क्रमांक संख्या ट्रेन नंबर डायरेक्शन रूट ट्रिप संचालन अवधि/दिन

1 1905 जाने वाली कानपुर सेंट्रल → असरवा 9 5 अक्टूबर–30 नवंबर

2 1906 वापसी असरवा → कानपुर सेंट्रल 9 6 अक्टूबर–1 दिसंबर

3 1907 जाने वाली आगरा कैंट → उधना 8 6 अक्टूबर–24 नवंबर

4 1908 वापसी उधना → आगरा कैंट 8 7 अक्टूबर–25 नवंबर

5 1909 जाने वाली असरवा → आगरा कैंट 8 6 अक्टूबर–24 नवंबर

6 1910 वापसी आगरा कैंट → असरवा 8 5 अक्टूबर–23 नवंबर

7 2199 जाने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → बांद्रा टर्मिनस 9 1 अक्टूबर–26 नवंबर

8 2200 वापसी बांद्रा टर्मिनस → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 9 3 अक्टूबर–28 नवंबर

9 4105 जाने वाली प्रयागराज → उधना 18 1 अक्टूबर–29 नवंबर

10 4106 वापसी उधना → प्रयागराज 18 2 अक्टूबर–30 नवंबर

11 4179 जाने वाली प्रयागराज → साबरमती 17 3 अक्टूबर–28 नवंबर

12 4180 वापसी साबरमती → प्रयागराज 17 4 अक्टूबर–29 नवंबर

13 4119 जाने वाली सूबेदारगंज → वलसाड 9 3 अक्टूबर–28 नवंबर

14 4120 वापसी वलसाड → सूबेदारगंज 9 4 अक्टूबर–29 नवंबर

15 4139 जाने वाली प्रयागराज → दादर 9 2 अक्टूबर–27 नवंबर

16 4140 वापसी दादर → प्रयागराज 9 4 अक्टूबर–29 नवंबर

17 4155 जाने वाली सूबेदारगंज → उधना 12 19 अक्टूबर–26 नवंबर

18 4156 वापसी उधना → सूबेदारगंज 12 20 अक्टूबर–27 नवंबर

19 4175 जाने वाली सूबेदारगंज → दादर 8 4 अक्टूबर–22 नवंबर

20 4176 वापसी दादर → सूबेदारगंज 8 6 अक्टूबर–24 नवंबर

21 4177 जाने वाली सूबेदारगंज → वलसाड 8 6 अक्टूबर–24 नवंबर

22 4178 वापसी वलसाड → सूबेदारगंज 8 7 अक्टूबर–25 नवंबर

23 4169 जाने वाली सूबेदारगंज → इंदौर 17 2 अक्टूबर–27 नवंबर

24 4170 वापसी इंदौर → सूबेदारगंज 17 3 अक्टूबर–28 नवंबर

25 4173 जाने वाली प्रयागराज → वेरावल 9 1 अक्टूबर–26 नवंबर

26 4174 वापसी वेरावल → प्रयागराज 9 2 अक्टूबर–27 नवंबर

27 4103 जाने वाली सूबेदारगंज → पनवेल 5 अतिरिक्त 21 अक्टूबर–18 नवंबर

28 4104 वापसी पनवेल → सूबेदारगंज 5 अतिरिक्त 22 अक्टूबर–19 नवंबर

29 2877 जाने वाली रांची → आनंद विहार 9 अतिरिक्त 3 अक्टूबर–28 नवंबर

30 2878 वापसी आनंद विहार → रांची 9 अतिरिक्त 4 अक्टूबर–29 नवंबर

31 4157 जाने वाली कानपुर सेंट्रल → कोलकाता 8 6 अक्टूबर–24 नवंबर

32 4158 वापसी कोलकाता → कानपुर सेंट्रल 8 7 अक्टूबर–25 नवंबर

33 1911 जाने वाली आगरा कैंट → कोलकाता 9 1 अक्टूबर–26 नवंबर

34 1912 वापसी कोलकाता → आगरा कैंट 9 2 अक्टूबर–27 नवंबर

35 4185 जाने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → आसनसोल 16 7 अक्टूबर–29 नवंबर

36 4186 वापसी आसनसोल → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 16 8 अक्टूबर–30 नवंबर

37 5183 जाने वाली आजमगढ़ → बांद्रा टर्मिनस 9 अतिरिक्त 3 अक्टूबर–28 नवंबर

38 5184 वापसी बांद्रा टर्मिनस → आजमगढ़ 9 अतिरिक्त 5 अक्टूबर–30 नवंबर

39 9601 जाने वाली मदार जंक्शन → पटना जंक्शन 9 अतिरिक्त 1 अक्टूबर–26 नवंबर

40 9602 वापसी पटना जंक्शन → मदार जंक्शन 9 अतिरिक्त 2 अक्टूबर–27 नवंबर

41 2417 जाने वाली प्रयागराज → शकूर बस्ती 34 11 सितंबर–14 अक्टूबर

42 2418 वापसी शकूर बस्ती → प्रयागराज 34 12 सितंबर–15 अक्टूबर

43 4163 जाने वाली नारायणपुर बाजार → शकूर बस्ती 27 अक्टूबर–दिसंबर

44 4164 वापसी शकूर बस्ती → नारायणपुर बाजार 27 अक्टूबर–दिसंबर

45 3041 जाने वाली हावड़ा → रक्सौल 7 15 अक्टूबर–26 नवंबर

46 3042 वापसी रक्सौल → हावड़ा 7 16 अक्टूबर–27 नवंबर

47 3043 जाने वाली हावड़ा → रक्सौल 7 17 अक्टूबर–28 नवंबर

48 3044 वापसी रक्सौल → हावड़ा 7 18 अक्टूबर–29 नवंबर

49 3135 जाने वाली सियालदह → पटना 7 13 अक्टूबर–24 नवंबर

50 3136 वापसी पटना → सियालदह 7 13 अक्टूबर–24 नवंबर

51 3133 जाने वाली सियालदह → सीतामढ़ी 7 16 अक्टूबर–27 नवंबर

52 3134 वापसी सीतामढ़ी → सियालदह 7 17 अक्टूबर–28 नवंबर

53 3131 जाने वाली सियालदह → गोरखपुर 14 13 अक्टूबर–26 नवंबर

54 3132 वापसी गोरखपुर → सियालदह 14 14 अक्टूबर–27 नवंबर

55 3185 जाने वाली कोलकाता → मधुबनी 7 13 अक्टूबर–24 नवंबर

56 3186 वापसी मधुबनी → कोलकाता 7 14 अक्टूबर–25 नवंबर

57 3187 जाने वाली कोलकाता → मधुबनी 7 16 अक्टूबर–27 नवंबर

58 3188 वापसी मधुबनी → कोलकाता 7 17 अक्टूबर–28 नवंबर

59 3511 जाने वाली आसनसोल → पटना 7 18 अक्टूबर–29 नवंबर

60 3512 वापसी पटना → आसनसोल 7 18 अक्टूबर–29 नवंबर

61 3527 जाने वाली आसनसोल → गोरखपुर 7 16 अक्टूबर–27 नवंबर

62 3528 वापसी गोरखपुर → आसनसोल 7 17 अक्टूबर–28 नवंबर

63 3465 जाने वाली मालदा टाउन → दीघा 7 17 अक्टूबर–28 नवंबर

64 3466 वापसी दीघा → मालदा टाउन 7 18 अक्टूबर–29 नवंबर

65 3005 जाने वाली हावड़ा → लुमडिंग 7 16 अक्टूबर–27 नवंबर

66 3006 वापसी लुमडिंग → हावड़ा 7 17 अक्टूबर–28 नवंबर

67 3129 जाने वाली कोलकाता → न्यू जलपाईगुड़ी 14 17 अक्टूबर–29 नवंबर

68 3130 वापसी न्यू जलपाईगुड़ी → कोलकाता 14 18 अक्टूबर–30 नवंबर

69 5060 जाने वाली लालकुआं → कोलकाता 8 8 अक्टूबर–26 नवंबर

70 5059 वापसी कोलकाता → लालकुआं 8 10 अक्टूबर–28 नवंबर

71 8581 जाने वाली विशाखापत्तनम → SMVT बेंगलुरु 9 अतिरिक्त 2 अक्टूबर–27 नवंबर

