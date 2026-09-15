फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले दुर्गा पूजा फिर दिवाली और उसके बाद छठ महापर्व जैसे बड़े त्योहारों को लेकर रेलवने 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने यह फैसला त्योहारी सीजन पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया है।
फेस्टिव सीजन पर ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशन ट्रेनों की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेनें कहीं न कहीं त्योहारी सीजन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए होंगी। साथ ही इन ट्रेनों के संचालन से उन लोगों को राहत मिलेगी जो दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए अपने होमटाउन जाते हैं।
इन राज्यों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
इंडियन रेलवे की ओर से इन स्पेशल ट्रेनों को बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ने वाले रूटों के लिए चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में एक्स्ट्रा सीटें और एक्स्ट्रा बर्थ भी मिलेगी जिससे वेटिंग लिस्ट कम करने और यात्रियों के लिए यात्रा आसान बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रेलवे ने कुछ रेगुलर ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी जोड़ने का फैसला किया है।
IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग सुविधा होगी आसान
IRCTC ने त्योहारों के दौरान टिकट बुकिंग को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अधिक सर्वर जोड़ना, NGeT सिस्टम को अपग्रेड करना, एक नया यूजर इंटरफेस लाना और असली यात्रियों के लिए बुकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एंटी-बॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल है। IRCTC ने कहा कि अभी सभी रिज़र्व्ड टिकटों में से लगभग 89 प्रतिशत ऑनलाइन बुक किए जाते हैं।
यहां देखें स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट
|क्रमांक संख्या
|ट्रेन नंबर
|डायरेक्शन
|रूट
|ट्रिप
|संचालन अवधि/दिन
|1
|1905
|जाने वाली
|कानपुर सेंट्रल → असरवा
|9
|5 अक्टूबर–30 नवंबर
|2
|1906
|वापसी
|असरवा → कानपुर सेंट्रल
|9
|6 अक्टूबर–1 दिसंबर
|3
|1907
|जाने वाली
|आगरा कैंट → उधना
|8
|6 अक्टूबर–24 नवंबर
|4
|1908
|वापसी
|उधना → आगरा कैंट
|8
|7 अक्टूबर–25 नवंबर
|5
|1909
|जाने वाली
|असरवा → आगरा कैंट
|8
|6 अक्टूबर–24 नवंबर
|6
|1910
|वापसी
|आगरा कैंट → असरवा
|8
|5 अक्टूबर–23 नवंबर
|7
|2199
|जाने वाली
|वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → बांद्रा टर्मिनस
|9
|1 अक्टूबर–26 नवंबर
|8
|2200
|वापसी
|बांद्रा टर्मिनस → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी
