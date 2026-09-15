फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले दुर्गा पूजा फिर दिवाली और उसके बाद छठ महापर्व जैसे बड़े त्योहारों को लेकर रेलवने 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने यह फैसला त्योहारी सीजन पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया है।

फेस्टिव सीजन पर ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशन ट्रेनों की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेनें कहीं न कहीं त्योहारी सीजन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए होंगी। साथ ही इन ट्रेनों के संचालन से उन लोगों को राहत मिलेगी जो दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए अपने होमटाउन जाते हैं।

इन राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

इंडियन रेलवे की ओर से इन स्पेशल ट्रेनों को बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ने वाले रूटों के लिए चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में एक्स्ट्रा सीटें और एक्स्ट्रा बर्थ भी मिलेगी जिससे वेटिंग लिस्ट कम करने और यात्रियों के लिए यात्रा आसान बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रेलवे ने कुछ रेगुलर ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी जोड़ने का फैसला किया है।

IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग सुविधा होगी आसान

IRCTC ने त्योहारों के दौरान टिकट बुकिंग को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अधिक सर्वर जोड़ना, NGeT सिस्टम को अपग्रेड करना, एक नया यूजर इंटरफेस लाना और असली यात्रियों के लिए बुकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एंटी-बॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल है। IRCTC ने कहा कि अभी सभी रिज़र्व्ड टिकटों में से लगभग 89 प्रतिशत ऑनलाइन बुक किए जाते हैं।

