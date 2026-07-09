रेल मंत्रालय ने एक बार फिर सभी रेलवे ज़ोन को पैंट्री कारों की खराब सफाई व्यवस्था पर फटकार लगाई है। मंत्रालय ने कहा कि सफाई, कीटाणुनाशक छिड़काव (फ्यूमिगेशन), कीड़े-मकोड़ों और चूहों पर नियंत्रण तथा कचरा निपटान के बारे में पिछले 10 वर्षों से बार-बार निर्देश दिए जा रहे हैं लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है।

7 जुलाई को सभी ज़ोनल रेलवे को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय ने पैंट्री कारों में बार-बार कीड़े, चूहों और गंदगी की शिकायतों पर चिंता जताई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी लापरवाही से यात्रियों का अनुभव खराब हो रहा है और भारतीय रेलवे की छवि पर भी इससे असर पड़ रहा है

पीटीआई के मुताबिक मंत्रालय ने पत्र में कहा, ”पैंट्री कारों की सफाई, फ्यूमिगेशन (कीटाणुनाशक छिड़काव), कीटाणुशोधन, तथा कीड़े और चूहों पर नियंत्रण के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद विभिन्न स्रोतों से पैंट्री कारों में कीड़े, चूहों और गंदगी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं।

पत्र में कहा गया है कि पिछले कई वर्षों में कई बार याद दिलाने (रिमाइंडर) के बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी वजह से रेलवे बोर्ड को एक बार फिर अपने निर्देश दोहराने पड़े हैं।

रेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं से यात्रियों की स्वच्छता और सुविधा प्रभावित होती है। साथ ही, इससे भारतीय रेलवे की छवि भी खराब होती है। इसलिए इस समस्या पर तुरंत और लगातार कार्रवाई करना जरूरी है।

पीटीआई के अनुसार, मंत्रालय ने कहा, ”उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एक बार फिर सभी ज़ोनल रेलवे को निर्देश दिए जाते हैं कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सफाई, रखरखाव, फ्यूमिगेशन (कीटाणुनाशक छिड़काव), कीटाणुशोधन तथा कीड़े-मकोड़ों और चूहों पर नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का नियमित रूप से पालन करें।”

निर्देशों के बावजूद समस्या बरकरार

रेल मंत्रालय की यह चेतावनी पहली बार नहीं आई है। इससे पहले साल 2024 में भी मंत्रालय ने इसी तरह की सलाह जारी की थी। उस समय पाया गया था कि कई डिपो निर्धारित सफाई और स्वच्छता नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ”यह जानकारी मिली है कि कुछ डिपो में इन निर्देशों का पालन बंद कर दिया गया है और नियमित रूप से इनका पालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है।”

बार-बार जारी हो रही ऐसी चेतावनियां बताती हैं कि समस्या नियमों की कमी नहीं बल्कि उनके सही तरीके से पालन न होने की है।

रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2010 और 2011 में ही पैंट्री कारों के रखरखाव के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन नियमों के अनुसार: हर रखरखाव (मेंटेनेंस) के दौरान चूहों पर नियंत्रण (रोडेंट कंट्रोल) करना अनिवार्य है। इसके अलावा, कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) हर 15 दिन में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले किया जाना चाहिए।

अधिकारियों का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य पैंट्री कारों को खाना तैयार करने और यात्रियों को भोजन परोसने के लिए हमेशा सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखना है। लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों से पता चलता है कि अलग-अलग रेलवे ज़ोन में इन नियमों का पालन एक समान और नियमित रूप से नहीं हो रहा है।

कचरे का सही निपटान भी बड़ी समस्या

पैंट्री कारों की सफाई के अलावा रेल मंत्रालय ने निजी कैटरिंग कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा खाने का कचरा गलत तरीके से फेंकने पर भी चिंता जताई है।

अधिकारियों के अनुसार, रेलवे की जांच में पाया गया कि कई कर्मचारी ट्रेन के वेस्टिब्यूल (कोचों को जोड़ने वाली जगह) में कचरा और बचा हुआ खाना छोड़ देते हैं। कुछ लोग कैरिज और वैगन रखरखाव डिपो तथा वॉशिंग लाइन के पास कचरा फेंक देते हैं। वहीं, कुछ मामलों में कर्मचारी ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचने से पहले चलती ट्रेन से ही खाने का कचरा बाहर फेंक देते हैं।

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ”लगातार शिकायतें मिलने के बाद वर्ष 2011 में रेल मंत्रालय ने कचरा निपटान के लिए नियम बनाए थे और इसके लिए कुछ स्टेशनों को नामित किया गया था। कैटरिंग कंपनियों, स्टेशन प्रबंधकों और वाणिज्यिक कर्मचारियों को भी कई बार निर्देश जारी किए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ”इसके बावजूद निजी कैटरिंग कंपनियों के कर्मचारी कई बार ट्रेन के अंदर या चलती ट्रेन से बाहर बचा हुआ खाना, कागज़ की प्लेटें और अन्य कचरा लापरवाही से फेंक देते हैं जो नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में रेल मंत्रालय और संबंधित रेलवे ज़ोन कार्रवाई करते रहते हैं।”

अधिकारियों ने माना कि यह समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि मौजूदा नियमों का सख्ती से और नियमित रूप से पालन नहीं कराया जा रहा है।

ज़ोनल रेलवे की जिम्मेदारी पैंट्री कारों की सफाई और रखरखाव की निगरानी करना है। वहीं Indian Railway Catering and Tourism Corporation (आईआरसीटीसी) की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि निजी कैटरिंग ठेकेदार स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के सभी नियमों का पालन करें। रेल मंत्रालय के ताज़ा निर्देश से साफ है कि वह ज़ोनल रेलवे और आईआरसीटीसी- दोनों से नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने की उम्मीद कर रहा है ताकि ट्रेनों में सफाई बेहतर हो, यात्रियों का भरोसा बढ़े और उन्हें स्वच्छ व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके।