Indian LPG Tanker Crossed Hormuz: पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज जलमार्ग पर ईरान और अमेरिका ने अलग-अलग नाकाबंदी कर रखी है। इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि भारत से जुड़ा एलपीजी टैंकर वाला जहाज होर्मुज जलमार्ग से गुजरा है। मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले जहाज सर्वशक्ति में लगभग 45000 टन एलपीजी है।

यह भारतीय एलपीजी टैंकर ईरान के लारक और केशम द्वीपों से गुजरने के बाद ओमान की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। यह कार्गों आम तौर पर घरेलू गैस के सिलेंडर वाली एलपीजी को ही ढोने में इस्तेमाल होता है।

लंबे वक्त गुजरा कोई भारतीय जहाज

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट बताती है कि ईरान-अमेरिकी नाकाबंदी के चलते जलमार्ग का यातायात पूरी तरह से बाधित था। ऐसे वक्त में भारतीय जहाज पहली बार इस जलमार्ग से गुजरा है। बता दें कि यह विशाल जहाज आम तौर पर फारस की खाड़ी और भारतीय बंदरगाहों के बीच परिचालन करता है।

इस रूट पर इसका गंतव्य स्थान भारत ही है। इसमें भारतीय नागरिक चालक दल के सदस्य हैं, जो संघर्ष के दौरान जोखिम को कम करने के लिए जहाजों द्वारा अक्सर उठाया जाने वाला एक कदम है।