|9
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|9
|4105
|जाने वाली
|प्रयागराज → उधना
|18
|1 अक्टूबर–29 नवंबर
|10
|4106
|वापसी
|उधना → प्रयागराज
|18
|2 अक्टूबर–30 नवंबर
|11
|4179
|जाने वाली
|प्रयागराज → साबरमती
|17
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|12
|4180
|वापसी
|साबरमती → प्रयागराज
|17
|4 अक्टूबर–29 नवंबर
|13
|4119
|जाने वाली
|सूबेदारगंज → वलसाड
|9
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|14
|4120
|वापसी
|वलसाड → सूबेदारगंज
|9
|4 अक्टूबर–29 नवंबर
|15
|4139
|जाने वाली
|प्रयागराज → दादर
|9
|2 अक्टूबर–27 नवंबर
|16
|4140
|वापसी
|दादर → प्रयागराज
|9
|4 अक्टूबर–29 नवंबर
|17
|4155
|जाने वाली
|सूबेदारगंज → उधना
|12
|19 अक्टूबर–26 नवंबर
|18
|4156
|वापसी
|उधना → सूबेदारगंज
|12
|20 अक्टूबर–27 नवंबर
|19
|4175
|जाने वाली
|सूबेदारगंज → दादर
|8
|4 अक्टूबर–22 नवंबर
|20
|4176
|वापसी
|दादर → सूबेदारगंज
|8
|6 अक्टूबर–24 नवंबर
|21
|4177
|जाने वाली
|सूबेदारगंज → वलसाड
|8
|6 अक्टूबर–24 नवंबर
|22
|4178
|वापसी
|वलसाड → सूबेदारगंज
|8
|7 अक्टूबर–25 नवंबर
|23
|4169
|जाने वाली
|सूबेदारगंज → इंदौर
|17
|2 अक्टूबर–27 नवंबर
|24
|4170
|वापसी
|इंदौर → सूबेदारगंज
|17
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|25
|4173
|जाने वाली
|प्रयागराज → वेरावल
|9
|1 अक्टूबर–26 नवंबर
|26
|4174
|वापसी
|वेरावल → प्रयागराज
|9
|2 अक्टूबर–27 नवंबर
|27
|4103
|जाने वाली
|सूबेदारगंज → पनवेल
|5 अतिरिक्त
|21 अक्टूबर–18 नवंबर
|28
|4104
|वापसी
|पनवेल → सूबेदारगंज
|5 अतिरिक्त
|22 अक्टूबर–19 नवंबर
|29
|2877
|जाने वाली
|रांची → आनंद विहार
|9 अतिरिक्त
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|30
|2878
|वापसी
|आनंद विहार → रांची
|9 अतिरिक्त
|4 अक्टूबर–29 नवंबर
|31
|4157
|जाने वाली
|कानपुर सेंट्रल → कोलकाता
|8
|6 अक्टूबर–24 नवंबर
|32
|4158
|वापसी
|कोलकाता → कानपुर सेंट्रल
|8
|7 अक्टूबर–25 नवंबर
|33
|1911
|जाने वाली
|आगरा कैंट → कोलकाता
|9
|1 अक्टूबर–26 नवंबर
|34
|1912
|वापसी
|कोलकाता → आगरा कैंट
|9
|2 अक्टूबर–27 नवंबर
|35
|4185
|जाने वाली
|वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी → आसनसोल
|16
|7 अक्टूबर–29 नवंबर
|36
|4186
|वापसी
|आसनसोल → वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी
|16
|8 अक्टूबर–30 नवंबर
|37
|5183
|जाने वाली
|आजमगढ़ → बांद्रा टर्मिनस
|9 अतिरिक्त
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|38
|5184
|वापसी
|बांद्रा टर्मिनस → आजमगढ़
|9 अतिरिक्त
|5 अक्टूबर–30 नवंबर
|39
|9601
|जाने वाली
|मदार जंक्शन → पटना जंक्शन
|9 अतिरिक्त
|1 अक्टूबर–26 नवंबर
|40
|9602
|वापसी
|पटना जंक्शन → मदार जंक्शन
|9 अतिरिक्त
