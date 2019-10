पटरी पर गंदगी फैलाने वाले लोगों को लेकर अब रेलवे सख्त हो गया है। इसी क्रम में वेस्टर्न रेलवे (Railways) के मुंबई डिवीजन (Mumbai) ने ट्रैक पर शौच करने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चलाया है। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के माहिम में ट्रेन के बेपटरी होने के बाद रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। पश्चिम रेलवे अब जिन जगहों पर लोग अधिकतर पटरी गंदी करते हैं वहां कमर्शियल और आरपीएफ विभाग के लोगों को तैनात कर रही है। इतना ही नहीं माहिम के गंदगी वाले क्षेत्र में रेलवे सीसीटीवी से निगरानी भी करेगी।

खबरों के मुताबिक माहिम में अबतक 36 लोगों पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के तहत इन लोगों से 15 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। रेलवे की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीआरएम मुंबई डिविजन ने 1 सुपरवाइजर और आरपीएफ, इंजनियरिंग, कमर्शल और मेडिकल के 2-2 कर्मचारियों की टीम गठित की गई है।

Commuters are requested not to throw objects, bags, etc. on trains which may lead to disruption of services. @drmmumbaicr @drmpune pic.twitter.com/sLc2jEc7sB

— Central Railway (@Central_Railway) October 9, 2019