भारतीय रेलवे ने दिल्ली डिवीजन में परिचालन से जुड़े बदलावों के चलते करीब 120 ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। ये बदलाव 11 से 13 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे। इस दौरान कई प्रीमियम और लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट, समय और टर्मिनल में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है।
उत्तर रेलवे के मुताबिक, परिचालन संबंधी वजहों से ट्रेनों को रद्द करने, डायवर्ट करने, शॉर्ट टर्मिनेट करने, शॉर्ट ओरिजिनेट करने, रीशेड्यूल करने और रेगुलेट करने जैसे बदलाव किए गए हैं। कुछ ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन भी बदले गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये बदलाव 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली डिवीजन में लागू रहेंगे।
इन प्रमुख ट्रेनों पर भी असर
बदलावों से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इनमें शामिल हैं:
- -नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस
-नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस
-नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस
-नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
-नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
-मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस
-नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस
-वंदे भारत एक्सप्रेस
-नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस और नया समय जरूर जांच लें क्योंकि परिचालन में किए गए बदलाव अलग-अलग ट्रेनों पर अलग तरीके से लागू होंगे।
11 सितंबर की ट्रेनों का प्लान
दिल्ली डिवीजन में 11 सितंबर को प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची में ट्रेन के नंबर, नाम और उसके संचालन में किए गए बदलाव की जानकारी दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि कौन सी ट्रेन रद्द, डायवर्ट, रीशेड्यूल या शॉर्ट टर्मिनेट की गई है।
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|प्रकार
|बदलाव
|तारीख
|1
|64015
|PWL-SSB EMU
|पलवल
|शकूरबस्ती
|EMU
|रद्द। लिंक ट्रेन 64910 पलवल से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी
|11 सितंबर 2026
|2
|64429
|GZB-NDLS EMU
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|EMU
|रद्द। लिंक ट्रेन 64110 गाजियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी
|11 सितंबर 2026
|3
|64433
|GZB-NDLS EMU
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|EMU
|रद्द। लिंक ट्रेन 64114 गाजियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी
|11 सितंबर 2026
|4
|64492
|NDLS-Palwal Ladies EMU
|नई दिल्ली
|पलवल
|EMU
|रद्द। लिंक ट्रेन 64491, जिसकी तारीख 11 सितंबर 2026 है, उसे भी रद्द किया जाएगा
|11 सितंबर 2026
|5
|64491
|EMU
|दिल्ली जंक्शन
|शामली
|EMU
|रद्द
|11 सितंबर 2026
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|15307
|हरियाणा एक्सप्रेस
|तिलक ब्रिज
|सिरसा
|नई दिल्ली से यात्रा शुरू करेगी
|2
|64110
|नई दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन EMU
|नई दिल्ली
|अलीगढ़ जंक्शन
|गाजियाबाद से यात्रा शुरू करेगी
|3
|64568
|तिलक ब्रिज-बुलंदशहर MEMU
|तिलक ब्रिज
|बुलंदशहर
|दिल्ली शाहदरा से यात्रा शुरू करेगी। लिंक ट्रेन 64567 दिल्ली शाहदरा पर समाप्त होगी
|4
|64567
|MEMU
|बुलंदशहर
|तिलक ब्रिज
|दिल्ली शाहदरा पर यात्रा समाप्त होगी
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|12724
|नई दिल्ली-हैदराबाद एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|हैदराबाद
|नई दिल्ली से 120 मिनट की देरी से चलेगी
|2
|12616
|नई दिल्ली-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|चेन्नई (एमजीआर सीटीएल)
|नई दिल्ली से 120 मिनट की देरी से चलेगी