|2 अक्टूबर–27 नवंबर
|41
|2417
|जाने वाली
|प्रयागराज → शकूर बस्ती
|34
|11 सितंबर–14 अक्टूबर
|42
|2418
|वापसी
|शकूर बस्ती → प्रयागराज
|34
|12 सितंबर–15 अक्टूबर
|43
|4163
|जाने वाली
|नारायणपुर बाजार → शकूर बस्ती
|27
|अक्टूबर–दिसंबर
|44
|4164
|वापसी
|शकूर बस्ती → नारायणपुर बाजार
|27
|अक्टूबर–दिसंबर
|45
|3041
|जाने वाली
|हावड़ा → रक्सौल
|7
|15 अक्टूबर–26 नवंबर
|46
|3042
|वापसी
|रक्सौल → हावड़ा
|7
|16 अक्टूबर–27 नवंबर
|47
|3043
|जाने वाली
|हावड़ा → रक्सौल
|7
|17 अक्टूबर–28 नवंबर
|48
|3044
|वापसी
|रक्सौल → हावड़ा
|7
|18 अक्टूबर–29 नवंबर
|49
|3135
|जाने वाली
|सियालदह → पटना
|7
|13 अक्टूबर–24 नवंबर
|50
|3136
|वापसी
|पटना → सियालदह
|7
|13 अक्टूबर–24 नवंबर
|51
|3133
|जाने वाली
|सियालदह → सीतामढ़ी
|7
|16 अक्टूबर–27 नवंबर
|52
|3134
|वापसी
|सीतामढ़ी → सियालदह
|7
|17 अक्टूबर–28 नवंबर
|53
|3131
|जाने वाली
|सियालदह → गोरखपुर
|14
|13 अक्टूबर–26 नवंबर
|54
|3132
|वापसी
|गोरखपुर → सियालदह
|14
|14 अक्टूबर–27 नवंबर
|55
|3185
|जाने वाली
|कोलकाता → मधुबनी
|7
|13 अक्टूबर–24 नवंबर
|56
|3186
|वापसी
|मधुबनी → कोलकाता
|7
|14 अक्टूबर–25 नवंबर
|57
|3187
|जाने वाली
|कोलकाता → मधुबनी
|7
|16 अक्टूबर–27 नवंबर
|58
|3188
|वापसी
|मधुबनी → कोलकाता
|7
|17 अक्टूबर–28 नवंबर
|59
|3511
|जाने वाली
|आसनसोल → पटना
|7
|18 अक्टूबर–29 नवंबर
|60
|3512
|वापसी
|पटना → आसनसोल
|7
|18 अक्टूबर–29 नवंबर
|61
|3527
|जाने वाली
|आसनसोल → गोरखपुर
|7
|16 अक्टूबर–27 नवंबर
|62
|3528
|वापसी
|गोरखपुर → आसनसोल
|7
|17 अक्टूबर–28 नवंबर
|63
|3465
|जाने वाली
|मालदा टाउन → दीघा
|7
|17 अक्टूबर–28 नवंबर
|64
|3466
|वापसी
|दीघा → मालदा टाउन
|7
|18 अक्टूबर–29 नवंबर
|65
|3005
|जाने वाली
|हावड़ा → लुमडिंग
|7
|16 अक्टूबर–27 नवंबर
|66
|3006
|वापसी
|लुमडिंग → हावड़ा
|7
|17 अक्टूबर–28 नवंबर
|67
|3129
|जाने वाली
|कोलकाता → न्यू जलपाईगुड़ी
|14
|17 अक्टूबर–29 नवंबर
|68
|3130
|वापसी
|न्यू जलपाईगुड़ी → कोलकाता
|14
|18 अक्टूबर–30 नवंबर
|69
|5060
|जाने वाली
|लालकुआं → कोलकाता
|8
|8 अक्टूबर–26 नवंबर
|70
|5059
|वापसी
|कोलकाता → लालकुआं
|8
|10 अक्टूबर–28 नवंबर
|71
|8581
|जाने वाली
|विशाखापत्तनम → SMVT बेंगलुरु
|9 अतिरिक्त
|2 अक्टूबर–27 नवंबर
|72
|8582
|वापसी
|SMVT बेंगलुरु → विशाखापत्तनम
|9 अतिरिक्त
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|73
|8045
|जाने वाली
|शालीमार → चार्लापल्ली
|9 अतिरिक्त
|2 अक्टूबर–27 नवंबर
|74
|8046
|वापसी
|चार्लापल्ली → शालीमार
|9 अतिरिक्त
|3 अक्टूबर–28 नवंबर
|75
|7035
|जाने वाली
|सिकंदराबाद → सिरपुर कागजनगर
|—
|दोपहर 12:10–शाम 5:30
|76
|7036
|वापसी
|सिरपुर कागजनगर → हैदराबाद डेक्कन
|—
|शाम 6:00–रात 11:15
|77
|4008
|जाने वाली
