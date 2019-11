इंडियन नेवी की ताकत देख बोले राष्ट्रपति, मैं आश्वसत हूं आप कभी भी देश को झुकने नहीं देंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि भारतीय वायु सेना उच्च क्षमता वाले तथा अत्याधुनिक संसाधन एवं उपकरण अपने बेड़े में शामिल कर रही है। राष्ट्रपति ने देशवासियों के कल्याण में समुद्रों की सामरिक अहमियत को भी रेखांकित किया। भारतीय नौसेना अकादमी को ध्वज प्रदान करके सम्मानित करने के बाद कोविंद ने कहा कि भारत समुद्री राष्ट्र है। उन्होंने देश की लंबी तटरेखा और कई द्वीपों के रणनीतिक मूल्यों को रेखांकित किया जो देश के लिए ‘‘राष्ट्रीय चौकियों’ के रूप में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘समुद्र के माध्यम से भारत की व्यापार और ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से की पूर्ति की जाती है।’’ उन्होंने कहा कि भूमि पर आर्थिक और आधारभूत संरचना विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समुद्रों की सुरक्षा महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है। देश के समक्ष पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करते हुए कोविंद ने कहा ‘‘चाहे पूर्ण संघर्ष हो, प्राकृतिक आपदा हो, कानून एवं व्यवस्था की चुनौती हो या फिर हमारा राजनयिक मिशन हो, हर बार देश सेवा के लिए आप की ओर देखता है।’’

समुद्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी नौसेना बड़ी संख्या में उच्च क्षमता वाले और अत्याधुनिक संसाधन और उपकरण अपने बेड़े में शामिल कर रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम डिजिटल युग में रहते हैं और भविष्य के युद्ध भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लड़े जाएंगे।’’

On the occasion of the completion of 50 years of the Indian Naval Academy, I congratulate the naval officers, sailors, cadets, veterans and their families. I also commend them for their hard work and dedication that has seen realisation of such a proud day. pic.twitter.com/CUCr4xmtK7

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 20, 2019