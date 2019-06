शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) समिट के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान से दूर नजर आए। शुक्रवार (14 जून, 2019) को किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए कार्यक्रम में फोटो शूट के दौरान पीएम मोदी ने इमरान से दूरी बनाए रखी। एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जब संयुक्त तौर पर फोटोग्राफ खिंचाने के लिए बुलाया गया, तब मोदी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ-साथ चल रहे थे, जबकि इमरान उस दौरान बाकी नेताओं के साथ पीछे थे।

मोदी इसके बाद मंच पर सबसे किनारे खड़े हो गए, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के बगल में खड़े हुए। तस्वीर खिंचाने के दौरान पीएम मोदी ने इमरान की तरफ देखा भी नहीं, जबकि फोटो सेशन के बाद वह अगल-बगल खड़े नेताओं के साथ आगे बढ़ गए। समाचार एजेंसी एएनआई ने घटना से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ-साफ नजर आया कि पीएम मोदी और इमरान खान कितने दूर थे। देखें, पूरी क्लिपः