|3
|12926
|पश्चिम एक्सप्रेस
|अमृतसर
|बांद्रा टर्मिनस
|अमृतसर से 90 मिनट की देरी से चलेगी
|4
|15304
|इंटरसिटी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|कासगंज
|नई दिल्ली से 75 मिनट की देरी से चलेगी
|5
|12952
|तेजस राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|मुंबई सेंट्रल
|नई दिल्ली से 50 मिनट की देरी से रवाना होगी
|6
|12310
|नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|राजेंद्र नगर टर्मिनल
|नई दिल्ली से 50 मिनट की देरी से रवाना होगी
|7
|64441
|गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद से 20 मिनट की देरी से रवाना होगी
|8
|12382
|नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|हावड़ा जंक्शन
|नई दिल्ली से 35 मिनट की देरी से रवाना होगी
|9
|14212
|एजीसी इंटरसिटी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|आगरा कैंट जंक्शन
|नई दिल्ली से 20 मिनट की देरी से रवाना होगी
12 सितंबर 2026: रद्द की गई ट्रेनें
|11 सितंबर 2026: रेगुलेट की गई ट्रेन
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|64471
|गाजियाबाद-पानीपत MEMU
|गाजियाबाद
|पानीपत जंक्शन
|साहिबाबाद में 20 मिनट रोकी जाएगी
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|64425
|गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द
|2
|64432
|नई दिल्ली-गाजियाबाद EMU
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद
|रद्द
|3
|64013
|पलवल-शकूरबस्ती EMU
|पलवल
|शकूरबस्ती
|पहले से ही फरीदाबाद में RLDA के काम के कारण रद्द
|4
|64015
|पलवल-शकूरबस्ती EMU
|पलवल
|शकूरबस्ती
|पहले से ही फरीदाबाद में RLDA के काम के कारण रद्द
|5
|64429
|गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द। लिंक ट्रेन 64110 गाजियाबाद से चलेगी
|6
|64433
|गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द। लिंक ट्रेन 64114 गाजियाबाद से चलेगी
|7
|64441
|गाजियाबाद-नई दिल्ली EMU
|गाजियाबाद
|नई दिल्ली
|रद्द। लिंक ट्रेन 64410 भी रद्द रहेगी
|8
|64492
|नई दिल्ली-पलवल लेडीज EMU
|नई दिल्ली
|पलवल
|रद्द। लिंक ट्रेन 64491 भी 12 सितंबर को रद्द रहेगी
|9
|64410
|नई दिल्ली-गाजियाबाद EMU
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद
|रद्द
|10
|64443
|गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन EMU
|गाजियाबाद
|दिल्ली जंक्शन
|रद्द। लिंक ट्रेन 64108 गाजियाबाद से चलेगी
|11
|64418
|दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद MEMU
|दिल्ली जंक्शन
|गाजियाबाद
|रद्द। लिंक ट्रेन 64151 गाजियाबाद पर ही समाप्त होगी
|12
|64445
|EMU
|गाजियाबाद
|दिल्ली जंक्शन
|रद्द
|13
|64412
|EMU
|दिल्ली जंक्शन
|गाजियाबाद
|रद्द
12 सितंबर 2026: डायवर्ट की गई ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|12420
|गोमती एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|लखनऊ
|नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|2
|12392
|नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|राजगीर
|नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|3
|20503
|राजधानी एक्सप्रेस
|डिब्रूगढ़
|नई दिल्ली
|साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
|4
|12314
|नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|सियालदह
|नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|5
|12302
|नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|हावड़ा जंक्शन
|नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|6
|64904
|गाजियाबाद-मथुरा जंक्शन EMU
|गाजियाबाद
|मथुरा जंक्शन
|साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
|7
|54411
|रेवाड़ी-मेरठ कैंट पैसेंजर
|रेवाड़ी जंक्शन
|मेरठ कैंट
|दिल्ली किशनगंज–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|8