यहां देखें स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

क्रमांक संख्याट्रेन नंबरडायरेक्शनरूटट्रिपसंचालन अवधि/दिन
11905जाने वालीकानपुर सेंट्रल → असरवा95 अक्टूबर–30 नवंबर
21906वापसीअसरवा → कानपुर सेंट्रल96 अक्टूबर–1 दिसंबर
31907जाने वालीआगरा कैंट → उधना86 अक्टूबर–24 नवंबर
41908वापसीउधना → आगरा कैंट87 अक्टूबर–25 नवंबर
51909जाने वालीअसरवा → आगरा कैंट86 अक्टूबर–24 नवंबर
61910वापसीआगरा कैंट → असरवा85 अक्टूबर–23 नवंबर
72199जाने वालीवीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → बांद्रा टर्मिनस91 अक्टूबर–26 नवंबर
82200वापसीबांद्रा टर्मिनस → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी93 अक्टूबर–28 नवंबर
94105जाने वालीप्रयागराज → उधना181 अक्टूबर–29 नवंबर
104106वापसीउधना → प्रयागराज182 अक्टूबर–30 नवंबर
114179जाने वालीप्रयागराज → साबरमती173 अक्टूबर–28 नवंबर
124180वापसीसाबरमती → प्रयागराज174 अक्टूबर–29 नवंबर
134119जाने वालीसूबेदारगंज → वलसाड93 अक्टूबर–28 नवंबर
144120वापसीवलसाड → सूबेदारगंज94 अक्टूबर–29 नवंबर
154139जाने वालीप्रयागराज → दादर92 अक्टूबर–27 नवंबर
164140वापसीदादर → प्रयागराज94 अक्टूबर–29 नवंबर
174155जाने वालीसूबेदारगंज → उधना1219 अक्टूबर–26 नवंबर
184156वापसीउधना → सूबेदारगंज1220 अक्टूबर–27 नवंबर
194175जाने वालीसूबेदारगंज → दादर84 अक्टूबर–22 नवंबर
204176वापसीदादर → सूबेदारगंज86 अक्टूबर–24 नवंबर
214177जाने वालीसूबेदारगंज → वलसाड86 अक्टूबर–24 नवंबर
224178वापसीवलसाड → सूबेदारगंज87 अक्टूबर–25 नवंबर
234169जाने वालीसूबेदारगंज → इंदौर172 अक्टूबर–27 नवंबर
244170वापसीइंदौर → सूबेदारगंज173 अक्टूबर–28 नवंबर
254173जाने वालीप्रयागराज → वेरावल91 अक्टूबर–26 नवंबर
264174वापसीवेरावल → प्रयागराज92 अक्टूबर–27 नवंबर
274103जाने वालीसूबेदारगंज → पनवेल5 अतिरिक्त21 अक्टूबर–18 नवंबर
284104वापसीपनवेल → सूबेदारगंज5 अतिरिक्त22 अक्टूबर–19 नवंबर
292877जाने वालीरांची → आनंद विहार9 अतिरिक्त3 अक्टूबर–28 नवंबर
302878वापसीआनंद विहार → रांची9 अतिरिक्त4 अक्टूबर–29 नवंबर
314157जाने वालीकानपुर सेंट्रल → कोलकाता86 अक्टूबर–24 नवंबर
324158वापसीकोलकाता → कानपुर सेंट्रल87 अक्टूबर–25 नवंबर
331911जाने वालीआगरा कैंट → कोलकाता91 अक्टूबर–26 नवंबर
341912वापसीकोलकाता → आगरा कैंट92 अक्टूबर–27 नवंबर
354185जाने वालीवीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → आसनसोल167 अक्टूबर–29 नवंबर
364186वापसीआसनसोल → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी168 अक्टूबर–30 नवंबर
375183जाने वालीआजमगढ़ → बांद्रा टर्मिनस9 अतिरिक्त3 अक्टूबर–28 नवंबर
385184वापसीबांद्रा टर्मिनस → आजमगढ़9 अतिरिक्त5 अक्टूबर–30 नवंबर
399601जाने वालीमदार जंक्शन → पटना जंक्शन9 अतिरिक्त1 अक्टूबर–26 नवंबर
409602वापसीपटना जंक्शन → मदार जंक्शन9 अतिरिक्त2 अक्टूबर–27 नवंबर
412417जाने वालीप्रयागराज → शकूर बस्ती3411 सितंबर–14 अक्टूबर
422418वापसीशकूर बस्ती → प्रयागराज3412 सितंबर–15 अक्टूबर
434163जाने वालीनारायणपुर बाजार → शकूर बस्ती27अक्टूबर–दिसंबर
444164वापसीशकूर बस्ती → नारायणपुर बाजार27अक्टूबर–दिसंबर
453041जाने वालीहावड़ा → रक्सौल715 अक्टूबर–26 नवंबर
463042वापसीरक्सौल → हावड़ा716 अक्टूबर–27 नवंबर
473043जाने वालीहावड़ा → रक्सौल717 अक्टूबर–28 नवंबर
483044वापसीरक्सौल → हावड़ा718 अक्टूबर–29 नवंबर
493135जाने वालीसियालदह → पटना713 अक्टूबर–24 नवंबर
503136वापसीपटना → सियालदह713 अक्टूबर–24 नवंबर
513133जाने वालीसियालदह → सीतामढ़ी716 अक्टूबर–27 नवंबर
523134वापसीसीतामढ़ी → सियालदह717 अक्टूबर–28 नवंबर
533131जाने वालीसियालदह → गोरखपुर1413 अक्टूबर–26 नवंबर
543132वापसीगोरखपुर → सियालदह1414 अक्टूबर–27 नवंबर
553185जाने वालीकोलकाता → मधुबनी713 अक्टूबर–24 नवंबर
