दिल्ली-NCR के इन रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, मोदीनगर समेत लिस्ट में शामिल हैं इन शहरों को नाम

Indian Railway: रेलवे देश के कई स्टेशनों का को नए सिरे से तैयार करा रहा है। यहां यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

दिल्ली-NCR के कई रेलवे स्टेशन की सूरत बदली जाएगी। (Image Credit-Indian Express)

दिल्ली-NCR के रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) की जल्द सूरत बदली नजर आएगी। पुराने हो रहे स्टेशन को नया रूप दिया जाएगा। मोदी सरकार अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने पर काम रही है। अब रेलवे आने वाले समय में जिन स्टेशनों की कायापलट करने जा रहा है उनमें दिल्ली के नरेला, सब्जी मंडी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, सोनीपत, पटौदी रोड, मोदी नगर, शामली, मनसा, नरवाना, रोहतक, जींद, बहादुरगढ़ और गोहना स्टेशन शामिल हैं। जल्दी ही इन स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यह स्टेशन ना सिर्फ पहले से अधिक चमकदार दिखेंगे बल्कि यहां एस्केलेटर, लिस्ट, कैफेटेरिया और आधुनिक वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इन स्टेशनों पर 12 फीट चौड़े एफओबी बनेंगे और प्लेटफॉर्म भी बेहतर हो जाएंगे। रेलवे के गतिशक्ति विभाग की ओर से इन स्टेशनों पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के आनंद विहार, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायापलट किया गया है। इन स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज की पर विकसित किया गया है। रेलवे इन स्टेशनों पर यात्रियों को चौड़े प्लेटफॉर्म के अलावा अन्य आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। बता दें कि रेलवे की ओर से पिछले दिनों सभी डिवीजन से 15-15 नाम मांगे गए थे। दिल्ली डिवीजन की ओर से जिन 15 स्टेशनों के नाम भेजे गए हैं उनमें दिल्ली का नरेला और सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। Also Read पांच नये रूटों पर एक साथ लांच होंगी वंदे भारत ट्रेनें, ओडिशा हादसे की वजह से सादा होगा समारोह गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भी हो रहा कायाकल्प दुनिया के सबसे रेलवे स्टेशन गोरखपुर का भी कायाकल्प किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण पर 612 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका मॉडल एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। यहां आने वाले यात्रियों को गोरखपुर की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। स्टेशन के अंदर जाते ही लोगों को एयरपोर्ट जैसा अहसास होगा। कुछ दिनों पहले इस मॉडल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देखा था। उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी। नए भवन में होटल, रूफ प्‍लाजा, फूड कोर्ट, कामर्शियल काम्‍प्‍लेक्‍स, बच्‍चों के खेलने के लिए पार्क के साथ अगले 50 सालों के प्‍लान के मुताबिक कनेक्टिविटी का भी खास ध्‍यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं मेट्रो और बस स्टेंड से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram