेलगाड़ी अंबाला कैंट, पानीपत, दिल्ली , कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्‍शन , पं. दीनदयाल उपाध्याय, पाटलिपुत्र, बरौनी जंक्‍शन, कटिहार जंक्‍शन, किशनगंज , सिलीगुड़ी जंक्‍शन, अलीपुर द्वार, तथा न्यू बंगाईगांव स्टेशनों पर रुकेगी। 04039 हज़रत निज़ामुद्दीन-ब्यास अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी- यह अनरिजर्व ट्रेन दिनांक 30.03.2023 को हज़रत निज़ामुद्दीन से रात 07:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 04.05 बजे ब्यास पहुंचेगी। सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली यह स्पेशल रेलगाड़ी नई दिल्ली, सब्जी मण्डी, अंबाला कैंट जंक्‍शन, लुधियाना जंक्‍शन, तथा जलंधर सिटी स्टेशनों पर दोनों दिशाओं मे रुकेगी। 04040 ब्यास- हज़रत निज़ामुद्दीन अनारक्षित स्पेशल ट्रेन दिनांक 02.04.2023 को ब्यास से रात 09.00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 04.00 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। जनरल डिब्बों वाली यह सवारी गाड़ी जलंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला कैंट, सब्जी मंडी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। 04511 सहारनपुर-ब्यास अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी दिनांक 31.03.2023 को सहारनपुर से रात 08:50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन तड़के 02.15 बजे ब्यास पहुंचेगी। सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली यह स्पेशल रेलगाड़ी मार्ग में यमुनानगर जगाधरी, जगाधरी वर्कशॉप, अंबाला कैंट जंक्‍शन,लुधियाना जंक्‍शन तथा जलंधर कैंट स्टेशनों पर दोनों दिशाओं मे रुकेगी। 04512 ब्यास- सहारनपुर अनारक्षित स्पेशल दिनांक 02.04.2023 को ब्यास से रात 09.50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन तड़के 03.25 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन को भी 04511 सहारनपुर-ब्यास अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी वाले स्टॉपेज दिए गए हैं। 07307 वास्को-डी-गामा- हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल ट्रेन दिनांक 11.03.23 को वास्को-डी-गामा से शाम 06.00 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 11.20 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी। AC, शयनयान तथा सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली यह स्पेशल रेलगाड़ी मडगांव, संवोर्देम चर्च, कुलेम, कैसल रॉक,लोंडा जंक्‍शन , बेलगावी,मिराज जंक्‍शन, सतारा, पुणे जंक्‍शन,लोनावला, कल्याण जंक्‍शन, वसई रोड, वापी, सूरत , वडोदरा जंक्‍शन, रतलाम जंक्‍शन, कोटा जंक्‍शन,सवाई माधोपुर,गंगापुर सिटी तथा मथुरा जंक्‍शन स्टेशनों पर रुकेगी। 07308 हज़रत निज़ामुद्दीन-वास्को-डी-गामा स्पेशल दिनांक 14.03.2023 को हज़रत निज़ामुद्दीन से दोपहर 03:45 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 08.05 बजे वास्को-डी-गामा पहुंचेगी। इस ट्रेन को भी गाड़ी संख्या 07307 वास्को-डी-गामा- हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल ट्रेन वाले ही स्टॉपेज दिए गए हैं। 09467 अहमदाबाद – गुवाहाटी स्पेशल दिनांक 12.03.23 को अहमदाबाद से रविवार को शाम 04.35 बजे प्रस्थान कर मंगलवार रात 11.00 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी। वातानुकूलित, शयनयान तथा सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली यह स्पेशल रेलगाड़ी नदियाड जंक्‍शन, छायापुरी, रतलाम जंक्‍शन, भवानी मंडी, कोटा जंक्‍शन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना जंक्‍शन, आगरा फोर्ट , टूंडला जंक्‍शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, अयोध्या कैंट, वाराणसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, पटना जंक्‍शन, न्यू बरौनी जंक्‍शन, खगड़िया जंक्‍शन, नवगछिया, कटिहार जंक्‍शन, बारसोई जंक्‍शन, किशनगंज , न्यू जलपाईगुड़ी जंक्‍शन,न्यू कोच बिहार जंक्‍शन, न्यू अलीपुरद्वार , न्यू बंगाईगांव तथा रंगिया जंक्‍शन स्टेशनों पर रुकेगी।