|11842
|कुरुक्षेत्र-खजुराहो एक्सप्रेस
|कुरुक्षेत्र जंक्शन
|खजुराहो
|आदर्श नगर दिल्ली–दिल्ली सफदरजंग–ओखला के रास्ते डायवर्ट
|9
|64906
|गाजियाबाद-पलवल EMU
|गाजियाबाद
|पलवल
|साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
|10
|54473
|दिल्ली जंक्शन-सहारनपुर पैसेंजर
|दिल्ली जंक्शन
|सहारनपुर जंक्शन
|दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|11
|15566
|नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|ललितग्राम
|नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|12
|20802
|मगध एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|इस्लामपुर
|नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|13
|12562
|स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|जयनगर
|नई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
12 सितंबर 2026: रेगुलेट की गई ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|22415
|बनारस-नई दिल्ली वंदे भारत
|वाराणसी
|नई दिल्ली
|NCR में 35 मिनट रेगुलेट
|2
|16032
|श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई अंडमान एक्सप्रेस
|एसएमवीडी कटरा
|चेन्नई
|नई दिल्ली में 15 मिनट रेगुलेट
|3
|20807
|विशाखापत्तनम-अमृतसर SF हिराकुंड एक्सप्रेस
|विशाखापत्तनम
|अमृतसर
|पलवल सेक्शन में 15 मिनट रेगुलेट
|4
|12926
|पश्चिम एक्सप्रेस
|अमृतसर
|बांद्रा टर्मिनस
|DUDIA सेक्शन में 35 मिनट रेगुलेट
|5
|2455
|कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली स्पेशल
|कानपुर सेंट्रल
|नई दिल्ली
|साहिबाबाद में 10 मिनट रेगुलेट
|6
|11077
|पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|पुणे
|जम्मूतवी
|NCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
|7
|12137
|CSMT-फिरोजपुर पंजाब मेल
|CSMT
|फिरोजपुर कैंट
|NCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
|8
|12279
|ताज एक्सप्रेस
|वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन
|नई दिल्ली
|NCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
|9
|12556
|गोरखधाम एक्सप्रेस
|भटिंडा
|गोरखपुर जंक्शन
|NWR में 30 मिनट और SPR सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
|10
|12472
|स्वराज एक्सप्रेस
|एसएमवीडी कटरा
|बांद्रा टर्मिनस
|DUDIA सेक्शन में 30 मिनट रेगुलेट
|11
|64073
|धौलपुर-नई दिल्ली EMU
|धौलपुर
|नई दिल्ली
|पलवल सेक्शन में 30 मिनट रेगुलेट
|12
|11905
|आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस
|आगरा कैंट
|होशियारपुर
|पलवल सेक्शन में 15 मिनट रेगुलेट
|13
|12625
|तिरुवनंतपुरम-नई दिल्ली केरल SF एक्सप्रेस
|तिरुवनंतपुरम सेंट्रल
|नई दिल्ली
|NCR में 40 मिनट और NR में 20 मिनट रेगुलेट
12 सितंबर 2026: रीशेड्यूल और देरी से चलने वाली ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|12716
|अमृतसर-नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस
|अमृतसर
|नांदेड़
|अमृतसर से 70 मिनट की देरी से चलेगी
|2
|15304
|इंटरसिटी एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|कासगंज
|नई दिल्ली से 40 मिनट की देरी से चलेगी
|3
|12952
|तेजस राजधानी
|नई दिल्ली
|मुंबई सेंट्रल
|नई दिल्ली से 25 मिनट की देरी से चलेगी
|4
|22824
|नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानी
|नई दिल्ली
|भुवनेश्वर
|नई दिल्ली से 20 मिनट की देरी से चलेगी
|5
|12310
|नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी
|नई दिल्ली
|राजेंद्र नगर टर्मिनल
|नई दिल्ली से 15 मिनट की देरी से चलेगी
|6
|22362
|नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत
|नई दिल्ली
|राजेंद्र नगर टर्मिनल
|नई दिल्ली से 35 मिनट की देरी से चलेगी
|7
|11058
|अमृतसर-CSMT एक्सप्रेस
|अमृतसर
|CSMT
|अमृतसर से 60 मिनट की देरी से चलेगी
|8
|12622