72 8582 वापसी SMVT बेंगलुरु → विशाखापत्तनम 9 अतिरिक्त 3 अक्टूबर–28 नवंबर

73 8045 जाने वाली शालीमार → चार्लापल्ली 9 अतिरिक्त 2 अक्टूबर–27 नवंबर

74 8046 वापसी चार्लापल्ली → शालीमार 9 अतिरिक्त 3 अक्टूबर–28 नवंबर

75 7035 जाने वाली सिकंदराबाद → सिरपुर कागजनगर — दोपहर 12:10–शाम 5:30

76 7036 वापसी सिरपुर कागजनगर → हैदराबाद डेक्कन — शाम 6:00–रात 11:15

77 4008 जाने वाली आनंद विहार टर्मिनल → जोगबनी 5 10 अक्टूबर–7 नवंबर

78 4007 वापसी जोगबनी → आनंद विहार टर्मिनल 5 11 अक्टूबर–8 नवंबर

79 8047 जाने वाली संतरागाछी → नाहरलागुन 3 अतिरिक्त 11, 18, 25 सितंबर

80 8048 वापसी नाहरलागुन → संतरागाछी 3 अतिरिक्त 12, 19, 26 सितंबर

81 9189 जाने वाली मुंबई सेंट्रल → कटिहार 7 अतिरिक्त सितंबर–नवंबर

82 9190 वापसी कटिहार → मुंबई सेंट्रल 7 अतिरिक्त सितंबर–नवंबर

83 4127 जाने वाली कानपुर सेंट्रल → गुवाहाटी 14 अतिरिक्त 10 सितंबर–10 दिसंबर

84 4128 वापसी गुवाहाटी → कानपुर सेंट्रल 14 अतिरिक्त 11 सितंबर–11 दिसंबर

85 5736 जाने वाली कटिहार → अमृतसर 12 अतिरिक्त 9 सितंबर–25 नवंबर

86 5735 वापसी अमृतसर → कटिहार 12 अतिरिक्त 11 सितंबर–27 नवंबर

87 5932 जाने वाली डिब्रूगढ़ → कोलकाता 13 अतिरिक्त 5 सितंबर–28 नवंबर

88 5931 वापसी कोलकाता → डिब्रूगढ़ 13 अतिरिक्त 7 सितंबर–30 नवंबर

89 3407 जाने वाली भागलपुर → कटिहार 94 29 अगस्त–30 नवंबर

90 3408 वापसी कटिहार → भागलपुर 94 29 अगस्त–30 नवंबर

91 6028 जाने वाली पोदनूर → डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल — 11 सितंबर से

92 6027 वापसी डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल → पोदनूर — 11 सितंबर से

93 7097 जाने वाली हैदराबाद → मंगलुरु सेंट्रल 12 अतिरिक्त 9 सितंबर–25 नवंबर

94 7098 वापसी मंगलुरु सेंट्रल → हैदराबाद 12 अतिरिक्त 10 सितंबर–26 नवंबर

95 4131 जाने वाली कानपुर सेंट्रल → SMVT बेंगलुरु 7 हर रविवार, 4 अक्टूबर–15 नवंबर

96 4132 वापसी SMVT बेंगलुरु → कानपुर सेंट्रल 7 हर बुधवार, 7 अक्टूबर–18 नवंबर

97 8311 जाने वाली संबलपुर → पोदनूर 12 हर बुधवार, 9 सितंबर–25 नवंबर

98 8312 वापसी पोदनूर → संबलपुर 12 हर शुक्रवार, 11 सितंबर–27 नवंबर

99 1925 जाने वाली कानपुर सेंट्रल → मदुरै 13 हर बुधवार, 2 सितंबर–25 नवंबर

100 1926 वापसी मदुरै → कानपुर सेंट्रल 13 हर शनिवार, 5 सितंबर–28 नवंबर

101 9424 जाने वाली अहमदाबाद → मंगलुरु जंक्शन 13 हर शुक्रवार, 4 सितंबर–27 नवंबर