करीब दो महीने पहले रूसी मिसाइल हमले में मारे गए तेलंगाना के सुदर्शन गौड़ का शव भारत लाया जाएगा। उनकी पत्नी पिछले दो महीने से अपने पति के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही थी। आखिरकार तेलंगाना सरकार के हस्तक्षेप के बाद शव को भारत लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक शव हिंदुस्तान आ जाएगा।

सुदर्शन गौड़ा 1 सितंबर को यूक्रेन में रूसी ड्रोन-मिसाइल हमले में मारे गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, सुदर्शन का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से यूक्रेन से पोलैंड ले जाया जाएगा। इसके बाद विमान से उसे हैदराबाद लाया जाएगा। वहां से पार्थिव शरीर को जगतियाल शहरी मंडल स्थित उनके पैतृक गांव हसनाबाद पहुंचाया जाएगा।

परिवार के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट

सुदर्शन गौड़ का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसीलिए वह यूक्रेन नौकरी के लिए गए थे। गौड़ अपने पीछे परिवार में दो बेटियों, पत्नी और मां को छोड़ गए हैं। गौड़ की मौत के बाद दो बेटियों की पढ़ाई का खर्च और मां की गंभीर बीमारी का खर्च उठाने वाला कोई नहीं है। सुदर्शन के चचेरे भाई ए नवीन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सुदर्शन की बड़ी बेटी डिग्री कोर्स के पहले साल में है, जबकि छोटी बेटी इंटरमीडिएट के दूसरे साल में पढ़ रही है। परिवार के खर्चों के मुकाबले उनकी आमदनी कम पड़ रही थी।

इसी साल मई में यूक्रेन गए थे सुदर्शन

नवीन के मुताबिक, यूक्रेन में उन्हें भारत में होने वाली कमाई से करीब तीन गुना ज्यादा वेतन मिलने का वादा किया गया था। इसी उम्मीद में सुदर्शन 1 मई को यूक्रेन रवाना हुए थे। नवीन ने बताया कि सुदर्शन इससे पहले कभी जगतियाल से बाहर नहीं गए थे। सुदर्शन कीव में एक निर्माण कंपनी में काम कर रहे थे। 1 सितंबर को वह और उनके 12 साथी उस इमारत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जहां वे रह रहे थे। इसी दौरान ड्रोन से मिसाइलें गिराई गईं। हमले में सुदर्शन समेत सभी 13 लोगों की मौत हो गई।

शव लाने के लिए 6 लाख रुपये का खर्च बताया गया

सुदर्शन की मौत की जानकारी उनके परिवार को दी गई तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तभी से उनकी पत्नी ने शव को भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी थीं। नवीन ने बताया कि परिवार को शुरुआत में यह भी स्पष्ट नहीं था कि पार्थिव शरीर को वापस लाने की प्रक्रिया कौन पूरी करेगा। उनके मुताबिक, भारतीय दूतावास की ओर से शव को भारत लाने में करीब छह लाख रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई थी। परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल था।

सरकारी दफ्तरों के लगाए चक्कर

इसके बाद भार्गवी ने हैदराबाद के कई चक्कर लगाए। 11 अक्टूबर को उन्होंने तेलंगाना सरकार की ‘सीएम प्रवासी प्रजावाणी’ सेवा से संपर्क किया। मामले में सीएम प्रजावाणी के राज्य नोडल अधिकारी के विद्यासागर और मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी वेमुला श्रीनिवासुलु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कीव स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर सुदर्शन के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कराई गई।

राज्य सरकार ने किया हस्तक्षेप

तेलंगाना सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया और यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया या। अधिकारी ने बताया कि 24 अक्टूबर को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के राजनीतिक प्रभाग के प्रधान सचिव अहमद नदीम ने यूक्रेन में भारत के राजदूत अंजनी कुमार को मदद के लिए तत्काल संदेश भेजा। इसके बाद मामला सुलझने की दिशा में आगे बढ़ा।

यूक्रेन से डायरेक्ट फ्लाइट से क्यों नहीं आएगा शव?

यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण सुदर्शन का पार्थिव शरीर सीधे विमान से भारत नहीं लाया जा सकता। इसलिए ताबूत को पहले सड़क मार्ग से पोलैंड ले जाने की योजना है। इसके बाद केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस के जरिए शव को वारसॉ से एम्स्टर्डम और फिर हैदराबाद लाया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, हवाई यात्रा 29 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है और पार्थिव शरीर 31 अक्टूबर की सुबह हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंच सकता है। वहां से उसे अंतिम संस्कार के लिए हसनाबाद स्थित पैतृक गांव ले जाने की व्यवस्था की जाएगी।

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