गुजरात में दुर्घटनाग्रस्त हुआ भारतीय नौसेना का मानवरहित एयरक्राफ्ट, यूं धूं-धूं कर जला

भारतीय नौसेना का एक रिमोट्ली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) गुजरात के पोरबंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरक्राफ्ट उतरने के दौरान जमीन पर गिर गया और धूं-धूं कर जल गया। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वजह कि यह मानव रहित व्हीकल हेरोन था। घटना की जांच के लिए नौसेना ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित की है। आशंका है कि इंजन फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक प्राथमिक जांच में इंजन फेल होने से हादसा होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी जांच होनी बाकी है।

हादसा गुरुवार(12 मार्च) को सुबह दस बजे के करीब बताया जाता है। जब यह मानवरहित एरियल व्हीकल हेरोन पोरबंदर के पास पहुंचा था कि उतरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा टेक-ऑफ करने के कुछ ही समय बाद हुआ। इस दौरान तेज आग लग जाने के कारण ड्रोन धूं-धूं कर जलने लगे। आग को बुझाने की सारी कोशिशें विफल साबित हुईं। जलने से काफी नुकसान होने के बाद आग बुझाई जा सकी।

#Visuals : A Remotely Piloted Aircraft (RPA) of the Indian Navy, operating from #Gujarat ‘s Porbandar, crashed close to the air base at about 1000 hours today, soon after take off. There have been no injuries. Preliminary inputs indicate engine failure. pic.twitter.com/8uJ4C45Gol

अब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट भारतीय नौसेना को सौंपेगी। पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ।बता दें कि कोच्चि में नवंबर 2017 में भी इस तरह का हादसा हो चुका है। तब एयरक्राफ्ट रुटीन उड़ान के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। जांच में तकनीकी खामी की वजह से हादसा होना पाया गया था।

A Remotely Piloted Aircraft (RPA) of the Indian Navy, operating from Porbandar, crashed close to the air base at about 1000 hours today, soon after take off. There has been no injury to anyone. Preliminary inputs indicate failure of the RPA engine: Indian Navy PRO

