भारतीय रेलवे ने दिल्ली डिवीजन में परिचालन से जुड़े बदलावों के चलते करीब 120 ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। ये बदलाव 11 से 13 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे। इस दौरान कई प्रीमियम और लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट, समय और टर्मिनल में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है।

उत्तर रेलवे के मुताबिक, परिचालन संबंधी वजहों से ट्रेनों को रद्द करने, डायवर्ट करने, शॉर्ट टर्मिनेट करने, शॉर्ट ओरिजिनेट करने, रीशेड्यूल करने और रेगुलेट करने जैसे बदलाव किए गए हैं। कुछ ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन भी बदले गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये बदलाव 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली डिवीजन में लागू रहेंगे।

इन प्रमुख ट्रेनों पर भी असर

बदलावों से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इनमें शामिल हैं:

  • -नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस
    -नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस
    -नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस
    -नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
    -नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
    -मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस
    -नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस
    -वंदे भारत एक्सप्रेस
    -नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस और नया समय जरूर जांच लें क्योंकि परिचालन में किए गए बदलाव अलग-अलग ट्रेनों पर अलग तरीके से लागू होंगे।

11 सितंबर की ट्रेनों का प्लान

दिल्ली डिवीजन में 11 सितंबर को प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची में ट्रेन के नंबर, नाम और उसके संचालन में किए गए बदलाव की जानकारी दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि कौन सी ट्रेन रद्द, डायवर्ट, रीशेड्यूल या शॉर्ट टर्मिनेट की गई है।

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकप्रकारबदलावतारीख
164015PWL-SSB EMUपलवलशकूरबस्तीEMUरद्द। लिंक ट्रेन 64910 पलवल से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी11 सितंबर 2026
264429GZB-NDLS EMUगाजियाबादनई दिल्लीEMUरद्द। लिंक ट्रेन 64110 गाजियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी11 सितंबर 2026
364433GZB-NDLS EMUगाजियाबादनई दिल्लीEMUरद्द। लिंक ट्रेन 64114 गाजियाबाद से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी11 सितंबर 2026
464492NDLS-Palwal Ladies EMUनई दिल्लीपलवलEMUरद्द। लिंक ट्रेन 64491, जिसकी तारीख 11 सितंबर 2026 है, उसे भी रद्द किया जाएगा11 सितंबर 2026
564491EMUदिल्ली जंक्शनशामलीEMUरद्द11 सितंबर 2026
क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
115307हरियाणा एक्सप्रेसतिलक ब्रिजसिरसानई दिल्ली से यात्रा शुरू करेगी
264110नई दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन EMUनई दिल्लीअलीगढ़ जंक्शनगाजियाबाद से यात्रा शुरू करेगी
364568तिलक ब्रिज-बुलंदशहर MEMUतिलक ब्रिजबुलंदशहरदिल्ली शाहदरा से यात्रा शुरू करेगी। लिंक ट्रेन 64567 दिल्ली शाहदरा पर समाप्त होगी
464567MEMUबुलंदशहरतिलक ब्रिजदिल्ली शाहदरा पर यात्रा समाप्त होगी
क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
112724नई दिल्ली-हैदराबाद एक्सप्रेसनई दिल्लीहैदराबादनई दिल्ली से 120 मिनट की देरी से चलेगी
212616नई दिल्ली-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेसनई दिल्लीचेन्नई (एमजीआर सीटीएल)नई दिल्ली से 120 मिनट की देरी से चलेगी
312926पश्चिम एक्सप्रेसअमृतसरबांद्रा टर्मिनसअमृतसर से 90 मिनट की देरी से चलेगी
415304इंटरसिटी एक्सप्रेसनई दिल्लीकासगंजनई दिल्ली से 75 मिनट की देरी से चलेगी
512952तेजस राजधानी एक्सप्रेसनई दिल्लीमुंबई सेंट्रलनई दिल्ली से 50 मिनट की देरी से रवाना होगी
612310नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेसनई दिल्लीराजेंद्र नगर टर्मिनलनई दिल्ली से 50 मिनट की देरी से रवाना होगी
764441गाजियाबाद-नई दिल्ली EMUगाजियाबादनई दिल्लीगाजियाबाद से 20 मिनट की देरी से रवाना होगी
812382नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेसनई दिल्लीहावड़ा जंक्शननई दिल्ली से 35 मिनट की देरी से रवाना होगी
914212एजीसी इंटरसिटी एक्सप्रेसनई दिल्लीआगरा कैंट जंक्शननई दिल्ली से 20 मिनट की देरी से रवाना होगी

12 सितंबर 2026: रद्द की गई ट्रेनें

11 सितंबर 2026: रेगुलेट की गई ट्रेन
क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
164471गाजियाबाद-पानीपत MEMUगाजियाबादपानीपत जंक्शनसाहिबाबाद में 20 मिनट रोकी जाएगी
क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
164425गाजियाबाद-नई दिल्ली EMUगाजियाबादनई दिल्लीरद्द
264432नई दिल्ली-गाजियाबाद EMUनई दिल्लीगाजियाबादरद्द
364013पलवल-शकूरबस्ती EMUपलवलशकूरबस्तीपहले से ही फरीदाबाद में RLDA के काम के कारण रद्द
464015पलवल-शकूरबस्ती EMUपलवलशकूरबस्तीपहले से ही फरीदाबाद में RLDA के काम के कारण रद्द
564429गाजियाबाद-नई दिल्ली EMUगाजियाबादनई दिल्लीरद्द। लिंक ट्रेन 64110 गाजियाबाद से चलेगी
664433गाजियाबाद-नई दिल्ली EMUगाजियाबादनई दिल्लीरद्द। लिंक ट्रेन 64114 गाजियाबाद से चलेगी
764441गाजियाबाद-नई दिल्ली EMUगाजियाबादनई दिल्लीरद्द। लिंक ट्रेन 64410 भी रद्द रहेगी
864492नई दिल्ली-पलवल लेडीज EMUनई दिल्लीपलवलरद्द। लिंक ट्रेन 64491 भी 12 सितंबर को रद्द रहेगी
964410नई दिल्ली-गाजियाबाद EMUनई दिल्लीगाजियाबादरद्द
1064443गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन EMUगाजियाबाददिल्ली जंक्शनरद्द। लिंक ट्रेन 64108 गाजियाबाद से चलेगी
1164418दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद MEMUदिल्ली जंक्शनगाजियाबादरद्द। लिंक ट्रेन 64151 गाजियाबाद पर ही समाप्त होगी
1264445EMUगाजियाबाददिल्ली जंक्शनरद्द
1364412EMUदिल्ली जंक्शनगाजियाबादरद्द

12 सितंबर 2026: डायवर्ट की गई ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
112420गोमती एक्सप्रेसनई दिल्लीलखनऊनई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
212392नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेसनई दिल्लीराजगीरनई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
320503राजधानी एक्सप्रेसडिब्रूगढ़नई दिल्लीसाहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
412314नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेसनई दिल्लीसियालदहनई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
512302नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेसनई दिल्लीहावड़ा जंक्शननई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
664904गाजियाबाद-मथुरा जंक्शन EMUगाजियाबादमथुरा जंक्शनसाहिबाबाद–तिलक ब्रिज–हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
754411रेवाड़ी-मेरठ कैंट पैसेंजररेवाड़ी जंक्शनमेरठ कैंटदिल्ली किशनगंज–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
811842कुरुक्षेत्र-खजुराहो एक्सप्रेसकुरुक्षेत्र जंक्शनखजुराहोआदर्श नगर दिल्ली–दिल्ली सफदरजंग–ओखला के रास्ते डायवर्ट
964906गाजियाबाद-पलवल EMUगाजियाबादपलवलसाहिबाबाद–तिलक ब्रिज–हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते डायवर्ट
1054473दिल्ली जंक्शन-सहारनपुर पैसेंजरदिल्ली जंक्शनसहारनपुर जंक्शनदिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
1115566नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेसनई दिल्लीललितग्रामनई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
1220802मगध एक्सप्रेसनई दिल्लीइस्लामपुरनई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट
1312562स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेसनई दिल्लीजयनगरनई दिल्ली–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट

12 सितंबर 2026: रेगुलेट की गई ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
122415बनारस-नई दिल्ली वंदे भारतवाराणसीनई दिल्लीNCR में 35 मिनट रेगुलेट
216032श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई अंडमान एक्सप्रेसएसएमवीडी कटराचेन्नईनई दिल्ली में 15 मिनट रेगुलेट
320807विशाखापत्तनम-अमृतसर SF हिराकुंड एक्सप्रेसविशाखापत्तनमअमृतसरपलवल सेक्शन में 15 मिनट रेगुलेट
412926पश्चिम एक्सप्रेसअमृतसरबांद्रा टर्मिनसDUDIA सेक्शन में 35 मिनट रेगुलेट
52455कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली स्पेशलकानपुर सेंट्रलनई दिल्लीसाहिबाबाद में 10 मिनट रेगुलेट
611077पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेसपुणेजम्मूतवीNCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
712137CSMT-फिरोजपुर पंजाब मेलCSMTफिरोजपुर कैंटNCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
812279ताज एक्सप्रेसवीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शननई दिल्लीNCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
912556गोरखधाम एक्सप्रेसभटिंडागोरखपुर जंक्शनNWR में 30 मिनट और SPR सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट
1012472स्वराज एक्सप्रेसएसएमवीडी कटराबांद्रा टर्मिनसDUDIA सेक्शन में 30 मिनट रेगुलेट
1164073धौलपुर-नई दिल्ली EMUधौलपुरनई दिल्लीपलवल सेक्शन में 30 मिनट रेगुलेट
1211905आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेसआगरा कैंटहोशियारपुरपलवल सेक्शन में 15 मिनट रेगुलेट
1312625तिरुवनंतपुरम-नई दिल्ली केरल SF एक्सप्रेसतिरुवनंतपुरम सेंट्रलनई दिल्लीNCR में 40 मिनट और NR में 20 मिनट रेगुलेट

12 सितंबर 2026: रीशेड्यूल और देरी से चलने वाली ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
112716अमृतसर-नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेसअमृतसरनांदेड़अमृतसर से 70 मिनट की देरी से चलेगी
215304इंटरसिटी एक्सप्रेसनई दिल्लीकासगंजनई दिल्ली से 40 मिनट की देरी से चलेगी
312952तेजस राजधानीनई दिल्लीमुंबई सेंट्रलनई दिल्ली से 25 मिनट की देरी से चलेगी
422824नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानीनई दिल्लीभुवनेश्वरनई दिल्ली से 20 मिनट की देरी से चलेगी
512310नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानीनई दिल्लीराजेंद्र नगर टर्मिनलनई दिल्ली से 15 मिनट की देरी से चलेगी
622362नई दिल्ली-राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारतनई दिल्लीराजेंद्र नगर टर्मिनलनई दिल्ली से 35 मिनट की देरी से चलेगी
711058अमृतसर-CSMT एक्सप्रेसअमृतसरCSMTअमृतसर से 60 मिनट की देरी से चलेगी
812622नई दिल्ली-चेन्नई तमिलनाडु SF एक्सप्रेसनई दिल्लीचेन्नईनई दिल्ली से 50 मिनट की देरी से चलेगी
94072नई दिल्ली-सुपौल स्पेशलनई दिल्लीसुपौल जंक्शननई दिल्ली से 40 मिनट की देरी से चलेगी
1012416नई दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेसनई दिल्लीइंदौर जंक्शननई दिल्ली से 20 मिनट की देरी से चलेगी
1112230लखनऊ मेलनई दिल्लीलखनऊनई दिल्ली से 10 मिनट की देरी से चलेगी

12 सितंबर 2026: शॉर्ट ओरिजिनेट/शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलाव
115307हरियाणा एक्सप्रेसतिलक ब्रिजसिरसाअब नई दिल्ली से यात्रा शुरू करेगी
264110नई दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन EMUनई दिल्लीअलीगढ़ जंक्शनअब गाजियाबाद से यात्रा शुरू करेगी
364568तिलक ब्रिज-बुलंदशहर MEMUतिलक ब्रिजबुलंदशहरअब दिल्ली शाहदरा से चलेगी। लिंक ट्रेन 64567 दिल्ली शाहदरा पर समाप्त होगी
464114नई दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन EMUनई दिल्लीअलीगढ़ जंक्शनअब गाजियाबाद से यात्रा शुरू करेगी
514738तिलक ब्रिज-भिवानी एक्सप्रेसतिलक ब्रिजभिवानी जंक्शनअब शकूरबस्ती से यात्रा शुरू करेगी। लिंक ट्रेन 14737 शकूरबस्ती पर समाप्त होगी
664910शकूरबस्ती-मथुरा जंक्शन EMUशकूरबस्तीमथुरा जंक्शनअब पलवल से यात्रा शुरू करेगी
714737MEXभिवानी जंक्शनतिलक ब्रिजशकूरबस्ती पर यात्रा समाप्त होगी

13 सितंबर 2026: रद्द की गई ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलावतारीख
164053पलवल-गाजियाबाद EMUपलवलगाजियाबादरद्द13 सितंबर 2026
264439गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन EMUगाजियाबाददिल्ली जंक्शनरद्द। लिंक ट्रेन 64406 भी रद्द रहेगी12 सितंबर 2026
364071बल्लभगढ़-शकूरबस्ती EMUबल्लभगढ़शकूरबस्तीफरीदाबाद में RLDA के काम के कारण पहले से रद्द13 सितंबर 2026
464078नई दिल्ली-पलवल EMUनई दिल्लीपलवलफरीदाबाद में RLDA के काम के कारण पहले से रद्द13 सितंबर 2026
564411साहिबाबाद-दिल्ली जंक्शन EMUसाहिबाबाददिल्ली जंक्शनरद्द। लिंक ट्रेन 64408 भी रद्द रहेगी13 सितंबर 2026
664031गाजियाबाद-शकूरबस्ती EMUगाजियाबादशकूरबस्तीरद्द13 सितंबर 2026
764406EMUदिल्ली जंक्शनगाजियाबादरद्द12 सितंबर 2026
864426EMUनई दिल्लीगाजियाबादरद्द13 सितंबर 2026

13 सितंबर 2026: डायवर्ट की गई ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलावतारीख
154474सहारनपुर-दिल्ली जंक्शन पैसेंजरसहारनपुर जंक्शनदिल्ली जंक्शनसाहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट13 सितंबर 2026
212559बनारस-नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्टबनारसनई दिल्लीसाहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट13 सितंबर 2026
364472पानीपत-गाजियाबाद MEMUपानीपत जंक्शनगाजियाबादसब्जी मंडी–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली शाहदरा–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट12 सितंबर 2026
414030मेरठ कैंट-श्रीगंगानगर स्पेशलमेरठ कैंटश्रीगंगानगरसाहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन–दिल्ली किशनगंज के रास्ते डायवर्ट13 सितंबर 2026
564903मथुरा जंक्शन-गाजियाबाद EMUमथुरा जंक्शनगाजियाबादहजरत निजामुद्दीन जंक्शन–तिलक ब्रिज–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट13 सितंबर 2026
664055पलवल-गाजियाबाद EMUपलवलगाजियाबादहजरत निजामुद्दीन जंक्शन–तिलक ब्रिज–साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट13 सितंबर 2026
712581बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेसबनारसनई दिल्लीसाहिबाबाद–दिल्ली शाहदरा–दिल्ली जंक्शन के रास्ते डायवर्ट12 सितंबर 2026