|आनंद विहार टर्मिनल → जोगबनी
|5
|10 अक्टूबर–7 नवंबर
|78
|4007
|वापसी
|जोगबनी → आनंद विहार टर्मिनल
|5
|11 अक्टूबर–8 नवंबर
|79
|8047
|जाने वाली
|संतरागाछी → नाहरलागुन
|3 अतिरिक्त
|11, 18, 25 सितंबर
|80
|8048
|वापसी
|नाहरलागुन → संतरागाछी
|3 अतिरिक्त
|12, 19, 26 सितंबर
|81
|9189
|जाने वाली
|मुंबई सेंट्रल → कटिहार
|7 अतिरिक्त
|सितंबर–नवंबर
|82
|9190
|वापसी
|कटिहार → मुंबई सेंट्रल
|7 अतिरिक्त
|सितंबर–नवंबर
|83
|4127
|जाने वाली
|कानपुर सेंट्रल → गुवाहाटी
|14 अतिरिक्त
|10 सितंबर–10 दिसंबर
|84
|4128
|वापसी
|गुवाहाटी → कानपुर सेंट्रल
|14 अतिरिक्त
|11 सितंबर–11 दिसंबर
|85
|5736
|जाने वाली
|कटिहार → अमृतसर
|12 अतिरिक्त
|9 सितंबर–25 नवंबर
|86
|5735
|वापसी
|अमृतसर → कटिहार
|12 अतिरिक्त
|11 सितंबर–27 नवंबर
|87
|5932
|जाने वाली
|डिब्रूगढ़ → कोलकाता
|13 अतिरिक्त
|5 सितंबर–28 नवंबर
|88
|5931
|वापसी
|कोलकाता → डिब्रूगढ़
|13 अतिरिक्त
|7 सितंबर–30 नवंबर
|89
|3407
|जाने वाली
|भागलपुर → कटिहार
|94
|29 अगस्त–30 नवंबर
|90
|3408
|वापसी
|कटिहार → भागलपुर
|94
|29 अगस्त–30 नवंबर
|91
|6028
|जाने वाली
|पोदनूर → डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल
|—
|11 सितंबर से
|92
|6027
|वापसी
|डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल → पोदनूर
|—
|11 सितंबर से
|93
|7097
|जाने वाली
|हैदराबाद → मंगलुरु सेंट्रल
|12 अतिरिक्त
|9 सितंबर–25 नवंबर
|94
|7098
|वापसी
|मंगलुरु सेंट्रल → हैदराबाद
|12 अतिरिक्त
|10 सितंबर–26 नवंबर
|95
|4131
|जाने वाली
|कानपुर सेंट्रल → SMVT बेंगलुरु
|7
|हर रविवार, 4 अक्टूबर–15 नवंबर
|96
|4132
|वापसी
|SMVT बेंगलुरु → कानपुर सेंट्रल
|7
|हर बुधवार, 7 अक्टूबर–18 नवंबर
|97
|8311
|जाने वाली
|संबलपुर → पोदनूर
|12
|हर बुधवार, 9 सितंबर–25 नवंबर
|98
|8312
|वापसी
|पोदनूर → संबलपुर
|12
|हर शुक्रवार, 11 सितंबर–27 नवंबर
|99
|1925
|जाने वाली
|कानपुर सेंट्रल → मदुरै
|13
|हर बुधवार, 2 सितंबर–25 नवंबर
|100
|1926
|वापसी
|मदुरै → कानपुर सेंट्रल
|13
|हर शनिवार, 5 सितंबर–28 नवंबर
|101
|9424
|जाने वाली
|अहमदाबाद → मंगलुरु जंक्शन
|13
|हर शुक्रवार, 4 सितंबर–27 नवंबर
|102
|9423
|वापसी
|मंगलुरु जंक्शन → अहमदाबाद
|13
|हर शनिवार, 5 सितंबर–28 नवंबर
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भारतीय रेलवे को अक्सर देश की जीवनरेखा कहा जाता है, क्योंकि यह रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती है। यह दुनिया के सबसे बड़े माल ढुलाई परिवहन तंत्रों में से भी एक है। सच तो यह है कि रेलवे की कुल कमाई का 65% से ज्यादा हिस्सा माल ढुलाई से ही आता है। इसी की वजह से यात्रियों के किराए को काफी सस्ता रखने में मदद मिलती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…