|नई दिल्ली-चेन्नई तमिलनाडु SF एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|चेन्नई
|नई दिल्ली से 50 मिनट की देरी से चलेगी
|9
|4072
|नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल
|नई दिल्ली
|सुपौल जंक्शन
|नई दिल्ली से 40 मिनट की देरी से चलेगी
|10
|12416
|नई दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस
|नई दिल्ली
|इंदौर जंक्शन
|नई दिल्ली से 20 मिनट की देरी से चलेगी
|11
|12230
|लखनऊ मेल
|नई दिल्ली
|लखनऊ
|नई दिल्ली से 10 मिनट की देरी से चलेगी
12 सितंबर 2026: शॉर्ट ओरिजिनेट/शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|1
|15307
|हरियाणा एक्सप्रेस
|तिलक ब्रिज
|सिरसा
|अब नई दिल्ली से यात्रा शुरू करेगी
|2
|64110
|नई दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन EMU
|नई दिल्ली
|अलीगढ़ जंक्शन
|अब गाजियाबाद से यात्रा शुरू करेगी
|3
|64568
|तिलक ब्रिज-बुलंदशहर MEMU
|तिलक ब्रिज
|बुलंदशहर
|अब दिल्ली शाहदरा से चलेगी। लिंक ट्रेन 64567 दिल्ली शाहदरा पर समाप्त होगी
|4
|64114
|नई दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन EMU
|नई दिल्ली
|अलीगढ़ जंक्शन
|अब गाजियाबाद से यात्रा शुरू करेगी
|5
|14738
|तिलक ब्रिज-भिवानी एक्सप्रेस
|तिलक ब्रिज
|भिवानी जंक्शन
|अब शकूरबस्ती से यात्रा शुरू करेगी। लिंक ट्रेन 14737 शकूरबस्ती पर समाप्त होगी
|6
|64910
|शकूरबस्ती-मथुरा जंक्शन EMU
|शकूरबस्ती
|मथुरा जंक्शन
|अब पलवल से यात्रा शुरू करेगी
|7
|14737
|MEX
|भिवानी जंक्शन
|तिलक ब्रिज
|शकूरबस्ती पर यात्रा समाप्त होगी
13 सितंबर 2026: रद्द की गई ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|तारीख
|1
|64053
|पलवल-गाजियाबाद EMU
|पलवल
|गाजियाबाद
|रद्द
|13 सितंबर 2026
|2
|64439
|गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन EMU
|गाजियाबाद
|दिल्ली जंक्शन
|रद्द। लिंक ट्रेन 64406 भी रद्द रहेगी
|12 सितंबर 2026
|3
|64071
|बल्लभगढ़-शकूरबस्ती EMU
|बल्लभगढ़
|शकूरबस्ती
|फरीदाबाद में RLDA के काम के कारण पहले से रद्द
|13 सितंबर 2026
|4
|64078
|नई दिल्ली-पलवल EMU
|नई दिल्ली
|पलवल
|फरीदाबाद में RLDA के काम के कारण पहले से रद्द
|13 सितंबर 2026
|5
|64411
|साहिबाबाद-दिल्ली जंक्शन EMU
|साहिबाबाद
|दिल्ली जंक्शन
|रद्द। लिंक ट्रेन 64408 भी रद्द रहेगी
|13 सितंबर 2026
|6
|64031
|गाजियाबाद-शकूरबस्ती EMU
|गाजियाबाद
|शकूरबस्ती
|रद्द
|13 सितंबर 2026
|7
|64406
|EMU
|दिल्ली जंक्शन
|गाजियाबाद
|रद्द
|12 सितंबर 2026
|8
|64426
|EMU
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद
|रद्द
|13 सितंबर 2026
13 सितंबर 2026: डायवर्ट की गई ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|तारीख
|1
|54474
|सहारनपुर-दिल्ली जंक्शन पैसेंजर
|सहारनपुर जंक्शन
|दिल्ली जंक्शन
|साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
|13 सितंबर 2026
|2
|12559
|बनारस-नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट
|बनारस
|नई दिल्ली
|साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
|13 सितंबर 2026
|3
|64472
|पानीपत-गाजियाबाद MEMU
|पानीपत जंक्शन
|गाजियाबाद
|सब्जी मंडी–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|12 सितंबर 2026
|4
|14030
|मेरठ कैंट-श्रीगंगानगर स्पेशल
|मेरठ कैंट
|श्रीगंगानगर
|साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली किशनगंज के रास्ते डायवर्ट
|13 सितंबर 2026
|5
|64903
|मथुरा जंक्शन-गाजियाबाद EMU
|मथुरा जंक्शन
|गाजियाबाद
|हजरत निजामुद्दीन जंक्शन–तिलक ब्रिज–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|13 सितंबर 2026
|6
|64055
|पलवल-गाजियाबाद EMU
|पलवल
|गाजियाबाद
|हजरत निजामुद्दीन जंक्शन–तिलक ब्रिज–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
|13 सितंबर 2026
|7
|12581
|बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|बनारस
|नई दिल्ली
|साहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
|12 सितंबर 2026
13 सितंबर 2026: शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|तारीख
|1
|64905
|मथुरा जंक्शन-नई दिल्ली EMU
|मथुरा जंक्शन
|नई दिल्ली
|पलवल पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64078 रद्द
|13 सितंबर 2026
|2
|64109
|दनकौर-शकूरबस्ती EMU
|दनकौर
|शकूरबस्ती
|गाजियाबाद पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64112 गाजियाबाद से चलेगी
|12 सितंबर 2026
|3
|14737
|भिवानी-तिलक ब्रिज एक्सप्रेस
|भिवानी जंक्शन
|तिलक ब्रिज
|शकूरबस्ती पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन शकूरबस्ती से चलेगी
|12 सितंबर 2026
|4
|64077
|पलवल-नई दिल्ली EMU
|पलवल
|नई दिल्ली
|हजरत निजामुद्दीन जंक्शन पर यात्रा समाप्त होगी
|13 सितंबर 2026
|5
|14727
|श्रीगंगानगर-तिलक ब्रिज एक्सप्रेस
|श्रीगंगानगर
|तिलक ब्रिज
|नई दिल्ली पर यात्रा समाप्त होगी
|13 सितंबर 2026
|6
|64105
|अलीगढ़ जंक्शन-नई दिल्ली EMU
|अलीगढ़ जंक्शन
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64426 रद्द रहेगी
|13 सितंबर 2026
|7
|64567
|बुलंदशहर-तिलक ब्रिज MEMU
|बुलंदशहर
|तिलक ब्रिज
|दिल्ली शाहदरा पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64568 दिल्ली शाहदरा से चलेगी
|13 सितंबर 2026
|8
|64112
|EMU
|शकूरबस्ती
|दनकौर
|गाजियाबाद से यात्रा शुरू होगी
|12 सितंबर 2026
|9
|14738
|तिलक ब्रिज-भिवानी एक्सप्रेस
|तिलक ब्रिज
|भिवानी जंक्शन
|शकूरबस्ती से यात्रा शुरू होगी
|12 सितंबर 2026
|10
|64568
|MEMU
|तिलक ब्रिज
|बुलंदशहर
|दिल्ली शाहदरा से यात्रा शुरू होगी
|13 सितंबर 2026
13 सितंबर 2026: रीशेड्यूल की गई ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|तारीख
|1
|12951
|तेजस राजधानी
|मुंबई सेंट्रल
|नई दिल्ली
|मुंबई सेंट्रल से 90 मिनट की देरी से चलेगी
|12 सितंबर 2026
|2
|20808
|अमृतसर-विशाखापत्तनम SF हिराकुंड एक्सप्रेस
|अमृतसर
|विशाखापत्तनम
|अमृतसर से 90 मिनट की देरी से चलेगी
|12 सितंबर 2026
|3
|11841
|खजुराहो-कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस
|खजुराहो
|कुरुक्षेत्र जंक्शन
|खजुराहो से 90 मिनट की देरी से चलेगी
|12 सितंबर 2026
13 सितंबर 2026: रेगुलेट की गई ट्रेनें
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|तारीख
|1
|12627
|बेंगलुरु-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस
|KSR बेंगलुरु
|नई दिल्ली
|NCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
|11 सितंबर 2026
|2
|14211
|आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस
|आगरा कैंट जंक्शन
|नई दिल्ली
|NCR में 20 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
|13 सितंबर 2026
|3
|64462
|कुरुक्षेत्र-हजरत निजामुद्दीन MEMU
|कुरुक्षेत्र जंक्शन
|हजरत निजामुद्दीन जंक्शन
|DUDIA सेक्शन में 30 मिनट रेगुलेट
|13 सितंबर 2026
|4
|20817
|भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|भुवनेश्वर
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद-साहिबाबाद के बीच 20 मिनट रेगुलेट
|12 सितंबर 2026
|5
|12301
|हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|हावड़ा जंक्शन
|नई दिल्ली
|गाजियाबाद-साहिबाबाद के बीच 10 मिनट रेगुलेट
|12 सितंबर 2026
डायवर्ट ट्रेनों के लिए अतिरिक्त पाथ बदलाव
|क्रम
|ट्रेन नंबर
|प्रकार
|कहां से
|कहां तक
|बदलाव
|तारीख
|1
|64582
|MEMU
|दिल्ली जंक्शन
|हरिहर किला
|साहिबाबाद से यात्रा शुरू होगी
|11 सितंबर 2026
|2
|64583
|MEMU
|टूंडला जंक्शन
|दिल्ली जंक्शन
|साहिबाबाद पर यात्रा समाप्त होगी
|11 सितंबर 2026
|3
|64558
|MEMU
|सहारनपुर जंक्शन
|दिल्ली जंक्शन
|दिल्ली शाहदरा पर यात्रा समाप्त होगी
|11 सितंबर 2026
|4
|64557
|MEMU
|दिल्ली जंक्शन
|सहारनपुर जंक्शन
|दिल्ली शाहदरा से यात्रा शुरू होगी
|11 सितंबर 2026