13 सितंबर 2026: शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलावतारीख
164905मथुरा जंक्शन-नई दिल्ली EMUमथुरा जंक्शननई दिल्लीपलवल पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64078 रद्द13 सितंबर 2026
264109दनकौर-शकूरबस्ती EMUदनकौरशकूरबस्तीगाजियाबाद पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64112 गाजियाबाद से चलेगी12 सितंबर 2026
314737भिवानी-तिलक ब्रिज एक्सप्रेसभिवानी जंक्शनतिलक ब्रिजशकूरबस्ती पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन शकूरबस्ती से चलेगी12 सितंबर 2026
464077पलवल-नई दिल्ली EMUपलवलनई दिल्लीहजरत निजामुद्दीन जंक्शन पर यात्रा समाप्त होगी13 सितंबर 2026
514727श्रीगंगानगर-तिलक ब्रिज एक्सप्रेसश्रीगंगानगरतिलक ब्रिजनई दिल्ली पर यात्रा समाप्त होगी13 सितंबर 2026
664105अलीगढ़ जंक्शन-नई दिल्ली EMUअलीगढ़ जंक्शननई दिल्लीगाजियाबाद पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64426 रद्द रहेगी13 सितंबर 2026
764567बुलंदशहर-तिलक ब्रिज MEMUबुलंदशहरतिलक ब्रिजदिल्ली शाहदरा पर यात्रा समाप्त होगी। लिंक ट्रेन 64568 दिल्ली शाहदरा से चलेगी13 सितंबर 2026
864112EMUशकूरबस्तीदनकौरगाजियाबाद से यात्रा शुरू होगी12 सितंबर 2026
914738तिलक ब्रिज-भिवानी एक्सप्रेसतिलक ब्रिजभिवानी जंक्शनशकूरबस्ती से यात्रा शुरू होगी12 सितंबर 2026
1064568MEMUतिलक ब्रिजबुलंदशहरदिल्ली शाहदरा से यात्रा शुरू होगी13 सितंबर 2026

13 सितंबर 2026: रीशेड्यूल की गई ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलावतारीख
112951तेजस राजधानीमुंबई सेंट्रलनई दिल्लीमुंबई सेंट्रल से 90 मिनट की देरी से चलेगी12 सितंबर 2026
220808अमृतसर-विशाखापत्तनम SF हिराकुंड एक्सप्रेसअमृतसरविशाखापत्तनमअमृतसर से 90 मिनट की देरी से चलेगी12 सितंबर 2026
311841खजुराहो-कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसखजुराहोकुरुक्षेत्र जंक्शनखजुराहो से 90 मिनट की देरी से चलेगी12 सितंबर 2026

13 सितंबर 2026: रेगुलेट की गई ट्रेनें

क्रमट्रेन नंबरट्रेन का नामकहां सेकहां तकबदलावतारीख
112627बेंगलुरु-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेसKSR बेंगलुरुनई दिल्लीNCR में 40 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट11 सितंबर 2026
214211आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेसआगरा कैंट जंक्शननई दिल्लीNCR में 20 मिनट और पलवल सेक्शन में 20 मिनट रेगुलेट13 सितंबर 2026
364462कुरुक्षेत्र-हजरत निजामुद्दीन MEMUकुरुक्षेत्र जंक्शनहजरत निजामुद्दीन जंक्शनDUDIA सेक्शन में 30 मिनट रेगुलेट13 सितंबर 2026
420817भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसभुवनेश्वरनई दिल्लीगाजियाबाद-साहिबाबाद के बीच 20 मिनट रेगुलेट12 सितंबर 2026
512301हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसहावड़ा जंक्शननई दिल्लीगाजियाबाद-साहिबाबाद के बीच 10 मिनट रेगुलेट12 सितंबर 2026

डायवर्ट ट्रेनों के लिए अतिरिक्त पाथ बदलाव

क्रमट्रेन नंबरप्रकारकहां सेकहां तकबदलावतारीख
164582MEMUदिल्ली जंक्शनहरिहर किलासाहिबाबाद से यात्रा शुरू होगी11 सितंबर 2026
264583MEMUटूंडला जंक्शनदिल्ली जंक्शनसाहिबाबाद पर यात्रा समाप्त होगी11 सितंबर 2026
364558MEMUसहारनपुर जंक्शनदिल्ली जंक्शनदिल्ली शाहदरा पर यात्रा समाप्त होगी11 सितंबर 2026
464557MEMUदिल्ली जंक्शनसहारनपुर जंक्शनदिल्ली शाहदरा से यात्रा शुरू होगी11 सितंबर 2026