563186वापसीमधुबनी → कोलकाता714 अक्टूबर–25 नवंबर
573187जाने वालीकोलकाता → मधुबनी716 अक्टूबर–27 नवंबर
583188वापसीमधुबनी → कोलकाता717 अक्टूबर–28 नवंबर
593511जाने वालीआसनसोल → पटना718 अक्टूबर–29 नवंबर
603512वापसीपटना → आसनसोल718 अक्टूबर–29 नवंबर
613527जाने वालीआसनसोल → गोरखपुर716 अक्टूबर–27 नवंबर
623528वापसीगोरखपुर → आसनसोल717 अक्टूबर–28 नवंबर
633465जाने वालीमालदा टाउन → दीघा717 अक्टूबर–28 नवंबर
643466वापसीदीघा → मालदा टाउन718 अक्टूबर–29 नवंबर
653005जाने वालीहावड़ा → लुमडिंग716 अक्टूबर–27 नवंबर
663006वापसीलुमडिंग → हावड़ा717 अक्टूबर–28 नवंबर
673129जाने वालीकोलकाता → न्यू जलपाईगुड़ी1417 अक्टूबर–29 नवंबर
683130वापसीन्यू जलपाईगुड़ी → कोलकाता1418 अक्टूबर–30 नवंबर
695060जाने वालीलालकुआं → कोलकाता88 अक्टूबर–26 नवंबर
705059वापसीकोलकाता → लालकुआं810 अक्टूबर–28 नवंबर
718581जाने वालीविशाखापत्तनम → SMVT बेंगलुरु9 अतिरिक्त2 अक्टूबर–27 नवंबर
728582वापसीSMVT बेंगलुरु → विशाखापत्तनम9 अतिरिक्त3 अक्टूबर–28 नवंबर
738045जाने वालीशालीमार → चार्लापल्ली9 अतिरिक्त2 अक्टूबर–27 नवंबर
748046वापसीचार्लापल्ली → शालीमार9 अतिरिक्त3 अक्टूबर–28 नवंबर
757035जाने वालीसिकंदराबाद → सिरपुर कागजनगरदोपहर 12:10–शाम 5:30
767036वापसीसिरपुर कागजनगर → हैदराबाद डेक्कनशाम 6:00–रात 11:15
774008जाने वालीआनंद विहार टर्मिनल → जोगबनी510 अक्टूबर–7 नवंबर
784007वापसीजोगबनी → आनंद विहार टर्मिनल511 अक्टूबर–8 नवंबर
798047जाने वालीसंतरागाछी → नाहरलागुन3 अतिरिक्त11, 18, 25 सितंबर
808048वापसीनाहरलागुन → संतरागाछी3 अतिरिक्त12, 19, 26 सितंबर
819189जाने वालीमुंबई सेंट्रल → कटिहार7 अतिरिक्तसितंबर–नवंबर
829190वापसीकटिहार → मुंबई सेंट्रल7 अतिरिक्तसितंबर–नवंबर
834127जाने वालीकानपुर सेंट्रल → गुवाहाटी14 अतिरिक्त10 सितंबर–10 दिसंबर
844128वापसीगुवाहाटी → कानपुर सेंट्रल14 अतिरिक्त11 सितंबर–11 दिसंबर
855736जाने वालीकटिहार → अमृतसर12 अतिरिक्त9 सितंबर–25 नवंबर
865735वापसीअमृतसर → कटिहार12 अतिरिक्त11 सितंबर–27 नवंबर
875932जाने वालीडिब्रूगढ़ → कोलकाता13 अतिरिक्त5 सितंबर–28 नवंबर
885931वापसीकोलकाता → डिब्रूगढ़13 अतिरिक्त7 सितंबर–30 नवंबर
893407जाने वालीभागलपुर → कटिहार9429 अगस्त–30 नवंबर
903408वापसीकटिहार → भागलपुर9429 अगस्त–30 नवंबर
916028जाने वालीपोदनूर → डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल11 सितंबर से
926027वापसीडॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल → पोदनूर11 सितंबर से
937097जाने वालीहैदराबाद → मंगलुरु सेंट्रल12 अतिरिक्त9 सितंबर–25 नवंबर
947098वापसीमंगलुरु सेंट्रल → हैदराबाद12 अतिरिक्त10 सितंबर–26 नवंबर
954131जाने वालीकानपुर सेंट्रल → SMVT बेंगलुरु7हर रविवार, 4 अक्टूबर–15 नवंबर
964132वापसीSMVT बेंगलुरु → कानपुर सेंट्रल7हर बुधवार, 7 अक्टूबर–18 नवंबर
978311जाने वालीसंबलपुर → पोदनूर12हर बुधवार, 9 सितंबर–25 नवंबर
988312वापसीपोदनूर → संबलपुर12हर शुक्रवार, 11 सितंबर–27 नवंबर
991925जाने वालीकानपुर सेंट्रल → मदुरै13हर बुधवार, 2 सितंबर–25 नवंबर
1001926वापसीमदुरै → कानपुर सेंट्रल13हर शनिवार, 5 सितंबर–28 नवंबर
1019424जाने वालीअहमदाबाद → मंगलुरु जंक्शन13हर शुक्रवार, 4 सितंबर–27 नवंबर
1029423वापसीमंगलुरु जंक्शन → अहमदाबाद13हर शनिवार, 5 सितंबर–28 नवंबर

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भारतीय रेलवे को अक्सर देश की जीवनरेखा कहा जाता है, क्योंकि यह रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती है। यह दुनिया के सबसे बड़े माल ढुलाई परिवहन तंत्रों में से भी एक है। सच तो यह है कि रेलवे की कुल कमाई का 65% से ज्यादा हिस्सा माल ढुलाई से ही आता है। इसी की वजह से यात्रियों के किराए को काफी सस्ता रखने में मदद मिलती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…